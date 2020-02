Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 14 de febrero de 2020 • 13:06

Señora Michelle Bachelet:

Antes que nada quiero manifestarle mi repudio a su persona por ser una antisemita. Ahora que queda claro el motivo de mi carta, procederé a explicar la causa de la misma.

La Comisión de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que usted preside, emitió esta semana el informe preliminal "A/HRC/43/71" llamando a boicotear a las empresas que comercien y/o tengan relaciones comerciales con israelies en Yehuda y Shomron, ya que según este mismo informe (y tantos otros de su organizacion) Yehuda y Shomron son "Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem - Territorio palestino ocupado, incluyendo Jerusalem del este" (sic).

Asimismo otros informes de su organización (que procederé a citar y refutar a en una segunda parte de esta carta) condenan a Israel por supuestas violaciones a los derechos humanos de los "palestinos", pero no existe ningún informe (ni siquiera uno) donde la Comisión de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos condene el terrorismo "palestino", que no es un supuesto, ya que la veracidad del mismo lo puede comprobar en las tumbas de los miles de israelíes inocentes asesinados por el mismo.

Pero países que realmente cometen crímenes contra los Derechos Humanos son practicamente ignorados o vagamente mencionados.

Esto sería suficiente ya para repudiarla, pero como es mi costumbre procederé a refutar las mentiras que el informe "A/HRC/43/71" difunde y demostrar su antisemitismo:

Informe A/HRC/43/71 (" Database of all business enterprises involved in the activities detailed in paragraph 96 of the independent international fact-finding mission to investigate the implications of the Israeli settlements on the civil, political, economic, social and cultural rights of the Palestinian people throughout the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem"): Este documento contiene una lista negra (black list) de 112 empresas o comercios que la ONU llama a boicotear por el solo hecho de comerciar con israelíes en Yehuda y Shomron, ya que la ONU considera a estos territorios, como territorios ocupados.

Refutación:

La ONU, que debería ser una organizacion parcial dedicada a resolver conflictos, pero de este informe queda clara su parcialidad, ya que denomina a unos territorios en disputa (por lo menos para los necios que no entienden nuestros derechos milenarios sobre ellos) como territorios ocupados ilegalemente por Israel.

¿Cómo decidieron que son territorios ocupados? Repasemos algunos datos sobre estos territorios y que solo un antisemita puede decir esto.

a) Se ve que ellos mismos no conocen sus resoluciones. Ya que la resolución 181 de las Naciones Unidas del 29 de noviembre de 1947 llama a la creación de un Estado Judío y de otro Árabe. Árabe, no palestino. En la resolucion no se nombra a los "palestinos". Entonces, ¿cómo es que de repente pasaron a ser territorios "palestinos" ocupados"?

b) En la misma resolución se decide que Jerusalén sería parte de un territorio internacional, bajo la tutela de las Naciones Unidas. De nuevo, ¿cómo es que en 1947 la ONU consideraba a Jerusalén territorio internacional y hoy en día, territorio "palestino"? A mí algo me huele mal.

c) La ONU usa el nombre Jerusalén, que es la latinización del nombre hebreo Ierushalaim, usado ya hace mas de 3000 años por los judios. Los árabes llaman a Jerusalem Al Kuds. De acá vemos que tácitamente la ONU reconoce los lazos de Jerusalén con el pueblo judío. Entonces me pregunto yo, y le pregunto a usted señora Bachelet, ¿cómo es que son territorios "palestinos"?

d) Nuestros patriarcas Abraham, Itzjak e Iaakov vivieron y estan enterrados en Yehuda y Shormron. Los reinos de Yehuda y de Israel, hace casi 4000 años ya existían en esos territorios. Durante nuestro exilio forzado de casi 2000 años de nuestra patria, hubo en forma ininterrumpida comunidades judías que vivían en Yehuda y Shomron. Los judíos vivimos allí miles de años antes que aparezcan los árabes en la historia y por supuesto mucho antes de la invención del supuesto pueblo "palestino". Una vez mas, explíqueme, señora Bachelet, ¿cómo es que son territorios "palestinos"?

e) Los judíos vivieron en Hebrón hasta agosto de 1929, cuando se perpetró la matanza de los judíos de Hebrón a manos de los árabes, lo cual culminó con miles de años de vida judía en la ciudad. Los judíos se asentaron en Gush Etzion y crearon comunidades, que fueron diezmadas por los jordanos en 1948 hasta eliminarlas por completo. En Beit Lejem está enterrada nuestra matriarca Rajel. Durante miles de años los judíos le iban a rezar que en su mérito el pueblo de Israel sea salvado. También de ahi fuimos expulsados por los arabes en 1948.

Pero en 1967, durante la guerra que se nos impuso, ya que le recuerdo, señora Bachelet, los jordanos bombardearon a los judíos de Jerusalén, Israel liberó a Iehuda y Shomron y a la ciudad vieja de Jerusalén. Israel liberó, no ocupó, ya que como demostré arriba esas tierras nos pertenecen de antaño. Como dijo el ministro Naftali Bennett: "un pueblo no puede ser ocupador de su propia tierra".

Usted al llamarlos territorios "palestinos" premia a todos aquellos árabes asesinos de los judíos que allí vivían y eliminaron a sus comunidades, causando que hasta 1967 no haya judíos en Yehuda y Shomron. Señora Bachelet, usted no apoyara a asesinos, ¿no? ¿O será que si?

f) Entre 1948 y 1967, Yehuda, Shomron y la ciudad vieja de Jerusalén (que incluye los lugares santos de los judios) estaban bajo ocupación jordana. No vi que la ONU haya llamado a los jordanos a entregar esos territorios a los "palestinos". Tampoco vi que los llamara en ese entonces territorios "palestinos". Qué interesante que magicamente en 1967, pasaron a serlo, ¿no? También le recuerdo que los jordanos nos impedian acceder a nuestros lugares santos en Jerusalén, no vi que su comisión haya actuado al respecto en ese entonces.

g) En esos territorios, nunca pero absolutamente nunca, ningún país árabe y mucho menos "palestino" ejerció su soberanía sobre ellos. Entonces, ¿de dónde sacaron que son territorios "palestinos"?

h) Los mismos Acuerdos de Oslo que los mismos "palestinos" firmaron declaran en su capítulo III articulo XXI que los territorios estan en disputa y no ocupados. Ya que queda en claro que en el peor de los casos son territorios en disputa y no ocupados, Israel tiene el derecho de comerciar en ellos, entre otras cosas.

Para que sepa, señora Bachelet, las empresas israelíes emplean a trabajadores "palestinos", mientras que las empresas "palestinas" no emplean ni siquiera a un solo israelí. ¿Por qué no incluyen a esas empresas tambien en la lista?

Por Ariel Frumkin