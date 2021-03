Callejero y digital

Banksy multiplicado. Banksy, que quizás todavía sea parte del street art, habitando otros muros. Por estos días y hasta mayo, la muestra Building castles in the sky que se realiza en Basel, Suiza, despliega unas cien obras del enigmático artista callejero. Love is in the air, el grafiti que asoma aquí, está en la exhibición, está en un celular y se propaga en el bullicio, inestable pero no exactamente callejero, de las redes sociales. Love is in the air: el manifestante y su gesto, casi un atavismo moderno; te arrojo flores como si fueran una mólotov, te arrojo una mólotov que se abrirá en mil flores. El mundo del arte hace lo suyo, pero no hay modo de eludir la anomalía. ¿Quién le pone título a un grafiti nacido desde y para lo efímero? ¿Cómo se lo apropia la delicada iluminación de una sala? Una ficha susurrará la historia de este particular stencil; el flujo digital ya lo convirtió en otra cosa.

