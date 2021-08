Amigos de verdad

La foto, tomada el lunes, muestra un perrito viajando en el subte londinense. De los pasajeros visibles, es el único sin barbijo, y el humano responsable –suponemos que la mujer– se ocupó de poner unos diarios sobre el asiento para que el can lo ocupe. Atento, el cuadrúpedo presta atención, con esa franqueza inigualable de los animales, a la persona que saca la foto. Y no porque sí: para los perros, la mirada es una de las formas de comunicación más significativas. En cuanto a viajar en subte, el sistema de transporte londinense es dog friendly, y hasta publican una página en la web con las numerosas recomendaciones para que el traslado sea seguro (para los perros). Por ejemplo, no permitirles usar las escaleras mecánicas. El viaje es gratis, aunque, eso sí, deben ir con correa o en un canil. Guau.

