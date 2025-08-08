Todos los resultados de la quiniela y loteria de hoy, viernes 8 de agosto
Este viernes se sortean los premio de la quiniela de la Ciudad y las provincias; controlá las distintas jugadas y enterate si ganaste uno de los premios
- 1 minuto de lectura'
10:30 | Resultados del sorteo Previa en Quiniela de Córdoba
El sorteo Previa de Quiniela de Córdoba, primer juego del día, arrojó los siguientes resultados:
La Cabeza: 0489
Top 5:
- 0489
- 0437
- 7171
- 3576
- 1840
Top 20: 0489, 0437, 7171, 3576, 1840, 1025, 3404, 7323, 8207, 6200, 4894, 4396, 0423, 8163, 4049, 2243, 8790, 6886, 0654, 1477
Diccionario de los sueños: 89 > la rata
10:30 | Resultados del sorteo Previa en Quiniela de la Ciudad
El sorteo Previa de Quiniela de la Ciudad, primer juego del día, arrojó los siguientes resultados:
La Cabeza: 6928
Letras: K, Q, V, Z
Top 5:
- 6928
- 5514
- 7554
- 1205
- 8192
Top 20: 6928, 5514, 7554, 1205, 8192, 5892, 5417, 9672, 3279, 4999, 7032, 2804, 4848, 1023, 7491, 2481, 3139, 7272, 2743, 6555
Diccionario de los sueños: 28 > el cerro
10:30 | Resultados del sorteo Previa en Quiniela Provincia
El sorteo Previa de Quiniela Provincia, primer juego del día, arrojó los siguientes resultados:
La Cabeza: 0414
Top 5:
- 0414
- 6554
- 5621
- 9427
- 6820
Top 20: 0414, 6554, 5621, 9427, 6820, 0270, 3572, 0627, 8410, 9751, 2242, 0386, 6143, 2996, 2549, 0526, 2557, 9924, 1356, 0865
Diccionario de los sueños: 14 > el borracho
10:00 | Cómo se cobran los premios de Quiniela
La Lotería de la Ciudad (exNacional) estipula que los premios por debajo de $210.000 pueden cobrarse en la agencia donde la persona compró el boleto. En el caso de los montos superiores, el pago se puede exigir a partir del quinto día hábil posterior al sorteo en la sede de la Lotería correspondiente a la ubicación de la agencia.
09:30 | Qué documentos son necesarios para cobrar un premio de lotería
Quienes tengan que presentarse a cobrar un premio de la lotería deben presentar el Documento Nacional de Identidad y el ticket/recibo de la apuesta ganadora.
09:00 | ¿A qué hora son hoy los sorteos de quiniela?
La lotería de la ciudad (exnacional) y la provincial realizan sus tradicionales sorteos de quiniela este viernes 8 de agosto. Lo hacen en los mismos horarios, cinco veces al día:
- Previa: 10:15 h.
- El Primero: 12:00 h.
- Matutina: 15:00 h.
- Vespertina: 18:00 h.
- Nocturna: 21:00 h.