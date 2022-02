Atajando penales, falta de idoneidad, jueces y fiscales

Carta de la semana

Atajando penales

Lo miro jugando al fútbol en una playa. Tirándose a la arena para intentar atajar una pelota, mientras un puñado de chicos a coro grita “¡Pre-si-den-te! Pre-si-den-te!”. Y no puede evitar sentir mucha vergüenza. Vergüenza mezclada con pena. No me parece gracioso, y mucho menos oportuno. Lo leo como un acto demagógico, muchachista, un guiño para la tribuna, otro más. No solo Corrientes está en llamas, señor Presidente, sino el país entero, el país que usted preside hasta 2023. Inflación, desempleo, inseguridad, narcotráfico, angustia, desesperanza, todos inmersos en un mar de incertidumbre, mientras su líder máximo juega un fulbito, y es vitoreado y aplaudido por chicos que seguramente perdieron innecesariamente meses de clases durante la pandemia.

¿Nadie lo aconseja, señor Presidente? ¿Cuál es la tarea de los asesores, los muchos asesores que los contribuyentes pagamos?

El respeto se gana. Y también se pierde.

Irene Bianchi

DNI 6.688.332

Falta de idoneidad

Las imágenes y la cobertura periodística que llegan desde Corrientes nos ilustran y demuestran una vez más que los grandes problemas argentinos no terminan en la decadencia económica. No fue suficiente la quemazón de humedales para aprender la lección, hoy repetida en toda esa provincia ante la apatía del gobierno nacional. El ministro de Ambiente, Juan Cabandié, se dedica a tuitear en su cómoda oficina, exhibiendo torpeza e ignorancia. Reflejo de la necedad existente a la hora de repartirse cargos políticos entre amigos, o haciendo gala del nepotismo arraigado en todos los estamentos gubernamentales, desde la más humilde comisión de fomento pueblerina hasta el poder nacional. La meritocracia solo parece pertenecerle al sector privado. Para muestra de ello alcanza con observar los parámetros educativos, cada vez más laxos, en detrimento de nuestro futuro, tan hipotecado como las reservas naturales.

¿Dónde quedaron los concursos que priorizaban a los mejores? Patético y obsceno es ver al Presidente atajando penales en las playas costeras, fingiendo una popularidad forzada y para nada convincente, mientras muchos compatriotas sufren pérdidas cuantiosas y ven incendiarse lo poco que tienen.

Resignado por la ayuda tardía y estéril, pero amparado en la resiliencia como bandera, el pueblo correntino se aferra a una nueva deidad como única salida... la lluvia.

Ernesto Ércoli

eercoli118@hotmail.com

Jueces y fiscales

¿Será realmente para celebrar que dos jueces de la Cámara Federal de Casación Penal hayan cumplido con su deber? Y quizás en los tiempos que corren sí debamos alegrarnos, dado que, al menos, echaron una bocanada de aire fresco sobre la sociedad, al confirmar el auto de procesamiento de la señora Cristina Fernández de Kirchner, mediante el rechazo de la queja interpuesta por su defensa técnica. Pero a no equivocarse en lo que implica un mero auto de procesamiento. Por dos motivos. Primero, dicho decisorio aún no está firme y puede ser recurrido ante la Corte nacional. Segundo, se debe tener presente que solo estamos en presencia de un auto (de procesamiento) y no de una sentencia de condena. En suma, de quedar firme aquel, lo único que implica es la próxima culminación de una etapa procesal (el sumario) y la futura elevación de la causa a juicio oral. ¡Recién acá “se verán los pingos”!

Por otra parte, otra bocanada de aire fresco nos la brindó el fiscal Diego Luciani al momento de interrogar al testigo Alberto Fernández (presidente de la Nación) en la causa por irregularidades en la obra pública durante los tres gobiernos kirchneristas. No solo no se amilanó frente al Presidente, sino que lo enfrentó con valentía. El único sabor amargo que me queda aún de tal declaración testimonial es que, frente a la gravedad de las mendacidades que expresó el testigo, hasta ahora no he visto a ningún representante del Ministerio Público Fiscal solicitar que se investigue el eventual delito de falso testimonio previsto y reprimido por el art. 275 del Código Penal, en que habría incurrido el señor Presidente.

Finalmente, resultan vergonzosas las manifestaciones del exministro de Defensa Agustín Rossi, quien para intentar justificar las conductas de “sus jefes”, señaló que la causa es “insostenible” y " traída de los pelos”, pues “entre el que otorga la concesión, el que inspecciona una obra pública y la presidenta de la Nación hay veinte escalones”. Hay que recordarle que ese es precisamente el escudo con el cual intentaron blindarse y ponerse a salvo de las consecuencias de sus actos ilícitos. ¡Esos “escalones” son los que utilizaron a los fines de cometer los delitos y no al revés, como dice Rossi!

¡A ver si se enteran!

Francisco García Santillán

DNI 10.661.522

La droga sigue matando

Mal que enluta a muchas familias, los narcóticos. La droga mata, y es peor asociada a componentes de riesgo y letales. La Argentina no produce materia prima de cocaína y opiáceos. Hay cocinas para alguna, pero la droga, casi en su totalidad, ingresa del exterior. Ídem algunos coadyuvantes y precursores químicos para producirla. El estiramiento, para hacerla menos pura y rendir más, muchas veces se hace con sustancias de riesgo. Irrisorios son los procedimientos que hacen y se dan a conocer para contrarrestar el narcotráfico. Nada nos puede asombrar. Este país no tiene un plan serio de prevención. La Argentina era de tránsito, hoy se mantiene igual, pero a su vez es de alto consumo. No es casualidad, es culpa de las autoridades políticas nacionales, provinciales, municipales, fuerzas de seguridad, poderes judiciales y legislativos. Es muy difícil combatir el narcotráfico cuando se mira a un costado y se facilita desde el poder impunemente y no se actúa, aun sabiendo. Conocen quienes deben combatirlo cómo ingresan, se elaboran, fraccionan, venden y distribuyen los narcóticos. No es una sensación el narcotráfico, es una realidad cobijada por el poder de turno que lo permite. La sensación es que cada vez se multiplica más este flagelo y nadie le pone el cascabel al gato. Es un problema de Estado, que es el que debe actuar. Y hay que modificar la ley antinarcóticos, perimida. Debe actualizarse con castigos ejemplares para todos los involucrados, sean traficantes o facilitadores.

Rodolfo C. Castello

rccastello@hotmail.com

Ruta atascada

El 31 de enero, fecha pico de recambio turístico, alrededor de las 16, la ruta 2 tenía una circulación bastante fluida, hasta el cruce con la ruta 63 en Dolores, donde el tráfico se detuvo casi por completo. Incluso se veía que el atascamiento se trasladaba también arriba del puente de esa ruta. Se demoró más de una hora para transitar los escasos 23 kilómetros hasta Castelli. La razón del atascamiento no era un accidente ni la excesiva cantidad de autos (de hecho, en las estaciones de peaje no había casi demoras), sino una especie de operativo de “control” llevado a cabo por la policía de la provincia de Buenos Aires en Castelli, que obligaba a todos los vehículos a casi detener su marcha para que los policías miraran las caras de sus ocupantes y autorizaran su continuación. Es obvio el efecto que causó ese absurdo. Ya el año pasado ocurrió algo similar en la misma fecha, pero en Lezama. Es absolutamente insólito y un atropello a los ciudadanos, propio de regímenes autoritarios, que a la policía se le ocurra hacer un operativo de estas características en esa fecha, provocando una demora totalmente innecesaria. Si quieren chequear las caras de los ocupantes de los vehículos pueden hacerlo sin perjudicar la fluidez del tránsito en las estaciones de peaje, donde por la fuerza los vehículos tienen que pasar de a uno.

Ya sea por falta de sentido común o desprecio a los ciudadanos, quienes ordenaron el operativo deberían renunciar o ser despedidos. Pero como no va a pasar, por lo menos espero que no repitan esa insensatez en los próximos recambios o en las próximas temporadas.

Ignacio Questa Etcheberry

DNI 22.503.278

Paloma Herrera

Paloma Herrera, eximia bailarina, primerísima figura del American Ballet Theatre, acaba de renunciar a la dirección de cuerpo estable del Teatro Colón, cansada de luchar contra las incongruencias, trabas, privilegios y prebendas vigentes en el teatro, que impiden desarrollar una actividad artística de primer nivel similar al de las grandes compañía en las que ella se desempeñó en el exterior. Es la decadencia de nuestro país, que llega a todos los ámbitos, todo lo degrada y lo corrompe. Es curioso que el jefe de gobierno de la ciudad, máximo responsable de lo que ocurre en el teatro, quien parece aspirar a una candidatura presidencial, haya permanecido en silencio, impotente, ante tan lamentable pérdida.

Emilio Cappuccio

DNI 4.268.973