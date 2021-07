Basta de besos

De todas esas cosas que decimos “por suerte” nos va a dejar la pandemia de coronavirus, ya no angustiarnos por situaciones que no lo merecen, ya no comprar tanta compra que no precisamos, valorar las pequeñas cosas, la salida del sol, una flor mientras paseamos por la calle, todas mentiras, no nos va a quedar nada pero quizá sí quede para instalarse el fin de una costumbre que ya era hora nos saquemos de encima: saludar con un beso en la mejilla a cada persona cuando nos encontramos en el lugar que sea.

¿A quién se le ocurrió esta idea? En un artículo publicado por la revista National Geographic se explica que los primeros reportes sobre esta práctica vinieron del siglo VIII a. C. (antes de Cristo), de los romanos, que así se saludaban entre amigos para mostrar el afecto que se tenían. Algo súper entendible. Los romanos tenían tres tipos de besos que se parecen bastante a los nuestros: el osculum, beso en la mejilla entre seres queridos; el basium, beso en los labios al esposo o la esposa; y el suavem, el beso entre amantes. Después los tres fueron incorporados por el cristianismo y el paso de los años, la globalización, llevó a que ahora, aunque no el ahora exacto en que vivimos sino el ahora a. C. (antes del coronavirus), cualquiera salude a cualquiera de este modo, con un gesto muy íntimo y que no representa solo apoyar los labios en la mejilla del otro sino adentrarse en su zona más suya, más cercana, para quedar en contacto con el olor de su cabello, la grasa o sequedad de su piel, el acné, un herpes, el bombazo de su aliento. Pongamos un ejemplo al azar: alguien camina solo por el barrio y de pronto escucha que gritan su nombre y se da vuelta porque el ruido viene de atrás y entonces ve a una amiga junto a otra persona que nunca antes vio en su vida. ¿Qué pasa después? Se acerca, saluda a su amiga con un beso y a la tercera en discordia, aunque apenas sabe su nombre porque se lo acaban de decir, también. ¿Por qué?

Es incómodo. Es antihigiénico porque el otro puede estar transpirado, resfriado, tener fiebre por alguna bacteria. También es antihigiénico porque a veces el que besa deja saliva a su paso y uno encima tiene que encontrar el momento justo para limpiarse los restos porque no queda bien hacerlo, como los niños, cuánto saben los niños, justo después de que ocurre. Es molesto porque es íntimo pero no elegido. Es una imposición social sin objetivo porque lo mismo da estrechar la mano, que también tiene sus contras, o simplemente decir “hola” y asentir con la mirada. Qué lindo sería.

Pero además es una pérdida de tiempo. Cuántos minutos dedicamos a besar mejillas que no conocemos cuando llegamos a un cumpleaños, al trabajo, a la clase del taller de los lunes, a la casa de una amiga, que justo también recibió la visita de sus primos. ¿Alguien alguna vez hizo la cuenta? ¿Alguien alguna vez pudo calcular si fueron días, semanas o meses enteros? ¿Alguien alguna vez pudo sentir que había valido la pena? Esto es lo que nos tiene que dejar la pandemia. La muerte del beso en el cachete.

Después de estos años en casa, solo acompañados al aire libre, aunque haga mucho frío al aire libre, con lluvia, con viento, con la boca tapada con barbijo, como en penitencia (¿El Covid-19 será esto? ¿Será el castigo por haber dado tantos besos sin sentido en el pasado?) vamos a querer recuperar tiempo y nadie va a tener ganas de andar perdiéndolo a besos en la mejilla con extraños. Ni siquiera un choque de puños o de codos. Basta de todo. El que quiera afecto y quiera al otro que abrace, que bese en la mejilla y con fuerza, en la boca, que dé esos buenos apretujones que duran mucho, que a veces hasta duelen, pero para el resto, una mirada y una sonrisa tímida de “hola, ¿qué tal?” alcanzan.