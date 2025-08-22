Todos los resultados de la quiniela y loteria de hoy, viernes 22 de agosto

10:00 | A qué hora cierran las apuestas de la Lotería de la Ciudad (exNacional)

Los apostadores pueden jugar sus números en los sorteos de la lotería de la Ciudad (exNacional) hasta cinco minutos antes de que empiecen a girar las bolillas.

09:30 | Cuál es el plazo para cobrar un premio

Una vez realizado un sorteo y adjudicado el premio, el plazo estipulado para reclamarlo es de 15 días hábiles.

09:00 | ¿A qué hora son hoy los sorteos de quiniela?

La lotería de la ciudad (exnacional) y la provincial realizan sus tradicionales sorteos de quiniela este viernes 22 de agosto. Lo hacen en los mismos horarios, cinco veces al día:

Previa: 10:15 h.

El Primero: 12:00 h.

Matutina: 15:00 h.

Vespertina: 18:00 h.

Nocturna: 21:00 h.