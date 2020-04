La viróloga argentina radicada en Londres señala que la reacción de las dirigencias políticas ante la amenaza de la Covid-19 fue demasiado lenta, y dice que el modelo a seguir es Alemania

Laura Ventura Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 18 de abril de 2020

La viróloga Jésica Levingston

La primera vez que escuchó la noticia sobre la existencia de un nuevo virus de la familia de los corona, que ella tan bien conoce, acudió de inmediato a las publicaciones especializadas y comenzó a contactar a conocidos y a expertos en la materia. "Este caso es diferente", coincidían todos.

Jesica Levingston Mac Leod (36), científica argentina radicada en Londres, estudió durante una década a los que llama "primos" y "parientes" del SARS-CoV-2 , el virus causante de la Covid-19, y trabajó durante cinco años en el hospital Mount Sinai de Nueva York en el desarrollo de drogas antivirales.

"Todos los científicos estábamos desde enero levantando la bandera roja para que se tomaran medidas, para que no se hiciera de cuenta que no pasaba nada", explica la experta, mientras analiza el complejo escenario de esta pandemia global.

¿Qué reacción tuvo la primera vez que escuchó noticias sobre la existencia de este virus?

Me hice muchas preguntas. Ingresé en la página del National Center for Biotechnology Information (NCBI), que es algo que recomiendo cada vez que aparece una información científica, e investigué. Esto comenzó en noviembre. En China la información fue bastante limitada y no se supo de la magnitud de la infección viral hasta dos meses después. Los expertos en coronavirus decían que este nuevo virus era diferente. Mientras, había gente que hablaba de la Covid-19 como si fuera algo parecido a la influenza. La comunidad científica impulsó peticiones online: hagamos cuarentena, tengamos disponibles más tests.

¿Qué la impulsó a dedicar su carrera al estudio de los virus?

Los virus son muy interesantes: son parásitos que necesitan células para reproducirse. Esa es una de las diferencias con las bacterias, que pueden reproducirse solas. Los virus, en cambio, necesitan tener un hospedador, ya sea una célula o una bacteria, para reproducirse. La maquinaria viral es muy interesante para usarla en otros contextos, como desarrollar vacunas o terapias anticáncer.

¿Qué diferencia a los corona de los otros virus?

Cuando un virus está dentro de la célula, toma control de ella. El virus es egoísta. Lo que busca no es destruir, sino reproducirse. Los virus evolucionan muy rápido y tienen partes que les permiten manejar el sistema inmune humano. El coronavirus tiene un efecto diferente en la respuesta inmune de los humanos con respecto a otros virus. Por ejemplo, mantiene bajo el nivel de interferón (una proteína humana que activa el sistema inmune innato), entonces las defensas no se activan. Después de que ataca todas las células y de que el sistema inmune empieza a tomar carrera, el coronavirus destruye los alveolos pulmonares y genera más destrucción y neumonía. Un efecto dominó.

¿Cuál podría ser el origen de la Covid-19?

Antes quiero decir que la comunidad científica ha respondido de modo increíble, sobre todo en el mundo de las colaboraciones. Incluso laboratorios que trabajan en algo totalmente diferente cambiaron para empezar a estudiar este virus. Esto ocurrió, por ejemplo, en el hospital Mount Sinai, donde se trabaja desde hace mucho tiempo para obtener la vacuna de influenza universal. Se publicaron online las secuencias del genoma para que toda la comunidad científica las pudiera estudiar y la más parecida es la de un murciélago. Quizá pasó de un murciélago a una rata y de la rata a un humano. No se sabe si el paciente lo comió o si tuvo contacto con él. Esta teoría sobre el origen del virus puede cambiar. Quizá se descubra algo diferente. Hoy se sabe que hay ocho cepas, cuando al principio se pensaba que había solo dos.

Algunos aseguran que la Covid-19 en España es diferente de la de Alemania, por ejemplo. ¿Puede un mismo virus generar diferentes síntomas?

Tiene que ver en realidad con cada persona, con cada sistema inmune. Las ocho cepas son un poco diferentes entre sí, pero lo más importante es el paciente en particular. Es más severo en hombres, más severo en gente de edad avanzada y con sobrepeso, pero también depende el estado de salud. En China, el aire está muy contaminado, los pulmones de la gente están más afectados y en los fumadores, más aún. A pesar de todo, muere gente joven. Hay una teoría que sostiene que la gente con sangre tipo 0 tiene una enfermedad más leve. Otra teoría dice que la gente que tiene la BCG, la vacuna contra la tuberculosis, tiene una reacción inmune más rápida que la gente que no está vacunada.

¿Es posible que este virus se fortalezca y sea incluso más dañino?

Depende de las acciones que tomemos. La Covid-19 cambia menos que el virus de la influenza, lo cual es una buena noticia.

¿Cuán cerca se está de la vacuna?

Es probable que tengamos una vacuna en un año y medio. Los científicos están trabajando muy rápido. Hay muchas potenciales vacunas que se están estudiando. Las vacunas se van a empezar a probar en septiembre, quizás antes, pero deben ser evaluadas al menos durante seis meses para estar seguros de que funcionan.

En el mejor de los escenarios se encuentra la vacuna. ¿Pero durante cuánto tiempo será efectiva?

Aprendiendo de otros coronavirus y de otros virus de infecciones respiratorias, sabemos que este virus muta más despacio. Lo más probable es que dure varios años. No puedo decir cuántos, si cinco o diez, quizás más. La vacuna contra la tuberculosis, que es provocada por una bacteria, nos protege desde hace muchos años. En el caso de la influenza, sus proteínas cambian mucho, por lo cual cada año son necesarias nuevas vacunas, pero este no es el caso de la Covid-19.

Nace así un argumento contra los "antivacunas".

Totalmente. El mundo está esperando una vacuna, y si la hubiésemos tenido antes, no tendríamos esta pandemia.

¿Por qué Alemania pudo contener al virus?

Fueron muy buenos dando una respuesta muy rápida. Los políticos entendieron pronto el problema. El gobierno pidió que si alguien tenía síntomas o si había estado con alguien que había tenido el virus se hiciera el test y, si le daba positivo, se quedara en su casa durante catorce días. Quienes dieron positivo lo hicieron. Obedecieron. Dicen que el virus no anda por la calle, sino que usa las piernas de los estúpidos. Y es cierto. Otra razón es que el sistema médico alemán es muy robusto. Además, no bien comprendió que venía la crisis, Alemania compró máscaras y respiradores.

¿Cómo explica la crisis sanitaria que viven España e Italia?

En España los médicos y el sistema de salud son excelentes, pero las autoridades tardaron en responder, quizá para proteger la economía. Se tardó en decirle a la gente que debía quedarse en casa y reducir la interacción social.

Si se hubiesen tomado antes las medidas de aislamiento, ¿el confinamiento no sería tan drástico?

Sí, si se hubiese aplicado la cuarentena y si se hubiesen cerrado las fronteras antes, quizá muchos países no tendrían el virus.

Vive en Gran Bretaña, donde hubo una controvertida respuesta gubernamental ante la pandemia. ¿Cuál es su análisis?

Acá no se hacían tests, aun si tenías síntomas. Fue una medida política para no aparecer como el país que más enfermos tiene. El partido conservador le quitó presupuesto al National Health Service (NHS), que es gratuito y excelente. Si le quitás los recursos, no puede actuar. Mucha gente que no sufrió o perdió a alguien por esta enfermedad, o que no conoce a alguien que la haya sufrido, no llega a darse cuenta del impacto que genera en quienes sí sufrieron sus efectos. Es un poco egoísta de parte de quienes están bien negarse a permanecer en casa. Hay gente que está sufriendo, y no solo habrá muertes, sino que también habrá gente que va a tener problemas respiratorios toda su vida.

¿De qué modo vivió la población británica la internación de Boris Johnson?

Mucha gente está enojada porque fueron los conservadores, del partido de Johnson, quienes redujeron el presupuesto del NHS y el número de camas en los hospitales. Ahora se ven las consecuencias. De todos modos, hay una fracción de la población que agradece el modo en que este gobierno enfrentó la pandemia.

John Newton, al frente del sistema sanitario nacional, impulsó la creación de tres laboratorios. Pero la clave pareciera estar en los tests, y este científico y funcionario advirtió que los 3,5 millones de kits comprados a China no son efectivos. ¿Cómo podrá Inglaterra controlar el virus?

Debería seguir el ejemplo de los países que están controlando la pandemia, y permitir que la gente asintomática que ha tenido contacto con un paciente acceda a los tests. Además se debería promover que los trabajadores, si es posible, sigan sus funciones desde los hogares y que los trabajadores de la salud tengan los recursos necesarios para tratar a los pacientes y para protegerse ellos mismos. Si se toman estas medidas lo antes posible, quizá veamos una reducción del número de infecciones y muertes.

¿Cómo evalúa las medidas que tomó la Argentina y el momento en el que lo hizo?

Desde la parte cultural, la gente tardó en entender lo importante que es cortar las interacciones sociales, aunque duela, porque somos muy de estar con la familia y los amigos. La Argentina tuvo una respuesta lenta; en un momento se decía que no había que preocuparse porque era verano, pese a que el virus estaba empezando una epidemia en Australia, que se encuentra en la misma franja geográfica. Hasta que se dieron cuenta de que el virus estaba llegando a América Latina y tomaron las medidas adecuadas. Aunque tenemos excelentes doctores e investigadores y los científicos están trabajando, tratando de ayudar a la red global, las decisiones se tomaron tarde y eso tendrá un impacto.

La Argentina necesita tests para conocer realmente el estado de situación. Hay varios tipos, ¿cuál es el mejor?

El virus es tan nuevo que los tests se están desarrollando en simultáneo a su expansión. Un buen test tiene que tener buena eficiencia; es decir, si te da positivo, tenés que estar seguro de que es positivo; si te da negativo, tenés que estar seguro de que es negativo. Hay dos tipos: uno, el que busca la existencia de material genético del virus en tu cuerpo, es decir, si estás infectado o no. Se hace con un hisopado. El otro busca detectar si tenés o no anticuerpos, trata de ver si estuviste infectado y, por lo tanto, si desarrollaste inmunidad. Este último tiene solo 60% de especificidad, genera incertidumbre.

Entonces, ¿cuál se recomienda?

Lo mejor es hacerse varios tests. Hay un grupo de argentinos que está desarrollando tests que te dan la respuesta en una hora. Lo ideal es tener la información rápido. Si tenés un paciente que pensás que puede tener coronavirus y el resultado viene dentro de ocho horas, lo vas a tratar en peores condiciones que si obtenés el resultado en cinco minutos.

¿En qué cambia el cuadro de un paciente que se ha vuelto a contagiar?

Un experimento con monos prueba que es posible que haya una segunda infección, pero que el sistema inmune va a actuar más rápido y va a controlar la infección. Esta también es una buena noticia.

¿Cómo seguirá la vida tras el fin de la cuarentena?

Que se haya reducido la infección no significa que se haya ido. Si la gente vuelve a salir, va a volver el contagio. Habría que realizar al menos dos meses de aislamiento.

¿Qué lección le deja esta crisis a la humanidad?

Primero, que la investigación científica es muy importante, y que los médicos, enfermeros y empleados del sistema de salud son muy importantes y sus opiniones deben ser escuchadas. Ojalá también aprendamos a ser más bondadosos y a practicar caridad para ayudar a nuestros vecinos y a la humanidad en general. Por lo pronto, aprendimos lo importante que es mantener una buena higiene. ¡Hay que lavarse las manos más seguido!