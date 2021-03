Buen olfato

El de la foto es Sammy, y aunque la imagen tiene cierta semejanza con la de Nipper, el perrito de la RCA Victor, este can está siendo entrenado en la detección del Covid-19 en el centro K9, en el municipio de Bredene, en Bélgica. Los perros son utilizados desde hace mucho para descubrir diversas formas de contrabando, y se sabe que son capaces de notar cambios originados por ciertas patologías; en particular, son famosos por su capacidad para advertir el cáncer, en ciertos casos con una precisión del 88 por ciento. Se los emplea también en la búsqueda de sobrevivientes e incluso en la investigación criminal. No es para menos. El cerebro de los perros tiene unas cuarenta veces más receptores olfativos que el de los humanos y, literalmente, viven en un mundo de olores. Una vez más, ahora, en pandemia, ofrecen este servicio único y casi mágico con el desinterés propio de los mejores amigos.

Conforme a los criterios de Más información