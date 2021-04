Acoso al revés

A los varones también nos pasa, aunque no con tanta frecuencia. Hasta hay un film famoso: Acoso sexual, con Demi Moore y Michael Douglas.

En España condenaron a una mujer que hostigaba sexualmente a un hombre en las redes sociales y con cartas románticas, bombones, ropa interior femenina y hasta una fusta. Él nunca le dio cabida. A ella le impusieron una multa de 540 euros y la prohibición de comunicarse o acercarse al denunciante.

Tendría once, doce años y una de mis diversiones, que ya insinuaban mi pasión por el periodismo, era revisar de cabo a rabo el quiosco de diarios y revistas en la esquina de mi casa.

En varias ocasiones se apareció a mi lado una chica bonita, aunque bastante mayor que yo, que sin el menor disimulo me tiraba los perros. Al canillita la situación lo divertía, pero a mí me descolocaba: ignoraba si me estaba cargando o si realmente pretendía intimar conmigo. En cualquier caso me intimidaba y no sabía dónde meterme.

Si esos cruces se hubiesen producido dos o tres años después, la historia habría tomado otro giro pero, lamentablemente, mis hormonas aún no habían estallado.

No me aflige cuando lo recuerdo y hasta me da mucha ternura. No lo padecí como acoso sexual, pero lo fue.