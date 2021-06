Sentadas a la mesa de un restaurante, las dos mujeres dialogan distendidas y comparten sonrientes este encuentro junto a las calmas aguas que rozan la costa. Contrasta de inmediato esta grata postal con lo que las rodea: los escombros de las edificaciones derribadas por los ataques aéreos de las fuerzas israelíes contra Gaza durante los once días que duraron los enfrentamientos hasta que se acordó un cese del fuego. Y en medio de la destrucción, este intento de construcción de un paréntesis que permita gozar de la paz. Una empecinada demostración de que la vida sigue y de que hay que disfrutarla porque no se sabe hasta cuándo va a durar. Concepto tan remanido como cierto. Sin embargo, cuántas veces es necesario recordárnoslo para ponerlo en práctica sin que nos agobie la incertidumbre de no saber lo que sucederá. Luce sabio el carpe diem, pero no tan fácil de aplicar.

Conforme a los criterios de Conocé The Trust Project