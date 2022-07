Alberto, el mago

El Gobierno está enfocado en diciembre de 2022. Nada de hacer la plancha pensando en las presidenciales del 23. La Casa Rosada está más activa que nunca. Y Olivos ni les cuento. Que Cristina se quede con la lapicera, porque la batuta la tiene Alberto . Ya lo dijo el tercero de los Fernández, Aníbal: “El Presidente ha conseguido cosas mágicas para el país y eso debiera premiarse”. Ahí lo tienen. Más clarito, póngale lavandina en gel. No se salpique que la ropa está carísima.

Alberto es un mago y, como tal, espera el próximo diciembre. ¿Para sacar el país a flote? No. Para animar shows de magia en las fiestas de fin de año en las empresas que sobrevivan hasta fin de año . El Presi tiene la experiencia de haber organizado cumpleañitos en Olivos cuando nadie se animaba. Y qué decir de los standups que protagonizó en giras por el exterior. Tontos los que siguen con el viejo truco de sacar conejos de las galeras, agua de los diarios y monedas de detrás de las orejas. Alberto saca brasileños de la selva y mexicanos de entre los indios. Y saca a los argentinos de la Argentina. Los expulsa.

No hay mago que le haga sombra. Con pocos pases, hizo desaparecer el peso y las vacunas Sputnik; licuó los sueldos, los ahorros y las jubilaciones; logró que cuatro rollos de papel higiénico valgan más que una hora cátedra de un profesor emérito , multiplicó los impuestos hasta el infinito y consiguió erradicar el asado de la mesa de los argentinos.

Como dice Aníbal, merece que lo premien. Es un showman, un humorista. Solo a él se le ocurre nombrar como jefe de los espías al tipo al que, en 2015, siendo ministro de Defensa, le robaron un misil de una unidad militar, con el agravante de que el misil acaba de aparecer en un baldío de La Plata justo ahora que lo pusieron al frente de la Agencia Federal de inteligencia. ¡Magia!

Solo un capocómico puede decir que no paramos de crecer. No lo vio venir el que no quiso. ¿Qué creían que estaba haciendo en el conurbano cuando tomaba nota en un cuadernito después de la paliza de las PASO? Anotaba las fechas de los próximos bautismos, bar mitzvá, despedidas de solteros y de casados .

Eso no es todo: Albert va camino de ser un mentalista impresionante. No de los que doblan cucharas o cambian sillas de lugar. Él mueve el país con la mente. Lo pone donde no está y lo saca de donde no le conviene.

Por el momento, los shows no son interactivos porque para montarlos se necesita un equipo de mucha gente y Alberto se fue quedando cada vez más solo. Es como una pyme: la pandemia lo hizo pelota.