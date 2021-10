A esa mujer que no para

Ahí va ella. Camina lento por el lugar, entre la gente y al aire libre, para no perderse nada. Viste jeans, un saco largo, largo como una capa de reina o de maga, entre amarillo y mostaza, y camina en detalle. Siempre está en movimiento. Ahí va ella pero no nació acá, llegó desde un lugar con playas de sol y agua caliente y eso nunca se lo sacó de encima. Su pelo es muestra. Abundante, largo, apenas desordenado y rubio oscuro pero con mechones más claros que se mezclan con ese todo que ella es a medida que lo mueve para un lado o para el otro. Pocas veces se queda quieta. Ahora, ante el sol de un viernes que en unas horas será lluvia, avanza lento, mira los libros de la feria por la que camina, los toca sin preguntar, y no se parece a otras. Fue criada en comunidad en Brasil pero es hija única y vive en el norte del conurbano de Buenos Aires, una zona identificada con un sector pudiente de la población, con buen pasar porque tiene dinero, y ella es pudiente porque puede todo (es asombroso enumerar las cosas que pudo: separarse a tiempo de un novio adicto, visitar a otro en la cárcel, reconstruir la relación con su madre tras pensar por mucho tiempo que tal vez no la quería) y también porque heredó dinero pero a la vez parece recién salida de un festival hippie de los 70 en Estados Unidos. Por el pelo, mucho y largo, y esa mirada sin límites. Ahí está, consulta a un librero su duda y no siempre las cosas le importan tanto. Tampoco tiene paciencia. Suele cortar una conversación si no le interesa o irse de un lugar de pronto, sin explicaciones, sin saludar. Tiene modales propios y hay tardes en que suena parca. A veces incomoda. Ahí va ella y sí que sabe decir que no. Tiene la voz aguda y fuerte, así consulta los precios de los libros que quiere comprar sin respetar orden de llegada, y el ímpetu necesario para hablar si es preciso. Además sabe. Sabe porque aprendió. Aprendió a retirarse cuando es momento, a aguantar un tiempo más, a hacer los bolsos y mudarse o a escuchar en una mesa de café lo que no quería. Sabe decir lo que otros callan. Es atrevida como un animal en la selva. A veces ruge. Se plantó ante su madre a los 15 años y le dijo que no quería vivir más así, con ella, como vivía, se mudó de país, fue compañera con su padre, recorrió durante meses el mundo, fue moza de restaurantes de elite, limpió baños en hoteles, probó comida, probó drogas, probó formas, suspendió una boda a horas de casarse, probó sexo, se construyó una casa, se mudó de nuevo. Nadie puede decir de qué está hecha. Parece irrompible. Un témpano de fuego. Quizá su fuerza sea ese poema que le dejó su padre al morir. Ahí va, acaba de comprar un libro de tapa roja por recomendación y si ella fuera un color más que un color sería un tono, algo en transición, sin bordes y sin vergüenza. En este lugar por el que camina está rodeada de gente a la que le gusta leer y en su vida se rodea de todo. Su tía fue por años gerente en una empresa de seguros, su madre trabajaba en un hotel de la playa brasileña y su padre tuvo varios puestos en varias empresas hasta que se jubiló como discapacitado por sus brotes psicóticos y luego falleció. Ahí va ella y parece no tener miedo. Una vez escribió: “Yo no tengo miedo y mi problema es que me creo poderosa, creo que nada me va pasar y después me estampo contra la pared”. A veces dice y hace que las cosas resulten simples. Hoy, a sus 38 años, además está embarazada y va a tener una nena. Ahí va ella, los lentes de sol, cuando se los pone entre el pelo como vincha, le quedan tan bellos. También su boca, sus dientes, sus ojos marrones, las pecas. Nunca lleva escudos, deja que las cosas sucedan. Ahí va ella, camina entre muchos libros y se mueve, adelante. Es lindo seguirla, verla vivir.