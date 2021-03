Alberto, el moderno

Debo confesar que estoy un poco agobiada de mirar el almanaque varias veces al día, al compás de las declaraciones políticas, para reafirmar mi convicción de que el 28 de diciembre se da solo una vez al año. Porque, cuando escucho frases como “no hay nada más moderno que el peronismo”, de boca de Alberto Fernández, el compañero de fórmula de la vicepresidenta Cristina Kirchner, a cargo del Poder Ejecutivo, pienso que otra vez se recuerda la absurda matanza de niños perpetrada por Herodes en busca del enviado de Dios y que el Presidente intenta ser un gran bromista.

Aunque no creo en esa optimista visión de Fernández, confirmo que el peronismo es moderno si se mira que sus máximos exponentes suelen tuitear con teléfonos de ultimísima generación que casi no tienen permitido el ingreso legal en el país y que toman mate, o al menos se sacan fotos, con los termos más caros del mercado, que cuestan lo mismo que un plan social. No hace falta que diga ni las marcas ni los personajes, ¿no?

También es cierto que al menos la dirigencia peronista –incluyo al sindicalismo, para que no se sienta discriminado– suele ser “moderna” al elegir viviendas y automóviles: estancias, casas en countries, pisos en Puerto Madero, autos importados. Eso sí que es “moderno”. ¿Hace falta que dé nombres?

Pero no son tan “modernos” en el lenguaje político. En la intimidad del poder, hace una semana le admitieron al colega Jorge Liotti que Cristina Kirchner “le picó el boleto” a Fernández porque su gestión presidencial no estaría dando los resultados judiciales por los cuales lo habría elegido para el cargo. A la muchachada de La Cámpora hubo que subtitularle la frase porque no vieron un boleto de cartón o de papel de tren o de colectivo agujereado por el inspector, lo que invalidaba volver a usarlo.

Y si se “mutea” la arenga casi cotidiana, y se pone el oído en la administración presidencial, podría enumerarse una larga lista de problemas poco “modernos” como inflación, déficit fiscal, inseguridad, gestión poco exitosa de la pandemia de Covid-19, incluidas las dificultades para lograr que los amigos del poder no se adelanten en la fila y permitan que se vacunen los que deben ser vacunados para evitar más tragedias. El país parece “colgado del pincel”, definirían en las entrañas del poder o, para ser “modernos”, estaría al borde de “ripiar”.