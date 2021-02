Ahí donde la pandemia no llega

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 3 de febrero de 2021 • 00:00

La pandemia y el aislamiento han puesto a prueba todo lo que conocemos. Eso es extremo, porque estamos preparados para enfrentar escenarios en los que uno o dos aspectos de nuestras vidas dejan de funcionar como solían hacerlo o, lo que es todavía peor, dejan de funcionar del todo. Entonces vamos al médico, lo charlamos con un ser querido, asistimos a la reunión de padres, hacemos dieta, cambiamos de trabajo, rezamos. La mente y las sociedades humanas parecen digerir bastante bien los cambios parciales, aunque sean súbitos e inesperados; la frase "uno se acostumbra a todo" está quizá relacionada con esa condición. Pero se excede. No nos sienta igual de bien que se altere la realidad en su conjunto.

Volvemos de los sueños con algún sobresalto, pero rara vez, mientras estamos dormidos, los ponemos en duda. De cierta forma, la mente prefiere aceptar un sueño imposible que ponerlo en tela de juicio. Aunque nos sobren motivos. La realidad -incluso la onírica- es eso que no ponemos en duda.

Algunos, de vez en cuando, podemos ser conscientes de que estamos soñando. Asistimos a esas experiencias con cierto asombro, pero sabemos que en los hechos estamos dormidos en nuestra cama. La realidad, imperturbable, prevalece.

Resulta muy difícil encontrarle una definición. A la realidad, digo. Es un ejercicio que planteo en mis clases en la universidad; después de todo, se supone que mis alumnos van a ser periodistas y, por lo tanto, harán la crónica y el análisis de eso que llamamos realidad. Sin embargo, y como estarán pensando con una ceja levantada los que pasaron por la carrera de Filosofía, definirla es una misión al mismo tiempo titánica y de naturaleza inconclusa.

No obstante, prevalece. Cuando todo lo demás falla, la realidad viene a socorrernos. Si nos arrebatan aquello en lo que creíamos, si nos atropellan el desengaño o la pérdida más inexplicable, si todo alrededor se derrumba, sabemos que podemos seguir contando con la realidad. Es ahí (no, claro que no es solamente un ahí) donde volveremos a ponernos de pie, donde transitaremos nuestro duelo, donde sanaremos. Incluso de las guerras, que son los actos más vergonzosos de nuestra civilización, se espera un fin, y, como consecuencia, la paz, que es lo más valioso que somos capaces de construir. Pero ambas, la guerra y la paz, ocurren sobre ese telón de fondo y con las reglas inalterables que mal o bien hemos aceptado.

La pandemia fue más allá y formuló una nueva normalidad. Solo que no nos atrevemos a llamar a la normalidad por su nombre. No nos atrevemos a decir que la pandemia ha modificado la realidad. Necesitamos creer que es por ahora y hasta que las vacunas den por terminada la crisis. Estoy seguro de que será así, porque la historia nos enseña que siempre ocurrió de ese modo y que la realidad, la de antes, la nuestra, se impone una y otra vez.

¿Pero no sienten a veces que es un sueño del que no logran despertar? Igual que cuando dormimos, esa decisión no está en nuestras manos. Y del mismo modo que ocurre en los sueños, no nos sentimos capaces de habituarnos. Es que no hay nada normal en la nueva normalidad. Estamos hechos para el abrazo y la conversación, no para la distancia y las pantallas de hielo. Por eso, desde los avisos de publicidad hasta los mensajes gubernamentales prometen que vamos a volver, que vamos a salir. Que vamos a despertar.

Mientras tanto, hay una persona con la que estamos atravesando este sueño desquiciado. El encierro y la repetición enajenante y monocorde de las mañanas, las tardes y las noches pueden erosionar hasta las relaciones más sólidas. Pero esas pequeñas rutinas íntimas y domésticas -que ahora nos irritan- son lo único que la pandemia no logró invadir. Estar demasiado juntos puede llegar a ser insoportable, concedido. Pero con esa persona no hay distanciamiento alguno. Eso siempre fue un refugio. Sigue siéndolo.

