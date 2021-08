A resguardo

Las playas serán plebeyas o no serán, parece decir esta imagen que podría haber sido tomada en cualquier costa occidental en cualquier momento a partir de mediados del siglo XX, pero que se obtuvo en estos días, en una tarde apacible, en una playa de Coney Island. Y cómo no amar el charme desprejuiciado de ese paraguas orgulloso de ser lo que es, tan lejos y tan cerca de las primorosas sombrillas bajo las que se refugiaba alguna que otra veraneante de antaño. Quien aquí reposa parece estar regalándose una breve escapada: no hay traje de baño, ni bolsos ni pareos a la vista, solo la vestimenta de quien lleva una vida modesta, la pequeña cartera de ir y venir entre ocupaciones, las piernas que delatan solidez y mediana edad. Dan ganas de aspirar profundo –como lo debe estar haciendo ahora la dueña del paraguas– y celebrar la pequeña, infinita alegría, de ser una con el mar.

