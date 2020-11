Acerca de la polarización neurológica

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 22 de noviembre de 2020 • 00:05

Creemos que nuestros adversarios nunca piensan, pero los neurólogos dicen que sí lo hacen; lo que pasa es que procesan la misma información de manera distinta. En un estudio publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences, la revista de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, se escanearon los cerebros de un grupo de liberales y conservadores frente a un mismo video para descubrir que presnetan actividad cerebral diferente. "Cuanto más se suscribe a la interpretación (conservadora), más se procesa los videos como lo haría un conservador, y más se defenderá estas políticas", explican.

La mente de un liberal -la centroizquierda norteamericana- tiende a reaccionar positivamente ante palabras como cuidado, protección, igualdad y justicia. Mientras que el de los conservadores se enciende ante conceptos como patria y respeto, tradiciones y pureza. ¿Cómo se hace para acordar, entonces? Para convencer a un conservador de que hay que preocuparse por el cambio climático no hay que hablarle de cuidar el planeta: digámosle que es un modo del patriotismo, una forma de proteger al país y defender una posición en el mundo.

Conforme a los criterios de Más información