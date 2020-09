Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 21 de septiembre de 2020 • 08:15

En tiempos de Covid, recorrer el país en camión para transportar mercaderías ha pasado a ser un trabajo de enorme riesgo, por la exposición al contagio. Pero no solo por eso. Lejos del reconocimiento, quienes cumplen esa función esencial pueden llegar a pasarla muy mal. Una reveladora crónica de Lucila Marín, uno de los dos trabajos que acaban de ganar la Beca Carlos Pagni de la Maestría en Periodismo de LA NACION y la UTDT, describe las peripecias, rechazos y hasta vejámenes que suelen vivir los camioneros, por ser considerados una amenaza. En muchas localidades no se les permite entrar o son obligados a permanecer horas enteras en la ruta, incluso sin poder bajar del camión (les colocan una faja de seguridad en la puerta). Y en otras, no los dejan detenerse. "Nos miran mal porque piensan que llevamos la enfermedad", dice Matías, que transporta hacienda. Guillermo, otro camionero citado en la nota, cuenta que en una estación de servicio no quisieron venderle un sándwich ni lo dejaron entrar al baño. "Nos discriminan". Además, en forma creciente son víctimas de asaltos.

Poco o nada queda de aquellos pasacalles que, meses atrás, daban la bienvenida: "Amigos camioneros, gracias a ustedes vamos a poder comer".

