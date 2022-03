A contramano de lo que se cree, por qué es beneficioso olvidar

Muchos de nosotros reflexionamos sobre los dos últimos años y pensamos en las maneras en las que la pandemia ha alterado nuestra vida. Más de 950.000 estadounidenses han muerto; muchos más han perdido a un ser querido y millones siguen lidiando con las secuelas de la infección prolongada.

Ahora que empezamos a avanzar hacia un futuro pospandémico, es indispensable que recordemos los estragos que ha causado este virus. Debemos llevar con nosotros las lecciones de esta pandemia para que no desaparezca de la historia y para que podamos honrar y conmemorar a los que hemos perdido.

No obstante es inevitable que, con el tiempo, muchas de nuestras memorias de estos años difíciles se desvanezcan. Como neurocientífico que estudia la memoria y los trastornos de esta, como el Alzheimer, encuentro este hecho reconfortante, quizá de manera contraintuitiva. He llegado a comprender, gracias a nuevas investigaciones, que recordar demasiado es peligroso y que olvidar no solo es normal, sino que es necesario para nuestra salud mental.

Antes se pensaba que olvidar cualquier cosa —desde cosas insignificantes como el nombre de un conocido hasta la pérdida más dolorosa de recuerdos entrañables— se debía, en distintos grados, a un fallo de los mecanismos de memoria del cerebro. Pero los nuevos avances de la neurociencia en la última década refutan esta idea simplista.

Las neuronas contienen lo que a veces se llama nanomáquinas que se dedican a la construcción de recuerdos nuevos. Pero los científicos descubrieron hace poco que las neuronas también están dotadas de un conjunto totalmente distinto de nanomáquinas diseñadas para el propósito opuesto: desmantelar con cuidado, y por tanto olvidar, componentes de nuestros recuerdos almacenados.

Teniendo en cuenta este nuevo y creciente conjunto de investigaciones, el olvido cotidiano ya no puede considerarse un mal funcionamiento de nuestra maquinaria de la memoria, sino una parte saludable y adaptativa del funcionamiento normal de nuestro cerebro.

La memoria y el olvido funcionan al unísono. Dependemos de nuestra memoria para recordar, aprender y rememorar, y dependemos del olvido para contrarrestar, esculpir y silenciar nuestros recuerdos. Este acto de equilibrio es vital para nuestro funcionamiento cognitivo, creatividad y salud mental.

El trastorno psicológico que quizás mejor ejemplifique lo que puede ocurrir cuando las personas no olvidan como es debido es el trastorno de estrés postraumático (TEPT). Aunque a menudo es beneficioso recordar los hechos de una experiencia traumática, de igual modo es importante para el proceso de curación dejar que la valencia emocional de esa experiencia se desvanezca. Si no lo hacemos, podemos quedar atrapados en el recuerdo emocional total, reviviendo nuestra angustia a perpetuidad.

Olvidar nos protege de esta ansiedad debilitante no a través de la eliminación de memorias sino al acallar su grito emocional. Lo mismo ocurre con las emociones cotidianas. De manera intuitiva, tiene sentido que a veces necesitemos “dejar ir” el dolor y el resentimiento para conservar nuestras amistades y facilitarnos olvidar para perdonar.

Claro está que no olvidaremos la pandemia, ni deberíamos hacerlo. Deberíamos conmemorar el compromiso desinteresado de nuestros compañeros trabajadores de la salud y reescribir nuestros manuales gubernamentales y médicos para que seamos capaces de responder mejor y más rápido la próxima vez. Pero para muchos de nosotros, sobre todo para los que están en la primera línea, un cierto grado de olvido emocional será una parte natural de la vida y de la superación de la pandemia.

Como sociedad, una de las cosas más beneficiosas que podemos hacer para avanzar de manera saludable será reanudar la socialización segura. Varios estudios han demostrado que el aislamiento social exacerba los efectos negativos del trauma. Como esta pandemia en específico nos obligó a distanciarnos socialmente, no podíamos recurrir al mecanismo de superación más beneficioso desde el punto de vista psicológico: reunirnos.

Es posible predecir que, cuando pase el riesgo, relajar las recomendaciones de aislamiento social y animar a la gente a reunirse en el trabajo, en las escuelas y en otros lugares sociales, reducirá el riesgo de angustia duradera.

Con suerte, en los meses y años próximos, la amenaza del virus disminuirá y podremos dejar de lado el miedo que para muchos de nosotros ha sido un compañero casi constante en los últimos dos años. Con esperanza, las imágenes aterradoras de los estragos de la pandemia -las calles vacías y los hospitales abarrotados, las piras funerarias y los camiones congeladores- dejarán de ocupar un lugar tan importante en nuestra memoria colectiva.

