Buscar lo difícil (Beethoven octava parte)

En su alabanza de Quinto Sextio, Séneca decía que le gustaba tener a su alcance algo que vencer, "algún sufrimiento en cuya aspereza me ejercite". Mucho más acá, nos decía Paul Valéry en Monsieur Teste: "Todo aquello que me era fácil me era indiferente y casi enemigo".

Bien, esa sabiduría (llamémosla así) parece ahora bastante ajena e infrecuente. Desde ya, lo que es difícil para uno no lo es para otro; el caso es que cada quien rehúye aquello que es difícil para sí mismo, en lugar de buscarlo. Frente a lo difícil, puede hacerse una reverencia de respeto, desentenderse de él y buscar lo fácil; hay una posibilidad inversa y muy frecuente: diluir la dificultad en explicaciones, y la dilución se lleva consigo la dificultad y el objeto en que habitaba. Probablemente haya sido también así antes, y siempre, lo que explicaría que fuera digno de mención.

Sabemos que, por lo menos, fue así en la época de Beethoven, especialmente en sus últimos diez o quince años. Nadie dudaba la magnitud de su música y de su relevancia histórica, y la procesión multitudinaria que, en sus exequias, acompañó el cuerpo hasta su primera sepultura (en lo que es ahora el Schubertpark) ofrece suficiente verosimilitud. Nadie dudaba de la magnitud de su música, pero muy pocos estaban dispuestos a escucharla, y aquí la verosimilitud procede de los editores de sus partituras y, por ejemplo, de la decisión de publicar aparte la Gran fuga, extirpada del Cuarteto para cuerdas opus 130.

Claro que la dificultad caía también del lado de la ejecución. Por ejemplo, ya en el primer compás de la Sonata para piano opus 106, "Hammerklavier" encontramos que en la mano izquierda hay el salto de una sola nota a un acorde de tres que es todo un peligro. Cuentan que en un recital Rudolf Serkin, para quien la Hammerklavier se había convertido en una auténtica pièce de résistence, malogró el salto y ya a partir de entonces el movimiento entero, y con él la sonata, se le vino abajo como un castillo de naipes.

A causa esa dificultad, algunos pianistas solían optar cobardemente por la segunda vía: la simplificación, que consistía aquí en hacer la nota con la mano izquierda y el acorde, con la derecha. Pero András Schiff, que conoce bien a fondo esta sonata, observó lo siguiente: "No es deporte. Beethoven expresa tensión y algo terriblemente difícil. Hay que correr riesgos. Si uno se equivoca, bueno, es humano. Beethoven no concebía el piano como se entienden hoy los concursos". La dificultad no está puesta para vencerla, sin más; hay que sufrirla expresivamente.

Por otra parte, ese primer movimiento es prácticamente intocable con las indicaciones metronómicas de Beethoven, concluyeron muchos pianistas, y agregaron una conclusión suplementaria que no se desprende de la afirmación anterior: es intocable porque las indicaciones de Beethoven son incorrectas.

Nada le impide a un pianista, o a cualquier otro ejecutante, tomar decisiones -decisiones justificadas- que contraríen en primera instancia aquello que el compositor consignó.

Sin embargo, sería mejor que antes leyera y considerara una conclusión del filósofo Theodor W. Adorno: "De Beethoven he aprendido que siempre que algo me parece falso, insensato, débil, debo acatarlo a él en todo y echarme a mí la culpa". Se presenta en esta frase otra variedad de lo difícil, que no es ya de orden técnico: una exigencia de humildad. No es cuestión solamente del reconocimiento de una asimetría; lo que está en juego es la aceptación no hay obra de arte sin dificultad, y que eso incomprensible, inasimilable, es lo mantiene a la obra viva y a nosotros en vilo, y que la experiencia estética es también la experiencia de lo incomprensible y el empeño, necesariamente defectivo aunque irrenunciable, de comprender.

