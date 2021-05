Abrazar la lengua del enemigo

El 42 por ciento de las 7000 lenguas del mundo corren peligro de desaparecer en este siglo, según un informe de CNN. Con cada una de ellas desaparecerá una forma de ver y estar en el mundo, desplazadas en muchos casos por el inglés globalizado. La estadística me hizo pensar en las muchas formas de “perder” la lengua materna. Como la de mi familia, ejemplo de inmigrantes inadaptados en un país donde son célebres las historias a la inversa, abrazaron el castellano, el catolicismo y a la Argentina con una tenacidad no correspondida en ninguno de los tres casos. Quizá debería advertirles que en familias como éstas –ya lo comprueban las novelas de Roddy Doyle, las memorias de Frank McCourt, la música de The Cranberries e incontables dramones de Hollywood– es un hobby comparar sufrimientos. Para ganar hay que tener buenas historias (por “buenas” quiero decir “bordeando lo inverosímil”). Esta es solo una.

Imaginen entonces a un joven revolucionario irlandés, que escapa en los últimos años del siglo XIX junto a sus dos hermanos en el primer barco que zarpa de Dublín, notificado de que será colgado por las autoridades inglesas. El destino, o algo distinto, lo envía a Buenos Aires. Hijo de un pastor protestante, estudiante de medicina en Trinity, vivía a un universo de distancia de quienes aún eran llamados “soperos” por convertirse a la religión de los ocupantes a cambio de un plato de comida.

Ese tipo de conversiones eran muy frecuentes en el centro del país, en Roscommon, donde una joven apuesta a eludir ese destino emigrando a los Estados Unidos. Su padre, en un gesto que probablemente sea de transmisión genética, decide que estará mejor en la Argentina, donde el hambre será un recuerdo lejano (aunque vívido: la “gran hambruna de la papa” mató a un millón de personas entre 1845 y 1849). Así que el señor Flanagan cambia el destino de los pasajes sin decírselo. Mary Anne se entera a mitad de la travesía: en lugar de Ellis Island, el Hotel de los Inmigrantes.

John Despard Carr la conoció en una pensión porteña, aunque esa no era la primera vez que la familia llegaba a Buenos Aires y no lograba instalarse: el ejército británico que pretendía colgarlo era el mismo que había comandado en las Invasiones Inglesas su antepasado William Carr Beresford. Ya casados por civil, John y Mary prometen bautizar a los hijos que no llegan en la fe católica de ella, reparando así del castigo divino de la infertilidad, claramente provocado por el protestantismo de él (spoiler alert: tienen ocho hijos).

Años más tarde llegan a Rosario tras escapar por San Juan y La Rioja de la persecución de detectives de Scotland Yard, gracias a un dato del periódico de la comunidad, The Southern Cross. La comunidad los miraría de reojo durante el resto de su existencia: primero por protestantes, luego por dejar de serlo.

“La dificultad de Inglaterra es la oportunidad de Irlanda” decían los nacionalistas durante la Primera Guerra Mundial al explicar las razones del Alzamiento de Pascua de 1916, que culminaría con la ejecución de los 16 cabecillas de la rebelión (véase Michael Collins). Mi bisabuelo, librando aún su guerra personal contra el Imperio, decreta la prohibición de hablar inglés en su casa. Los anales familiares destacan el discretísimo castellano de la Granny incluso tras treinta años de compulsory spanish (y su furia ante la muerte de su marido tras una competencia de ingesta de huevos, o quizá cerveza).

El acento irlandés (esa pronunciación “masticada”, aporta mi mamá), la última amarra que los unía a su país, desapareció con mi abuelo, quien prefirió no transmitir “su” inglés. El de su nieta es deudor del cine y la TV (aunque la carrera de Traductorado Público de la UBA prefiere la Received Pronunciation británica) y ya no del Éire que corona el pasaporte bordó. Prueba tangible de la realidad de un país soñado con la elocuencia de la lengua de sus antiguos enemigos.