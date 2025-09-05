LA NACION

Todos los resultados de la quiniela y loteria de hoy, viernes 5 de septiembre

Este viernes se sortean los premio de la quiniela de la Ciudad y las provincias; controlá las distintas jugadas y enterate si ganaste uno de los premios

SOCIEDAD. Fotos de elementos de Loterias oficiales 09/01/19 FOTO:Fernando Massobrio
SOCIEDAD. Fotos de elementos de Loterias oficiales 09/01/19 FOTO:Fernando Massobrio

09:30 | Qué documentos son necesarios para cobrar un premio de lotería

Quienes tengan que presentarse a cobrar un premio de la lotería deben presentar el Documento Nacional de Identidad y el ticket/recibo de la apuesta ganadora.

09:00 | ¿A qué hora son hoy los sorteos de quiniela?

La lotería de la ciudad (exnacional) y la provincial realizan sus tradicionales sorteos de quiniela este viernes 5 de septiembre. Lo hacen en los mismos horarios, cinco veces al día:

  • Previa: 10:15 h.
  • El Primero: 12:00 h.
  • Matutina: 15:00 h.
  • Vespertina: 18:00 h.
  • Nocturna: 21:00 h.
