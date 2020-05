Edición fotográfica: Dante Cosenza Fuente: LA NACION

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 20 de mayo de 2020

LOS ÁNGELES, California.- "No sabemos cómo decírselo, pero hoy no se vendieron entradas, no hay ningún espectador". Giovanni Mongiano suspiró, levantó la cabeza y dijo: "La función se hace igual". Corría 2017 y el actor italiano, de 65 años y 45 de carrera, interpretó Improvisación de un actor que lee en el Teatro del Pueblo de la ciudad de Gallarate, Italia, a sala vacía. La decisión fue celebrada por el ambiente artístico, que la leyó como un acto de resistencia. Mongiano, por su parte, dijo que fue un gesto de amor, provocativo y simbólico a la vez. Tres años más tarde, con el mundo paralizado por una pandemia, alguien tuvo una idea similar. Emulando a Mongiano, Levi Tinker presentó una película (no proyectada) en el Teatro Chino de Los Ángeles. A diferencia de otros años, esta vez no hubo gente ni aplausos ni cámaras. Solo un hombre y su fuerza de voluntad. Quedan, como siempre, los gestos.