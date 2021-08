Paco Delgado: el diseñador español que creó el vestuario de “Jungle Cruise”, la nueva película de Disney

Después del imponente despliegue de vestuario que realizó para la versión cinematográfica de “Los Miserables” (2012), volvió a sorprender con los ropajes que creó para el rol de Lili Elbe en “La chica danesa” (2016), películas por las que fue nominado a los premios Oscar . Francisco “Paco” Delgado, el diseñador español nacido en las Islas Canarias, quien debutó en el cine con el director Álex de la Iglesia, para luego hacerlo con Pedro Almodóvar, está presentando “Jungle Cruise”, el film inspirado en el juego del mismo nombre que funciona en Disneyland. Un relato fantástico que transcurre a principios del siglo XX, en torno a las peripecias de la investigadora Lily Houghton (Emily Blunt), quien viaja desde Londres a la selva del Amazonas en la búsqueda de un árbol curativo que puede significar un antes y un después para la historia de la medicina. Y es a través de la vestimenta, sobre todo de los personajes principales, incluídos el capitán Frank Wolff (Dwayne Johnson) y MacGregor Houghton (Jack Whitehall) -con referencias a la ropa típica de los exploradores y a los rasgos sartoriales propios de la moda británica- que Delgado genera una atención inusitada en el diseño de vestuario, tanto en el aspecto visual como también en los parlamentos de la película.

–Los pantalones de Lily son un emblema del film. ¿Cómo se dio esa centralidad?

–Bueno, desde el principio, Jaume Collet-Serra, el director, me dijo que quería que Lily llevara pantalones. Le parecía que era la opción más correcta, por muchas razones: una, es que él quería representar a una mujer que controla su vida, que tiene la capacidad de llevar una aventura hacia adelante y de interpretar un rol que, normalmente, ha sido realizado por actores masculinos . A mí también me parecía, porque, además, hubiese sido una circunstancia cómica presentarla en la selva con una falda estrecha como las de la época. No hubiese tenido los movimientos que tiene.

El vestuario que creó Paco Delgado para Dwayne Johnson y Emily Blunt.

–¿En qué personaje de la historia se inspira para ese rol?

–Fue un poco difícil porque a mí me gusta documentarme para las películas. Y desde el principio, aunque la opción estaba hecha, quería encontrar personajes históricos que hubieran llevado pantalones. Fue una búsqueda complicada, pero de repente encontré a una aviadora muy conocida: Amelia Earhart. Ella fue pionera, una heroína de la aviación, y aunque no fue exactamente en los años 10, ya eso me dio una pista de que era posible. Y, luego, siempre hay imágenes de mujeres que no siendo celebrities de su época, fueron vanguardistas en su forma de vestir y actuar; por ejemplo encontramos mujeres que usaban pantalones para montar a caballo. Incluso estaba el diseñador francés (Paul) Poiret que los había comenzado a diseñar, pero basados en los pantalones tipo harem, como árabes.

–Justamente Poiret, Coco Chanel y Mariano Fortuny, que era español, fueron los creadores que empezaron a pensar en la movilidad de la mujer. Como admirador de la moda, ¿qué otra referencia tuvo en cuenta?

–Por ejemplo a Fortuny, él fue el que eliminó el corset, aunque la historia dice que fue Poiret. Y Chanel fue una de las primeras que lanzó el tejido de punto en la moda. Se usaba entre los marineros, y ella lo pensó para la mujer contemporánea que quería hacer deporte y estar liberada. Al llevarlo, por su elasticidad, le permitía movimientos que no habían sido posibles hasta ese momento, con la ropa de la época eduardiana. Luego, a la misma Chanel se la vio muy pronto con pantalones, también a mujeres como Marlene Dietrich y Katharine Hepburn. Quizás los pantalones empezaron como una prenda para el interior, para estar en casa, como pijamas, y después se usaron para salir a la calle.

Detrás de escena, Paco Delgado junto a Dwayne Johnson durante el rodaje de la película Photo Credit: Frank Masi

–En la película anterior que hizo para Disney, “Un pliegue en el tiempo”, también resignificó la vestimenta de las mujeres. ¿Qué elementos consideró para empoderarlas?

– La moda es un signo exterior de lo que está sucediendo dentro de la cabeza . Cuando la gente dice que es frívola, pienso que la frivolidad es pensar que la moda es frívola. Es uno de los signos más importantes e interesantes que tenemos los seres humanos para ‘decir’ muchas cosas a la sociedad. Y cuando hablo de la moda no hablo solamente de lo que surge en París o Milán, sino que, para mí, la moda es el conjunto de vestimenta que llevamos en cualquier época y lugar . Cada mañana nos vestimos por distintas razones: la más simple es para no pasar frío, pero, a partir de ahí, hay códigos para mostrar u ocultar el estado de ánimo que tenemos, para contar quiénes somos. Hay muchos niveles para comunicarse a través de la ropa, es el marco de nuestro cuerpo, el primer contacto que tenemos con él. Es la que nos aísla y, de alguna manera, nos une al resto del mundo.

Talleres de confección del vestuario de Jungle Cruise. Gentileza Disney Enterprises/Frank Masi

–Trabajó con Pedro Almodóvar y Álex de la Iglesia, dos directores de culto en Argentina, ¿qué recuerda de esa época?

–La oportunidad de trabajar en cine me la dio Álex. Le debo muchísimo de mi carrera porque creyó en mí cuando era muy joven y filmaba como ayudante. Además fue en “La Comunidad”, un film al que le tengo un cariño muy especial. Después con él hicimos cinco o seis películas. Y a Pedro, lo mismo, le debo mi carrera internacional. Desde que trabajé con él, la gente comenzó a conocerme en el exterior, porque él es apreciado en muchos sitios. Los recuerdos son increíbles, sobre todo porque fue al principio de mi carrera como figurinista, eso no se me olvida. Esta película, “Jungle Cruise”, no la podría haber hecho hace diez o quince años. Ahora sé un poco más, como para que Disney se convenza que me puede llamar para un trabajo de estas características.

–Esta puede ser la vencida: que lo nominen al Oscar y sea el ganador. ¿Tiene esa expectativa?

–No, porque nunca tengo muchas expectativas con nada. Siempre pienso que cuando querés mucho que pase algo, lo único que te puede pasar es frustrarte. Esa es la seguridad. Lo que espero es que a esta película le vaya muy bien en la taquilla, que a las personas les encante, sobre todo por lo que nos pasó con la pandemia de Covid 19. Necesitamos volver a conectar con la ilusión y la diversión . Este film es perfecto para eso.