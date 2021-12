Batallas perdidas

No hay respiro. Las ilusiones son evanescentes. Por naturaleza. El ropaje con el que se travistió de victoria la derrota electoral es de La Salada. El triunfo es efímero. El fracaso es sólido y empecinado. El espejo devuelve ojeras oscurecidas por el rímel corrido. Como siempre después de toda fiesta con alcohol barato y polvos del infierno cortados con basura. Cualquier fake news resulta verosímil, por increíble que sea. No hay voceras que vendan credibilidad. Solo prestidigitaciones verbales y operaciones con cuchillos oxidados que no extirpan desconfianzas. El riesgo país vuela como alimentado por hidrógeno verde. El humo de vicepresidenciales cartas encendidas nubla la vista. La fiesta hay que pagarla.

“Lo malo de la lucha contra la pobreza es que el único modo de ganarla es no gastar”. Concluye Hemingway en París era una fiesta. Podría repetirla Fernández de Argentina. Pero está condenado a seguir gastando y ¿a seguir perdiendo batallas disfrazadas de victorias? En fase eufórica, las ilusiones siguen intactas. Pero, como también escribió Hemingway, “era demasiado bueno para durar. Ahora pienso que ojalá hubiera sido un sueño”. Mucho más que palabras de un hombre de acción. Tristes conclusiones de El viejo y el mar.