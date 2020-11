Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 3 de noviembre de 2020 • 00:00

Hace poco escribí que Netflix hacía mal en poner los géneros de ciencia ficción y fantasía dentro de la misma categoría. Calculo que era un clamor generalizado (bueno, no tanto), porque poco después de publicado ese artículo, la plataforma los desvinculó. ¡Por fin!

Los colosos de Internet tienen por costumbre andar cambiando sus apps a cada rato. Es decir, dónde están los menús, qué aspecto adoptan, la ubicación de los botones, el diseño de los íconos y de las notificaciones, y así. Google, por ejemplo, modificó sus íconos en octubre y, entre otras cosas, reemplazó el característico, claro, elocuente e inconfundible sobrecito que avisaba de nuevos mails por algo que no se sabe si es una mariposa, una M o una falla del sistema. Instagram, por su parte, tiene una suerte de obsesión con reubicar y alterar los elementos de su interfaz. Facebook, ni hablemos. Confieso que lo uso poco no tanto por falta de interés que porque me extravío allí.

Muchachos, los entiendo. Más cambian la fachada, más tiempo permanece uno en el sitio, que es una de las cosas que buscan. Pero, por favor, hasta que pase la pandemia, no nos alteren más las apps, que bastante se ha alterado nuestro mundo en los últimos meses.

