Camino al Kremlin, sin aliento

MOSCU.- El teléfono celular vibró pasada la una de la mañana. Seguía despierta, así que miré. Era un watsapp de Jorge Liotti, jefe de política del diario y viejo amigo. “Betta, cómo estás. Lo hablamos bien mañana, pero quería saber si estás en condiciones de ir a Moscú para cubrir la escala de Alberto ahí. El día clave es el 3 de febrero”.

Contesté enseguida que sí, sin imaginarme que la logística para concretar la misión iba a terminar siendo un estrés absoluto. Como para ir a Rusia hace falta visa, un trámite que tarda días y para conseguir visa de periodista hay que tener una invitación, lo primero que hice fue pedirle ayuda a Vera, una colega rusa vaticanista de la agencia Tass. Aconsejada por el cónsul, a quien le contó mi caso, al no tener invitación, Vera sugirió hacer una visa turística. A través de otro contacto, me consiguió una cita para ello, un martes a las 8 de la mañana. Yo iba a viajar el martes siguiente, 1 de febrero, a la noche, en el único vuelo directo que hay desde Roma a Moscú. Después de llenar un formulario, llevar foto carnet, sacar un seguro, una reserva de hotel, y pagar, la visa iba a estar lista un día antes. Todo bien.

Días más tarde, Prensa de Presidencia, al enterarse de que yo iba a cubrir la bilateral con Putin, comenzó por su lado los trámites para acreditarme para poder ingresar al Kremlin. Había que mandar copia del pasaporte, foto, carta del diario, breve currículum. Además, había que tener un test de hisopado pcr negativo realizado el día 29 de enero y 1 y 2 de febrero.

Todo bien, hasta que el lunes 31, cuando ya había retirado mi visa turística y me aprestaba a viajar al día siguiente, desde la embajada de Rusia en Buenos Aires me dijeron taxativamente que con esa visa no iba a poder ingresar al Kremlin y que la nueva, periodística, que habían gestionado, había sido enviada a Roma. Había que anular mi visa turística ya puesta en el pasaporte y hacer en tiempo relámpago la periodística, cuya duración era del 2 al 5 de febrero. No podía partir con mi vuelo directo previsto para el primero de febrero. Había que cambiar todo, pasajes, hotel, para el día siguiente. Pero si iba el 2 en el vuelo directo que llega casi a medianoche, iba a llegar a Moscú tarde, después de Fernández. Esa misma noche reservé otro vuelo no directo -que tardaba 8 horas en total- , que salía el 2 a las 6 de la mañana y que, luego de una escala en Ámsterdam, llegaba a Moscú a las 17, tres horas antes que Alberto.

Pero en qué momento iba a poder hacer el test de hisopado pcr que me habían exigido hacer el día 2, si estaba viajando?

A las cuatro de la mañana del miércoles 2 partí en taxi hacia Fiumicino. Era de noche y en el aeropuerto desierto, después de hacer un chek-in en el que controlaron que tuviera visa y test de hisopado negativo realizado 48 horas antes, descubrí que el laboratorio que hay en Fiumicino estaba abierto. Pero quedaba en otro terminal. Tenía una hora de tiempo para el embarque, así que me fui corriendo hasta allá. Apuradísima, le expliqué a la chica que atendía que no necesitaba el pcr para viajar -ese ya lo tenía-, sino para entrar al Kremlin al día siguiente. Me dijo que hablara con el doctor, porque normalmente ellos no enviaban por mail los resultados, sino que eran retirados personalmente por los viajeros. El médico, muy joven y comprensivo, me dijo que podían enviármelo por mail, pero me advirtió que no podía asegurarme que me llegara en 24 horas. Tomé el riesgo, pagué, me hizo el hisopado y le supliqué que anotara en mi test que era urgente. Quedaban quince minutos para la hora de embarque, así que volví a salir corriendo hacia el gate, donde llegué extenuada. Sin aire detrás de mi barbijo, con los nervios a flor de piel.

Cuando aterricé en Amsterdam, la alegría mayor fue abrir controlar mi celular encontrar el mail con el resultado del test (negativo). ¡Miracolo!

Aún faltaba algo: retirar en el Ministerio la credencial rusa, también indispensable para entrar al Kremlin. Ni bien aterricé, decidí ir directamente hasta allí, antes que al hotel. En Moscú ya era de noche, estaba nevado y fue una odisea explicarle al taxista, vía Google translator, la misión. Otra aventura que pude sortear gracias a las indicaciones de Margarita, funcionaria de la embajada rusa en Buenos Aires, que me había mandado por WhatsApp fotos del edificio y explicado exactamente cómo era el sobre escrito en cirílico donde iba a estar la credencial. Otro alivio. Lástima que cuando finalmente llegué al hotel, tuve una pelea feroz con el taxista que quería cobrarme una cifra absurda. Hasta estuve a punto de llamar a la policía. Pero al ver que se acercaba la hora de la llegada de Alberto y la comitiva a su hotel, el Metropol, y no tenía tiempo que perder, vía Google translator, llegamos a un arreglo.

Todo el resto, es decir, la cobertura de la bilateral, fue mucho más fácil.