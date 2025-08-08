Todos los resultados de la quiniela y loteria de hoy, viernes 8 de agosto

10:30 | Resultados del sorteo Previa en Quiniela de Córdoba

El sorteo Previa de Quiniela de Córdoba, primer juego del día, arrojó los siguientes resultados:

La Cabeza: 0489

Top 5:

0489

0437

7171

3576

1840

Top 20: 0489, 0437, 7171, 3576, 1840, 1025, 3404, 7323, 8207, 6200, 4894, 4396, 0423, 8163, 4049, 2243, 8790, 6886, 0654, 1477

Diccionario de los sueños: 89 > la rata

10:30 | Resultados del sorteo Previa en Quiniela de la Ciudad

El sorteo Previa de Quiniela de la Ciudad, primer juego del día, arrojó los siguientes resultados:

La Cabeza: 6928

Letras: K, Q, V, Z

Top 5:

6928

5514

7554

1205

8192

Top 20: 6928, 5514, 7554, 1205, 8192, 5892, 5417, 9672, 3279, 4999, 7032, 2804, 4848, 1023, 7491, 2481, 3139, 7272, 2743, 6555

Diccionario de los sueños: 28 > el cerro

10:30 | Resultados del sorteo Previa en Quiniela Provincia

El sorteo Previa de Quiniela Provincia, primer juego del día, arrojó los siguientes resultados:

La Cabeza: 0414

Top 5:

0414

6554

5621

9427

6820

Top 20: 0414, 6554, 5621, 9427, 6820, 0270, 3572, 0627, 8410, 9751, 2242, 0386, 6143, 2996, 2549, 0526, 2557, 9924, 1356, 0865

Diccionario de los sueños: 14 > el borracho

10:00 | Cómo se cobran los premios de Quiniela

La Lotería de la Ciudad (exNacional) estipula que los premios por debajo de $210.000 pueden cobrarse en la agencia donde la persona compró el boleto. En el caso de los montos superiores, el pago se puede exigir a partir del quinto día hábil posterior al sorteo en la sede de la Lotería correspondiente a la ubicación de la agencia.

09:30 | Qué documentos son necesarios para cobrar un premio de lotería

Quienes tengan que presentarse a cobrar un premio de la lotería deben presentar el Documento Nacional de Identidad y el ticket/recibo de la apuesta ganadora.

09:00 | ¿A qué hora son hoy los sorteos de quiniela?

La lotería de la ciudad (exnacional) y la provincial realizan sus tradicionales sorteos de quiniela este viernes 8 de agosto. Lo hacen en los mismos horarios, cinco veces al día:

Previa: 10:15 h.

El Primero: 12:00 h.

Matutina: 15:00 h.

Vespertina: 18:00 h.

Nocturna: 21:00 h.