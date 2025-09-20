LA NACION

Todos los resultados de la quiniela y loteria de hoy, sábado 20 de septiembre

Este sábado se sortean los premio de la quiniela de la Ciudad y las provincias; controlá las distintas jugadas y enterate si ganaste uno de los premios

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION

09:30 | A qué hora cierran las apuestas de la Lotería de la Ciudad (exNacional)

Los apostadores pueden jugar sus números en los sorteos de la lotería de la Ciudad (exNacional) hasta cinco minutos antes de que empiecen a girar las bolillas.

09:00 | ¿A qué hora son hoy los sorteos de quiniela?

La lotería de la ciudad (exnacional) y la provincial realizan sus tradicionales sorteos de quiniela este sábado 20 de septiembre. Lo hacen en los mismos horarios, cinco veces al día:

  • Previa: 10:15 h.
  • El Primero: 12:00 h.
  • Matutina: 15:00 h.
  • Vespertina: 18:00 h.
  • Nocturna: 21:00 h.
LA NACION
Más leídas
  1. Un grupo de empresarios busca desplazar al "zar de Retiro" de la estación de ómnibus
    1

    Un grupo de empresarios busca desplazar al “zar de Retiro”

  2. Fin a la luna de miel de León XIV: surgen los reclamos, las presiones y las críticas de progresistas y conservadores
    2

    Fin a la luna de miel de León XIV: surgen los reclamos, las presiones y las críticas de progresistas y conservadores

  3. Los tres hobbies preferidos por las mujeres con mayor coeficiente intelectual
    3

    Los tres hobbies preferidos por las mujeres con mayor coeficiente intelectual, según la IA

  4. Así se encuentra la papelera de WhatsApp con archivos y conversaciones
    4

    Así se encuentra la papelera de WhatsApp con archivos y conversaciones

Cargando banners ...