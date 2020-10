Cada día es para siempre

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 21 de octubre de 2020 • 00:00

Escribo estas líneas en la víspera de mi cumpleaños. Que será mañana. Hoy para nosotros, como decimos en el diario. Me preguntaba ayer un amigo cómo me preparaba para hoy. No pude sino decirle la verdad. Desde que a los 21 años tuve que enfrentar una situación que, salvo que tuviera mucha suerte, iba a arrojarme, tarde o temprano, a una trinchera -como les ocurrió a muchos compatriotas-, he agradecido cada cumpleaños y no experimenté ninguna de las crisis que se supone que los adultos atravesamos con cada cambio de década. Por el contrario, miraba al cielo y daba gracias. No hay que ser ingrato con la providencia.

Entre las muchas lecciones -algunas muy agrias- que me dejaron esas jornadas de incertidumbre existencial, está la de que lamentarse por cumplir años es quejarse de lleno. Es mucho peor no cumplirlos, se los puedo asegurar.

La otra lección es que el consejo -tan trillado, tan engañosamente sabio- de que hay que vivir cada día como si fuera el último carece de todo fundamento. Para empezar, si uno supiera que este día es el último, ¿cómo lo viviría? ¿Intensamente? ¿En serio? La mente no funciona así, y lo más probable es que cayéramos en una desesperación tan profunda como ineludible, mirando esfumarse las horas mortíferas, que durarían menos que un suspiro.

Entiendo -y esa es la parte más entretenida del asunto- que cuando nos aconsejan vivir cada día como si fuera el último no nos quieren decir exactamente eso. Más bien, pretenden significar que el tiempo huye, que hay que aprovechar cada instante, que no deberíamos atravesar la existencia como si fuéramos a vivir para siempre. Lo sé. Estuve ahí. Conozco a la perfección lo que se siente.

El problema es que no podemos soportar la finitud. Enfrentarla cara a cara constituye una experiencia extrema que te transforma como una fragua o un crisol. Traducido: lo que en realidad hacemos es vivir cada día como si no fuera el último, como si fuéramos a vivir para siempre, y eso está bien. En un universo cuyas variables son incontables y del que sabemos poco y nada, cada día es para siempre.

Lo que cuenta -y también aprendí esto tempranamente- es que cada jornada tenga sentido. Puede ser un día lánguido, de puro ocio, bello y a la vez efímero, como la flor de Santa Lucía, pero que cuando termine nos dejará el recuerdo de algo maravilloso y excepcional: durante esas horas de deliciosa indolencia nos hemos sentido vivos. Somos tan paradójicos, los humanos, que solo podemos ser felices y plenos si no intentamos sentirnos felices y plenos.

Cierto, esto del sentido también está bastante trillado y hay generosas bibliotecas sobre el asunto. Por eso, me encanta la solución que ofrece Douglas Adams en su inefable Guía del viajero intergaláctico. Después de siete millones y medio de años buscando responder "la pregunta definitiva sobre el sentido de la vida, el universo y todo lo demás" (SIC), una supercomputadora creada por seres hiperinteligentes y pandimensionales dice que la respuesta es 42. Durante mucho tiempo fue para mí una broma más del ingenioso Adams, y exploré todas las teorías (algunas muy entretenidas) sobre el porqué de ese número en particular. Hasta que decidí mudarme lejos de la ciudad, a un lugar casi rural, muy semejante al de mi infancia, y, por lo tanto, lleno de sentido para mí. No sin asombro, una tarde, mi vista reparó en el número de la puerta de mi nueva casa. Es el 42.

Así que no solo somos paradójicos. Somos paradójicamente paradójicos. Muchas veces vas a encontrarte haciendo algo que no parece tener sentido -aunque sentís que lo tiene, pese a que intentan disuadirte-, y solo vas a descubrir que era el camino correcto mucho más adelante. Como si nuestra consciencia estuviera atada al tiempo secuencial, pero el alma, no. Si le prestamos oídos, es decir, si tenemos fe, nunca volaremos a ciegas.

Conforme a los criterios de Más información

ADEMÁS