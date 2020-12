Mientras se acerca fin del año, bucear en la belleza

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 29 de diciembre de 2020 • 00:00

Ya me pasó en algún otro diciembre. Y me ocurre ahora, a comienzos de mes, hacia el final de un año que además de difícil tuvo una poco frecuente cualidad: los miedos, exigencias y angustias que acarreó fueron, como nunca, colectivos. Una conmoción global, un cansancio -el que nos acomete por estos días- de niveles planetarios.

Así que en este diciembre, como en algún otro pero en medio de un final de ciclo quizás histórico, me descubro leyendo a François Cheng. No solo por la belleza de su escritura, la delicadeza de su mirada, el difuso prestigio que lo rodea, entre otras cosas, por haber sido el traductor de cierta poesía china que en su momento sedujo a Jacques Lacan. Lo leo por todo eso, pero también por una bastante más prosaica búsqueda de respuestas. Me sorprendo a veces pensando: "¿qué diría ante esta situación Cheng?" Y lo convierto en I-Ching, en amigo lejano, en oráculo involuntario y poético.

Me consta que no soy la única. Basta ver algunas de las entrevistas, recientes o no tanto, que en Francia le han hecho a este escritor nonagenario. La atención con que los periodistas lo escuchan. El brillo en los ojos de escritores mucho más jóvenes, incluso raperos, ante la palabra pausada e increíblemente vital de este autor.

¿Por qué tanta fascinación? En parte por su historia. Nacido en China en 1929, François Cheng se instaló en Francia a fines de la década del cuarenta y desde ese momento convirtió su vida en un prodigioso laboratorio de mixtura cultural. Hizo conocer y tradujo al francés obras literarias de su país natal. Al mismo tiempo, incorporó la lengua de su país adoptivo, comenzó a escribir en francés y desarrolló una obra que le mereció ingresar a la Academia Francesa en 2002.

Hasta aquí, un camino no tan diferente, en lo que hace a incorporación de otras lenguas y culturas, de lo que hicieron autores como Nancy Houston o Atiq Rahimi. Pero en Cheng hay un plus, y es el modo en que hace confluir la antigua espiritualidad china -en particular el taoismo- con la visión occidental; la manera en que traduce el espíritu de la escritura ideográfica en poemas que ya no son ni occidentales ni orientales, sino algo nuevo, estimulante, dotado de una secreta sabiduría.

"El destino quiso que a partir de cierto momento de mi vida me convirtiera en portador de dos lenguas, la china y la francesa", dice Cheng. Y explica que, aunque el grueso de su obra haya sido escrita en francés, la lengua de origen siempre estuvo y aún permanece allí.

Lo que en algún momento pudo ser desgarro, ruptura, desarraigo, devino en lo que él inicialmente denominó "simbiosis" y finalmente llamó, en un libro que porta ese nombre, "diálogo". Pero diálogo en términos profundos, muy profundos.

" Cuando finalmente opté por una de las dos lenguas, la adopté como herramienta de creación, sin que eso implicara que la otra, la lengua materna, fuera borrada -escribe Cheng-. Puesta en sordina, por así decir, se transmutó en interlocutora fiel pero discreta, incluso más eficaz cuando sus murmullos, alimentando mi inconsciente, me nutrieron sin pausa de imágenes a metamorfosear, de nostalgias a colmar".

Cheng, que se convirtió en escritor, académico y traductor, nunca dejó de ser calígrafo. Hizo del ejercicio constante de la escritura china, de sus trazos, ideogramas y respiración, una práctica espiritual. Y convirtió al "murmullo" de las voces de origen en la materia de una escritura que es, a la vez, un elogio del diálogo, el intercambio, el oxígeno necesario para que vida y palabra fluyan.

"La belleza es un encuentro", escribe en un poema. E invita a mirar hacia afuera, hacia el mundo que, silencioso y continuo, se ofrece a quien pueda detenerse y mirar. Un mundo que está allí no para que lo arrasemos sino para que dialoguemos con él: "Todo te será dado, si prestas atención", avisa.

Conforme a los criterios de Más información

ADEMÁS