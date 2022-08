Acto partidario, ambivalencias, lo mismo

Acto partidario

La jura de Sergio Massa como ministro de Economía se convirtió en un acto partidario. Siento vergüenza propia, no ajena. El país derrumbándose y ellos festejando, da la pauta de que todo les importa nada, solo su ambición de poder, sin siquiera pensar en la gente que la está pasando tan mal. Creo que se ha perdido, además del rumbo, el sentido común. Lamentable lo que estamos viviendo.

Cristina Wakim

Ambivalencias

Mucho se ha hablado sobre las ambivalencias del nuevo superministro de Economía. De hecho, si el señor Massa fuera una figura geométrica, muchos dirían que no es redondo ni cuadrado, sino todo lo contrario. Su conocida complacencia camaleónica afecta su credibilidad, quizás el único capital moral que tiene un político. Es de esperar que en esta oportunidad su enfoque se mantenga imperturbable, por el bien de la república.

Carlos Alejandro Arteaga

Lo mismo

El nuevo superministo aumentó las tarifas, quiere bajar el gasto público y aumentó las tasas de interés. ¿No es que eran de izquierda? Terminaron haciendo lo mismo que Macri. Tragicómico.

Gustavo Gil

Consumo de energía

El nuevo ministro de Economía dijo que no habrá subsidios “para consumos mayores de 400kW”. Faltaría aclarar dos cosas: 1) la energía de mide en kWh; 2) los usuarios “comunes” recibimos las facturas mensualmente, pero en la factura mensual se indica el consumo de dos meses.

En consecuencia, sería bueno que se aclarara si es consumo mensual o bimestral. Lo lógico sería " 400kWh por mes”. Y cada usuario puede ver su consumo en la factura, pero teniendo en cuenta que en la factura se indica “dos meses”, o sea, en un mes consumió la mitad de la energía informada en dicha factura.

Gustavo Molinero

Días difíciles

Tal como están las cosas, pocas ilusiones nos hacemos los ciudadanos comunes. Si el señor Massa falla en su intento, nos espera la profundización de la crisis política y económica, con serias consecuencias: helicóptero o autogolpe. Si, en cambio, el “Maquiavelo de cabotaje” (como lo denominara el señor Fernández Díaz) tiene éxito, es razonable suponer que vendrán otros cuatro años de populismo criollo. Días difíciles se avecinan...

Juan Martín Molinari

Causa Vialidad

Un fiscal federal, que se ha nutrido de lo investigado por fiscales como Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, con contundencia, convicción personal y fundados argumentos, ha expuesto ante el mundo la enorme corrupción que sufrió el país por el clan Kirchner. Es necesario que la ciudadanía toda, en defensa propia, brinde apoyo y seguridad a esos y otros miembros de la fiscalía, que con tanta valentía han presentado la querella. Ningún ciudadano, ningún poder del Estado debería tratar de interceder en el normal curso de los acontecimientos porque al final de este proceso, en el juicio posterior, quedará demostrada la culpabilidad o inocencia. El tomar partido de antemano ante tanta y conceptuosa evidencia demostrará, en mi opinión, cierta complicidad que merecería también ser analizada.

Jorge Augusto Cardoso

Respeto, amor al niño

El aborto es un acto criminal. ¿Cómo llamaría yo al nacimiento de un hijo no deseado? Madre malnutrida que a menudo fuma paco durante el embarazo. Nace un niño ya con cociente bajo por la desnutrición y eventual necrosis cortical por el paco que pasa por la placenta. No recibe afecto de sus padres, no tiene estimulación precoz ni educación. Vive asustado por la presencia de pandillas en el barrio, hacinado, con frío en invierno y calor en verano. A menudo es maltratado y abusado. A los cinco años ya se acaba la plasticidad cerebral. A los 10 años comienza a fumar paco. Sus maestros son los peores. ¿Cómo será su futuro? Será resentido, probablemente use drogas, su educación será pobre e incompleta. Tendrá tendencia al delito. ¿Saben cómo contestó Tevez, el brillante futbolista, cuando le preguntaron qué sería de sus amigos de la infancia? Sin hesitar dijo: “Están muertos o presos”. Esto es real y lo comprobé en un trabajo de campo que hice en 2018 y se viralizó. Lo que ocurre con estos pobres niños, ¿está muy lejos del asesinato por aborto? A los niños hay que respetarlos y amarlos. ¡Programen la fecundación responsablemente! Educación sexual obligatoria, jardines maternales y mucho amor.

Juan Carlos Parodi

Multa en Córdoba

Regresando de la provincia de Salta hacia mi domicilio en la ciudad de Mercedes, provincia de Buenos Aires, hago una parada en la ciudad de Córdoba. Al salir de esta gran urbe, ya en ruta, me detuvo un control policial, alegando que llevaba luces medias en lugar de las luces bajas de rigor, y que por tal razón me deberían hacer una multa. Naturalmente protesté, pero entiendo que el objetivo de la loable norma está en que los vehículos sean fácilmente detectables, favoreciendo la visibilidad en la circulación, lo cual seguramente ha evitado innumerables accidentes y salvado vidas. Pero me pareció un exceso que se aplique una multa por llevar otro tipo de luces, de baja intensidad y no las que la policía me exigía. Cumplía claramente el requisito de ser fácilmente visible. Pero lo que me asombró más es el hecho de que, al querer hacer mi descargo en la página que la misma multa indicaba, esto no es posible, porque me exigen que sea ciudadano civil de Córdoba. No hubo forma de trasmitir mi descargo, porque la propia página me lo impedía. Entre una interpretación formalista en exceso de una disposición y la imposibilidad de efectuar un descargo y ofrecer prueba se configura el cuadro perfecto de una tramposa encrucijada en la que el automovilista cae sin posibilidad de salida ni redención.

Hugo Oberti

