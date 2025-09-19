10:30 | Resultados del sorteo Previa en Quiniela de Córdoba

El sorteo Previa de Quiniela de Córdoba, primer juego del día, arrojó los siguientes resultados:

La Cabeza: 1124

Top 5:

1124

4670

8156

5438

0794

Top 20: 1124, 4670, 8156, 5438, 0794, 5332, 4792, 0313, 2411, 8757, 0950, 5074, 9811, 1171, 9408, 8546, 4835, 3941, 5297, 4576

Diccionario de los sueños: 24 > el caballo

10:30 | Resultados del sorteo Previa en Quiniela Provincia

El sorteo Previa de Quiniela Provincia, primer juego del día, arrojó los siguientes resultados:

La Cabeza: 0666

Top 5:

0666

3253

4321

0555

9258

Top 20: 0666, 3253, 4321, 0555, 9258, 5543, 8522, 8522, 3556, 9341, 7789, 4341, 2203, 8092, 6245, 2842, 1136, 1605, 5172, 4465

Diccionario de los sueños: 66 > las lombrices

10:00 | Qué números representan los sueños con animales para la quiniela

Todos los resultados de la quiniela y loteria de hoy, viernes 19 de septiembre

00: Águila

01: Víbora

02: Cachorros

03: Tordo

04: Gusano

05: El gato

06: El perro

07: El zorro

08: Lagarto

09: Anguila

10: Burro

11: Cebra

12: El mono

13: La plaga

14: Peludo

15: Gacela

16: Ciempiés

17: La lechuza

18: Garrapatas

19: Los peces

20: La mariposa

21: La gallina

22: Los patitos

23: Perdiz

24: El caballo

25: El pavo

26: El canguro

27: Medusa

28: Vizcacha

29: El cangrejo

30: Liebre

31: Cascarudos

32: La mosca

33: Cordero

34: Ñandú

35: El pichón

36: Ballena

37: Pirañas

38: Cabra

39: El toro

40: Los cisnes

41: Avispas

42: Pavo real

43: El sapo

44: Oso hormiguero

45: Toro

46: La manada

47: Cigüeña

48: Loro

49: Camello

50: Foca

51: Hormigas

52: Delfín

53: Golondrina

54: Vaca

55: Canario

56: Mosquitos

57: Pulpo

58: Buitre

59: Caracol

60: Hornero

61: Tortuga

62: Garza

63: Lobo

64: Cocodrilo

65: Tigre

66: Lombrices

67: Tiburón

68: La esponja

69: Camaleón

70: Flamenco

71: Cerdos

72: Hipopótamo

73: Cucaracha

74: Arañas

75: Pingüino

76: Escorpión

77: Conejo

78: Las pulgas

79: Cuervo

80: El oso

81: Zorrino

82: Los gallos

83: Ardilla

84: Abejas

85: Bichitos

86: Cardinal

87: Piojos

88: León

89: Ratas

90: Vampiro

91: Colibrí

92: Avestruz

93: Palomas

94: La rana

95: Carancho

96: Elefante

97: El grillo

98: Pelícano

99: Jirafa

09:00 | ¿A qué hora son hoy los sorteos de quiniela?

La lotería de la ciudad (exnacional) y la provincial realizan sus tradicionales sorteos de quiniela este viernes 19 de septiembre. Lo hacen en los mismos horarios, cinco veces al día:

Previa: 10:15 h.

El Primero: 12:00 h.

Matutina: 15:00 h.

Vespertina: 18:00 h.

Nocturna: 21:00 h.