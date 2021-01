Adieu Monsieur Monjeau

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 30 de enero de 2021 • 00:00

Vimos a Federico Monjeau por última vez el sábado con un calor infame, que no se llevaba con su clasicismo artliano de porteño o parisino de los años 50 y 60, siempre en blanco y negro, salido de una película de Torre Nilsson o de una función de Nouvelle Vague en el cine Lorraine de la avenida Corrientes. Lo vimos como aprendimos desde la adolescencia a ver a los que ya dejaron el cuerpo. Inmóvil, los ojos cerrados, desprovisto de esa curiosa mezcla de elegancia y torpeza con la que se movía como si alrededor suyo siempre estuviera por llover y tuviera que acelerar el paso par alcanzar un taxi. Mudo, privado del sonido que era su materia de estudio y con la que durante treinta años estableció una cátedra de alcance masivo con sus críticas y columnas de opinión en el diario Clarín. Que no eran piezas de divulgación o didactismo para sordos en música culta, jazz, tango o música popular brasileña sino que, en el grado máximo del respeto por el lector, evitaban el atajo de lo ameno para imponer una lectura que desafiaba la curiosidad. En un entorno cuya agenda fue con los años ganada por la ansiedad de retener a los nativos digitales o la audiencia de la tevé, Monjeau resistía estoico y en su andar ligeramente encorvado sobrevivía la redacción que conocimos en los primeros años de nuestra vida como periodistas profesionales. Si hasta cuando atacaba la computadora mantenía la gestualidad aquella de las máquinas de escribir y el cigarrillo humeante al borde del escritorio.

No pude avanzar en la capilla ardiente y me quedé pensando en las cosas que había compartido pegado a su escritorio en la redacción de Espectáculos. José Bellas, que trabajó junto a él hasta que la pandemia y su enfermedad lo dejaron afuera, se acercó lo suficiente como para (creer, sentir) oír su voz. "Lo escuchaba hablar", me dijo conmovido cuando salimos a la vereda, rotos por dentro. Mientras escribo, no puedo dejar de escuchar a Federico. Podría elegir si es en el tono en que dio una clase magistral en el Malba sobre música concreta y electrónica; si es en el registro desaforado de cuando Racing salió campeón en 2001 después de 35 años o si es esa risa cómplice, in fraganti, que desdecía su aspecto formal. Federico, además de todo, sabía reír y era un maravilloso compañero de copas. Una conversación sobre la relación entre la música electrónica de laboratorio (cultura alta) y la que irrumpió en los 90 en las raves (cultura baja) podía terminar con una recomendación suya sobre un lugar en Maipú, Buenos Aires, adonde peregrinaba en un viejo auto para comprar los mejores chorizos para el asado. Y sobre lo otro, vaya, el crítico tenía muy claro que eran los productores armados de samplers los que habían cumplido mejor el programa de Stockhausen. Monjeau no veía el desarrollo de la música popular desde una torre de marfil sino que era capaz de interpretar su signos estéticos desde afuera. No sabía de hip hop pero estaba interesado en el nuevo uso de la voz que el rap proponía; no le interesaba Oasis pero discutía con quienes los acusaban de copiar a los Beatles. Parecerse a los Beatles, decía, es el mejor elogio posible. Renegaba de la estridencia en el tango y rescataba a cantores como Raúl Berón y Horacio Molina.

Sus textos evitaban el uso de la metáfora del que los chicos pop abusábamos y, casi siempre, terminaban de forma lacónica, como si las abandonase. No había intención de construir una pseudo-literatura en sus textos y mucho menos de resguardarse detrás de una hermenéutica compartida con el mundo de la música culta.

Ni didáctico ni críptico: crítico.

El sábado quise verlo vivo de nuevo y revisé las fotos que Maxi Bort sacó en el Malba cuando lo entrevisté para el ciclo Extraños en la Noche (2014), una revisión de música compuesta en el Di Tella en una de las salas ocupadas por los prodigios cinéticos-lumínicos de Julio Le Parc. Nos captó de espaldas caminando desde la cafetería hacia las escaleras mecánicas. El que sigue subiendo es él. Cada vez más alto.

