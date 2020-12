Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 1 de diciembre de 2020 • 00:00

Lo que hemos hecho con Diego Maradona -el hombre- tiene un paralelismo vívido con lo que le hacemos a diario a la Argentina, nuestra nación. Tal vez porque no soy aficionado al fútbol me resulta más fácil abstraerme del Maradona idolatrado y observar al sujeto humano. No sé cuándo ni quién (y no importa) combinó la palabra Dios con el número 10. El resultado parecía ingenioso, y nada más. Fue, sin embargo, uno de los síntomas de la sigilosa némesis del ídolo. Porque Maradona no era Dios, no era un dios. Era una persona, igual que el resto de nosotros. Solo que con un don.

Como a la Argentina, generosa en dones, lo castigamos por eso. Quizá sus más cercanos intentaron que entendiera que, como escribió Kipling, el triunfo y el fracaso son solo un par de impostores. Pero fue en vano. Los demás condenamos a ese hombre a la apoteosis. Incluso la culminación postrera de esa apoteosis, que debió ser respetuosa y sentida, si no acaso también penitente, se desmadró en un caos de desorganización y falta de cálculo. La mayoría nunca llegó a la capilla ardiente. Vaya metáfora.

Si es verdad que Maradona era de todos, todos tuvimos alguna responsabilidad en su existencia. Pues bien, la Argentina, nuestra nación, también es de todos.

