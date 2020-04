Artistas y obras visibles en la emergencia

Fernando García Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 11 de abril de 2020

Días atrás, un análisis de The New York Times alertaba sobre la profunda inmovilidad que la crisis sanitaria y política del coronavirus causaba sobre una escena cuya esencia está en la pura movilidad: el mercado y espectáculo del arte contemporáneo. Un circuito 24 /7, 365 días al año, que no conoce fronteras en su danza de bienales, trienales y ferias como la nuestra, ahora virtual, arteBA. A falta de un borde que lo delimite con precisión (las formas de su pastiche filosófico son ilimitadas), el artista contemporáneo global parece definir su especifidad en una capacidad ilimitada para atravesar el mundo de este a oeste, haciendo del aeropuerto su atelier. Viajar es una obra. Como lo documentó el dúo de artistas suizo Fischli/Weiss en su serie Airports , 469 imágenes de aeropuertos tomadas entre 1987 y 2012.

¿Sin viaje no hay obra? Bienales, ferias y museos globales encontraron su tierra prometida en Instagram , donde las imágenes se superponen sin categoría ni contexto. Es una paradoja de la época, ya que la red más fotogénica pareciera estar hecha para fijar fugazmente nuestro desplazamiento por el mundo. Artistas del nuevo milenio como la argentina residente en Los Ángeles Amalia Ulman (1989) directamente entendieron que Instagram no era la vidriera, el cubo blanco, sino el soporte. El uso de la ficción y la estética selfie en su cuenta es uno de los ensayos más contundentes sobre la sociabilidad digital.

Fuera de todo circuito, el físico y el virtual, hay artistas y obras que parecieran hacerse visibles en la emergencia. En el invierno de 2002, la imagen del cuadro mural Manifestación colgada en una de las paredes del Malba parecía un espejo de la desesperación ambiente. Las imágenes con las que Antonio Bern i había compuesto esa marcha por "pan y trabajo" en Rosario, en 1934, reproducía gestos que se veían a diario en la calle o las estaciones de tren y subte. La obra y el artista mantenían intacto su poder de comunicación.

El 26 de marzo, el presidente Alberto Fernández dio una entrevista a la TV pública desde su despacho en la residencia de Olivos. La cámara captó apenas el extremo inferior del cuadro que colgaba detrás de él. El ojo entrenado en arte argentino podía advertir que se trataba de una de las obras de la serie Juanito Laguna , que Berni desarrolló entre 1960 y 1981. La semana pasada, otro fragmento de la misma obra se coló en la entrevista que el presidente le dio al periodista Horacio Verbitsky y que, luego, reprodujeron varios canales de noticias. Con el Bellas Artes y el Museo Castagnino de Rosario (donde se encuentra otra copia de esta xilografía) cerrados, se podría pensar que un dispositivo cultural de emergencia imaginó un tour televisado de Juanito cazando pajaritos , la obra en cuestión. Una exposición de fragmentos, suerte de puzle de arte argentino para incentivar la curiosidad de los confinados. Así es como la parte inferior de un Juanito Laguna devino por un momento estética de Estado.

Juanito cazando pajaritos formó parte de la muestra con la que Berni presentó la serie en la galería Witcomb en noviembre de 1961, cuando la materialidad de extramuros introducía en el arte un comentario crítico hacia las promesas del desarrollismo. Con esa misma técnica (el xilocollage) y el personaje del niño villero conquistaría al jurado de la Bienal de Venecia, llevándose el premio de grabado en 1962. Como Manifestación, la serie de Juanito es una obra que se repolitiza con la historia. Así es como Berni, subrepticiamente, se las ha arreglado para aparecer como un comentario, una aguda nota al pie, del discurso oficial en tiempos (muy) difíciles. Su inesperada aparición viene a recordarnos que la pandemia llega de gira a un país donde el 51,7% de los niños y jóvenes son pobres y que la combinación podría ser letal. Por supuesto, no hizo falta viajar para verlo. Alcanzó con quedarse adentro, como se recomienda. Aunque no lo veamos, Berni (Antonio) siempre está.