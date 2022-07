Abrazo, Israel y la inflación, Melconian y Cristina

Abrazo

¿El presidente de nuestro país abrazado a una condenada por la Justicia? Y a nosotros, los ciudadanos respetuosos de la ley y la Justicia, ¿quién nos abraza?

Andrea Dain

DNI 11.774.150

Israel y la inflación

Viajar a Israel para aprender cómo ese país logró salir de una tasa inflacionaria del 500% anual a partir de 1984 mediante un acuerdo político de todos sus partidos políticos representa una pérdida de tiempo y dinero que, espero, no sea el nuestro. Llevó 10 años lograrlo, pero se logró la unidad en pos de ese objetivo debido a que estaba en juego la existencia del país, y por consiguiente de sus habitantes. Nada se dice acerca de que en Israel no existía un poder corporativo sindical y social por encima de las leyes, como aquí sucede. Tampoco funcionarios estatales que fuesen multimillonarios producto de su rapacidad con los fondos públicos, debido a la inflexibilidad del Poder Judicial para castigar fuertemente cualquier acto de delincuencia y corrupción, sin importar el poder del funcionario. Es decir, no hubo privilegios para nadie, por consiguiente todos debieron hacerse cargo de su porción de sacrificio. ¿Es esta la situación de la Argentina, en la que dirigentes sindicales, sociales y funcionarios públicos no pueden explicar cómo lograron sus multimillonarias posesiones y viven en Puerto Madero, la Recoleta o en countries privados exclusivos, mientras vociferan su fervor por los pobres que manipulan?

Marcelo Vaserman

vasermanm0@gmail.com

Melconian y Cristina

Me sorprendió el nivel de ira y los comentarios tan agraviantes que recibió el economista Carlos Melconian por parte de periodistas, dirigentes y ciudadanos en general, por su reciente reunión con Cristina Kirchner. Coincido con la mayoría de ellos, en cuanto a la responsabilidad de la vicepresidenta en la decadente situación actual, derivada de la corrupción, la ineptitud para gestionar y la demonización del otro como estrategia de poder, por nombrar solo algunos de los defectos. Pero todo ello no habilita la locura de descalificar a uno de los referentes económicos del país, tildándolo de traidor, funcional al kirchnerismo, etcétera. Carlos Melconian no es ni siquiera un dirigente político en ejercicio, sino un técnico especialista en mercado cambiario y demás aspectos de la economía, y su encuentro de carácter institucional tuvo lugar como miembro del Ieral y la Fundación Mediterránea. Además, la vicepresidenta, al margen de que se le puedan cuestionar sus modos republicanos y su ejercicio democrático de poca intensidad, no es una dictadora, en el sentido de que accedió a su cargo y autoridad en forma legítima, por elecciones generales y libres, donde triunfó su frente político.

Falta menos de un año y medio para lo más sagrado en democracia: otro proceso electoral, y se vislumbra una nueva oportunidad para la oposición. Si se pretende una transformación gigante que supere finalmente los errores del pasado, habrá que estar siempre dispuesto al diálogo (lo que no implica acuerdo y mucho menos rendición), incluso con aquellos capaces de utilizarlo políticamente y con otros fines. ¿Acaso Nelson Mandela no fue capaz de reunirse y negociar con aquellos que lo habían encarcelado injustamente, torturado, y masacrado a sus seguidores? ¿Acaso los líderes de los países que intervinieron en conflictos gravísimos y guerras mundiales, que generaron millones de muertes, no fueron capaces de sentarse en una mesa de negociación?

Que siempre la grandeza guíe a nuestros dirigentes, que nunca se cierren las puertas de un diálogo.

Emilio C. Perasso

DNI 21.173.758

Insensibilidad

En el discurso en el G-7, el presidente Alberto Fernández plantea que la guerra trae muchos problemas para la economía global, y ahora considera a la guerra como simplemente hostilidades. Priorizar lo económico por arriba de las vidas humanas que se están perdiendo con genocidios y destrucción de ciudades enteras en Ucrania, como se está viendo todos los días en las imágenes, habla de una insensibilidad de nuestro presidente sin precedentes. No creo que podamos ser confiables ante el mundo con un presidente que no solo no tiene sensibilidad, sino que además se reúne con grupos de presidentes que están en las antípodas políticas, como lo son los que integran el G-7 y los denominados Brics. Esto claramente se refleja en el riesgo país, siendo las consecuencias económicas las de un pobre futuro para la Argentina. La sensatez de la que habla Cafiero respecto del Presidente no estaría sucediendo.

Roberto Jorge Billinghurst

robertojbill@hotmail.com

Violación de DD.HH.

Alberto Fernández viajó el miércoles pasado a la ciudad de San Salvador de Jujuy a visitar a Milagro Sala, que se encuentra internada. En sus declaraciones, el Presidente manifestó que “detener gente preventivamente es violar los derechos humanos”. Otra expresión suya fue: “Pido que los juicios se hagan sin presiones políticas”. Al Presidente le recuerdo que, desde el gobierno de los Kirchner hasta hoy, lo único que hicieron fue violar los derechos humanos de los mal llamados presos por “lesa humanidad”. Las prisiones preventivas de la mayoría de estos detenidos exceden los diez años, los juicios que se realizan son estrictamente políticos y con jueces militantes. Todos los detenidos son mayores de edad y enfermos a quienes se les niega reiteradamente la prisión domiciliaria.

Definitivamente el lema del señor Presidente es “haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago”.

María Guadalupe Jones

guadaj@hotmail.com

Estacionamiento

A la avenida Juan B. Justo le falta el siguiente cartel: “Permitido estacionar las 24 horas, en ambas manos y también en doble fila. Siempre conectar la baliza”.

Miguel Di Pietro

DNI 4.311.522

En la Red Facebook

Caminos rurales: una deuda millonaria con la cadena productiva y exportadora de la Argentina

“Todo Buenos Aires, y las provincias peor todavía, más olvidadas”- Lucy Fernández

“La ruta 3″- Mercedes Elissondo

“De 2015 a 2019 no taparon un bache”- Rubén Martínez

“Trenes”- Martín Contreras