Administrar bien el tiempo... y los recursos, importaciones, cotización de la realidad

Carta de la semana

Administrar bien el tiempo... y los recursos

Entre las muchas dificultades por las que atraviesa el presidente Fernández, una de las más sorprendentes es la de la administración de su tiempo. Porque después de estar ausente del país por su participación en el G-7, en Alemania, con una situación apremiante por el desabastecimiento de gasoil y la escasez de dólares para importar materias primas para la agroindustria –entre otros problemas– se sube al avión presidencial para ir a Jujuy a abrazar a la líder de la Tupac Amaru, condenada por ser jefa de una asociación ilícita, fraude, extorsión, corrupción y violencia. No puedo dejar de asociar esta desubicada visita con la que tuvo, apenas asumió la presidencia, al ir a dar clase a la Facultad de Derecho, postergando urgentes decisiones relacionadas con su cargo. Asumir responsabilidades implica asignar un orden de prioridades a la administración del tiempo y la energía. Dedicar parte del día y el avión presidencial para visitar a una delincuente no es un acto de solidaridad, es un mal ejemplo, es administrar mal los fondos públicos y un gran acto de irresponsabilidad.

Ricardo E. Frías

ricardoefrias@gmail.com

Importaciones

Estas son solo dos líneas para informar a algún funcionario o político del partido o “espacio” que gobierna nuestro querido país que los diez primeros países del mundo que más exportan son, precisamente, los diez países del mundo que más importan. Este es el mundo de hoy. No podemos exportar al mundo sin poder importar, para ofrecer el mejor producto, competitivo en el mercado mundial. Tan sencillo como esto. ¿Lo sabrán?

Ambrosio Nougues

DNI 11.478.807

Cotización de la realidad

El dólar blue cerró el 30 de junio a $238. Me pregunto cuál será la cotización del índice de realidad, porque hay que avisarle a Alberto Fernández para que invierta. Así, tal vez, se dé cuenta de lo que está pasando en la Argentina.

Andrea Cecilia Testa

DNI 16.559.434

Jueces de la Corte Suprema

Cuatro gobernadores –Rodríguez Saá, Zamora, Capitanich y Melella– defendieron en el Senado el proyecto que presentaron con otros diez más de ampliar a 25 los jueces de la Corte Suprema. Juraron que el proyecto “no era contra nadie”, pero se olvidaron del primer documento que firmaron, hace pocas semanas, que contenía gravísimas amenazas contra la Corte si no fallaba a favor de las provincias en el pleito que por la coparticipación mantienen con CABA, “haciéndola responsable de sus actos” en caso contrario. Tampoco explicaron por qué no los acompañan los gobernadores de la oposición, ni tampoco Perotti y Schiaretti, este alegando correctamente que no se podía tocar a la Corte sin un consenso con la oposición. El argumento que esgrimen de que la Corte tiene mucho trabajo no resiste el análisis: primero hay que reducir lo que el tribunal hace y luego, si cabe, estudiar reformas. Ampliar los ministros para luego enflaquecer el tribunal es un contrasentido. Los ejemplos de grandes tribunales extranjeros tampoco sirven pues son otro tipo de tribunal. En cambio, no hicieron mención a nuestro modelo de Corte Suprema –la de los EE.UU.–, que, luego de probar otras cantidades de jueces, se mantiene en nueve desde hace décadas, en un país que nos decuplica en cantidad de habitantes. Un proyecto nacido bajo tan innobles motivos como presionar para lograr una sentencia –y que se alinea con el de la vicepresidenta, que busca resolver sus problemas con la Justicia– nunca puede legitimar reformas que, en verdad, quieren copar y desdibujar a la Corte. En cuanto a la representación federal, no hay que olvidar que los jueces no deben defender intereses sectoriales ni provinciales, sino el respeto irrestricto a las leyes que dicta el Congreso, donde las provincias intervienen.

Horacio M. Lynch

lynchhoracio@yahoo.com

Error institucional

Con respecto a la carta del lector Harry Ingham, en la cual manifiesta su desacuerdo con las críticas hechas al señor Melconian por su reunión con la vicepresidenta, entiendo que la actitud del economista, a quien sigo y respeto, ha sido un grave error desde el punto de vista institucional. Entiendo la voluntad de Melconian de hacer su aporte para el beneficio de la Nación, pero en lo que no estoy de acuerdo es en el hecho de reunirse con la vicepresidenta y no con Alberto Fernández, que es a quien correspondería hacerle llegar su aporte. El Poder Ejecutivo es desempeñado por el presidente de la Nación. La vice solo lo reemplaza en ciertos casos. Corresponde al Presidente tomar las acciones de gobierno y no al vice, para el caso en que fueran aceptados los aportes que pudiera hacer Melconian. Aunque la invitación fuera de parte de la vicepresidenta, en todo caso podría haberla aceptado para que se reunieran junto con el Presidente. El hecho de reunirse a solas con la vice significa reconocer que todos estamos sujetos a la voluntad de la vicepresidenta y no del Presidente, que es con quien debería haberse reunido si la intención era la de ayudar a la Nación. Ese creo que es el error institucional de Melconian al someterse, inocentemente, a la voluntad tendenciosa de la vicepresidenta y no haberse reunido con el Presidente, como hubiese correspondido.

Ricardo A. Armando

DNI 8.406.882

Decisión acertada

Si para el Presidente el problema que tenemos los argentinos es porque la economía de la Argentina crece mucho, es acertada la decisión de imponer un cepo al dólar para entorpecer el ingreso de bienes necesarios para el sector productivo. Con esta medida la economía decrecerá y se solucionará el problema. Todo es posible.

Rafael López Saubidet

DNI 13.416.528

Una fraternidad posible

Tras el encuentro entre nuestro presidente y el primer ministro británico, Boris Johnson, el canciller Cafiero, dando muestras una vez más de su mediocridad y falta de idoneidad para el cargo que ejerce, defendió la postura de Alberto Fernández señalando, con un lenguaje impropio de un diplomático, que “el Presidente paró en seco” a Johnson, conminándolo a avanzar en la discusión de la soberanía sobre las Islas Malvinas antes de hablar de cualquier otro tema. Mientras esto ocurría, un numeroso grupo de alumnos, profesores y directivos comprobamos emocionados que entre ingleses y argentinos, incluso entre aquellos que fueron adversarios en las islas 40 años atrás, se puede no solamente dialogar, sino también confraternizar. El mensaje que nos dejaron el actual general (R) Mauricio Fernández Funes, por aquel entonces capitán a cargo de un grupo comando; el por entonces soldado conscripto Alejandro Diego; el teniente coronel David Wheen, y el coronel Geoffrey Cardozo, estos dos últimos desde Londres, nos llenó el alma. Fue digna de ver y de sentir la camaradería que primaba entre los antiguos adversarios, hoy amigos. La tolerancia, el respeto y la admiración mutua que se percibieron en el encuentro nos conmovieron y nos convencieron de que la fraternidad es posible. Nuestro agradecimiento a estos hombres de buena voluntad que nos visitaron y nos legaron el valor de la hermandad y la compasión humana. Un agradecimiento especial también para la señora Marcela Hernández, de la asociación La Fe del Centurión, quien promueve estos tan necesarios y edificantes encuentros entre excombatientes ingleses y argentinos.

Gastón Bivort

DNI 17.187.129

Teatro Colón

Tengo 86 años y mi marido 87, soy musicóloga y él ama la música, por eso desde temprana edad siempre asistimos a los eventos musicales que ofrece el Teatro Colón. Mi reclamo es porque no tiene los elementos necesarios (rampas, ascensores para discapacitados, barandas) que permitan un acceso cómodo a todos los asientos. Aunque hubo muchas quejas, los directivos se han negado a satisfacer esta solicitud. Espero que esta situación pueda cambiar y las personas de la tercera edad podamos seguir disfrutando del quehacer musical.

Eugenia Sender

DNI 2.815.449

Mujeres en el Jockey Club

Leyendo sobre la urgencia mostrada con la intimación para la incorporación de socias mujeres en el Jockey Club, me pregunto si no sería más importante que la Inspección General de Justicia le ordene con igual premura a la Anses pagar los juicios de los miles de jubilados que se mueren sin recibir lo que les corresponde. También, que les exija a los funcionarios que respeten y cumplan la Constitución por la que juran; a los docentes, estar en las escuelas enseñando, y a la policía, en las calles garantizando la seguridad en todas las zonas donde sea necesaria. Cuando veamos que se ocupan de algunos de estos temas, al parecer menores para la tan desprestigiada Inspección de Justicia, resultará menos ridícula la situación de verla involucrarse en la vida y los reglamentos de instituciones privadas y centenarias. Agota ver cómo lo inmediato e indispensable se suplanta con tanta liviandad.

Margarita di Lella

DNI 11.663.308