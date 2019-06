Cena solidaria. El color negro siempre gana en una fiesta

El color negro no falla en una fiesta, por eso fue el más elegido en la cena solidaria de la Fundación Fernández. Lorena Cerisoli,Teté Coustarot, Roxana Zerecki y Dolores Trull.

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 19 de junio de 2019 • 19:05

Largo, corto, con brillos, con recortes, apliques o en la dupla clásica con el blanco, liso o a lunares. Los looks de fiesta que ganaron en la cena anual solidaria del hospital Fernández.

Y una vez más Rapsodia Bohemia siempre inspira. El clásico de Freddy Mercury fue el tema de esta cena, en la que la Fundación Fernández consiguió reunir a más de 400 colaboradores que aportaron en favor de la salud pública.

Empresarios, políticos, artistas y otras figuras del espectáculo y la cultura se dieron cita en el salón Monserrat del InterContinental Buenos Aires, que tenía la estética de la emblemática banda de rock, Queen. Mucha música -ingresaron al ritmo de We are the champions, a cargo de la banda Dr. Queen que también interpretó varios covers-, deco y hasta una propuesta gourmet alusiva -se sirvieron platos con el nombre de temas como Don 't stop me now, Somebody to love y Killer Queen-.

Gino Bogani, un grande de la moda argentina

Largo con bandas horizontales y chaqueta de cuero con cuello base, el elegante vestido de Connie Piuma

Evangelina Bomparola y Mariana Bagó

Con un hombro y escote corazón, las opciones de Lili Monsegour y Teté Coustarot

Maiorana y su dorada silueta ceñida

Marina Dorero, Guido y Mónica Parisier

Blanco y los lunares que siempre son tendencia, de Mariana Bagó

Lili Monsegou, Mariana Bagó, Miriam Bagó,Juan Bagó y Mariel Quintana

En azul profundo, vestido con capa de Liana Vinacur

Nicolás Caputo, Analía Maiorana y Diego Santilli

Ana María Bou Pérez, Ignacio José Previgliano y Miriam Bagó

Miriam Bagó y la dupla de color más clásica

El objetivo solidario fue generar recursos para la construcción y equipamiento del primer quirófano de Neurocirugía de este hospital porteño. La presidenta de la fundación, Miriam Bagó, señaló: "Con la reciente inauguración de la sala de recuperación de la guardia hicimos la puesta a nuevo del Servicio de Emergentología del Fernández. Comenzamos con la remodelación del quirófano 1 de la guardia, seguimos con el shock-room para pacientes críticos y finalizamos con la ampliación de sector de Admisión y Recuperación de pacientes. Invertimos más de 12 millones de pesos".

La apuesta de la noche fue consolidar el fuerte compromiso solidario de los participantes para realimentar la gestión de la entidad, que se define a sí misma con el slogan: "Pasión por ayudar".