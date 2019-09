Ante un mundo que puede volverse oscuro

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 7 de septiembre de 2019

Es útil para la política exterior argentina tomar nota de la visión de la canciller alemana, Angela Merkel, quien sigue las enseñanzas de Alexander von Humboldt en cuanto a "entender el mundo como a un todo" y considera a la política como "la prevención de lo falso". Gobierna desde 2005, y en su última etapa ha defendido el orden liberal internacional, y advertido que hay que oponerse al "poder de lo oscuro". Así, demuestra a veces un profundo pesimismo y preocupación con respecto a que el mundo se esté desplazando hacia el abismo.

Recientemente se refirió a las guerras religiosas del siglo XVI, luego de la Reforma, que acabaron con la Paz de Augsburgo -o "Paz de las religiones"- en 1555. Pero señalando que cuando se creía que las disputas y la violencia no volverían más, la generación que había sufrido estos flagelos comenzó a fallecer, y fue reemplazada por una nueva, no tan consciente de las miserias de la guerra, y por ende no tan dispuesta a realizar compromisos para evitarla. Según esa nueva generación, siempre se podía exigir algo más en una negociación, o ser más agresivo en alguna demanda. Pero luego experimentó, de repente, el derrumbe del orden europeo y la Guerra de los Treinta Años, que comenzó en 1618, y acabó con un tercio de la población alemana.

Merkel marca un paralelo con los más de 70 años que han pasado desde de la Segunda Guerra Mundial, en los que se enfrentaron enormes desafíos para evitar que tal masacre se repitiera. Sin embargo, aquellas generaciones han fallecido, y varios líderes actuales parecen no querer hoy buscar compromisos, dando por sentado la estabilidad del orden mundial.

La canciller germana no considera que Donald Trump, quien ascendió a la presidencia distanciándose del establishment, irá moderando sus posiciones con el tiempo. Así, considera que si es reelegido, es muy posible que se dedique a destruir las columnas del orden mundial actual. Trump ha llegado a denominar a la Unión Europea (UE) como un "enemigo", y una amenaza para el bienestar de Estados Unidos. Si algunos ven en estas afirmaciones agresivas algo propio de un exconductor de televisión, Merkel cree que él seguirá punto a punto con su agenda. Últimamente, la canciller se preocupa porque el presidente quiera insistir con el fallido experimento del "cambio de régimen", pero ahora en Irán.

Al este, Merkel debe tratar con otro líder constantemente dispuesto a subir la apuesta, Putin, quien busca restablecer el estatus ruso, y combina éxitos económicos con una brutal Machtpolitik -política del poder- en sus zonas de influencia. Merkel, quien respeta la fría inteligencia de Putin, no se hace ilusiones de que este convierta a Rusia en una democracia. Aunque sí pensó que su admiración por el bienestar y la tecnología de Occidente llevarían a una mayor apertura económica. Pero algo se quebró en la relación entre ambos con la invasión a Crimea, respecto de lo que el líder ruso parece haberle mentido en cuanto a sus objetivos. Luego de abandonar la fallida estrategia de la Unión Europea para Ucrania, Merkel se involucró en las negociaciones de Minsk para bloquear la escalada del conflicto y evitar que los halcones de Estados Unidos le vendieran misiles a Ucrania. Esto fue un gran logro, si consideramos qué habría pasado si tanques rusos hubieran sido atacados por misiles estadounidenses. La canciller está consciente de que Putin no tiene interés en que haya estabilidad en su frontera con Ucrania.

Otra evidencia para Merkel de que la democracia pierde poder y prestigio es lo que ocurre en China. La canciller tiene sumo respeto por el partido gobernante, que ha logrado en cuatro décadas sacar al país de la pobreza y convertirlo en la segunda potencia económica. Pero Merkel ve en China una combinación de capitalismo, vigilancia interna y régimen de partido único, que crea una nueva forma de opresión, lo que debe servir como advertencia para Alemania. Merkel, que ha visitado China once veces, observa el contraste entre el efectivo sistema chino versus los inconvenientes del complejo y lento sistema de toma de decisiones europeo.

En cuanto a la Argentina, en este contexto y ante un nuevo mandato presidencial, es importante evitar los análisis simplificados, demasiado optimistas o ideológicos de la situación global. Teniendo como prioridad el "desarrollo en libertad", es crítico que la Argentina actúe con suma prudencia, enfocándose en oportunidades de desarrollo -exportaciones e inversiones-, pero evitando verse envuelta en conflictos en los que no estén en juego sus intereses vitales.

Especialista en relaciones internacionales; miembro consultor del CARI y del Cippec