Agresión, paraíso, mezquindad

Agresión

El Diccionario de la Lengua Española define la palabra “agresión”, en su tercera acepción, como el “ataque armado de una nación contra otra, sin declaración previa”. Es, ni más ni menos, lo que Rusia está infligiendo a Ucrania.

Raquel Cellario

DNI 6.484.639

Paraíso

Fiodor Dostoyevski nació en Moscú, y es uno de los mayores representantes de la literatura universal. En su libro Los hermanos Karamazov escribió: ¡Contemplen las obras de Dios! El cielo es claro, el aire puro, la hierba tierna, los pájaros cantan en la naturaleza magnífica e inocente. Solo nosotros, impíos y estúpidos, no comprendemos que la vida es un paraíso”. (libro sexto, capítulo dos).

Raúl Valdez

DNI 10.203.000

República Eslovaca

El jueves 24 del actual, en la página 5, se reproduce un artículo de opinión firmado por el señor Roger Cohen, de The New York Times, titulado “Los límites que enfrenta una Europa unida y libre”, que se acompaña con un mapa de Europa que supone graficar las posiciones asumidas por las naciones del continente frente al conflicto Rusia-Ucrania, y que muestra a la República Eslovaca con una pretendida posición ambigua. Al respecto, esta representación diplomática aclara que la información vertida en el gráfico es totalmente falsa, ya que la República Eslovaca se ha manifestado en diversas ocasiones contra la agresión rusa y a favor de Ucrania, sosteniendo su integridad territorial, rechazando cualquier intento de intervención militar y exigiendo respeto al derecho internacional.

Rastislav Hindický

Embajador de la República Eslovaca en la Argentina

Mezquindad

¿Por qué la Argentina no despega? La respuesta es simple. Salvo algunas escasas excepciones, los políticos argentinos y los núcleos de poder afines han pensado siempre en sus propios intereses. Basta ver los últimos dos años, en que una coalición se forma para ganar el poder, perpetuarse en él y tratar de imponer un totalitarismo que le permita hacer y deshacer según le convenga. Hay ausencia de Estado (en seguridad, narcotráfico, rumbo económico, política interior y exterior), más de 50% de pobreza. Hablan de “autonomía”. La única manera de lograrla es teniendo una “república” con seguridad jurídica, reglas claras, independencia de los tres poderes, sumando consensos, con cambios laborales e impositivos que permitan inversiones, crecimiento y, así, educación, trabajo, dignidad y libertad. Basta de políticos egoístas, tanto oficialistas como opositores. Basta de nivelar para abajo. La solución está ahí. Lo complicado es querer despojarse de esa mediocre mezquindad. Señores: hay muchos pobres, pero los peores son aquellos que teniendo el poder no lo usan en beneficio de los demás.

Roberto Votta

robertoavotta@gmail.com

Federalismo

Cinco estados de los EE.UU. (Alaska, Texas, California, Montana y Nuevo México) tienen una superficie mayor a la provincia de Buenos Aires y otros dos (Arizona y Nevada) superficies similares. No he oído que alguien quiera partirlos o algo similar. Lo que ocurre es que cada uno de ellos tiene su peso específico en la Unión y todo por la representatividad que tienen gracias al sistema electoral de EE.UU. La provincia de Buenos Aires es víctima de los errores políticos de sus representantes y los diferentes gobiernos desde hace por lo menos 80 años. Partirla sin sanar los problemas de gestión lo único que va a lograr es más burocracia, más gastos a los contribuyentes –y por ende más clientelismo político– cuando se impone mejorar el uso de los recursos públicos. Típico de gente que no tiene otra idea que no sea gastar el dinero fruto del esfuerzo de otros. Hacer desaparecer las listas sábana y que los diputados (tanto provinciales como nacionales) sean votados uninominalmente por distritos sería un muy buen inicio para comenzar a depurar el sistema político de Buenos Aires y por ende de la Argentina. Tal vez así un gobernador bonaerense algún día pueda ser presidente, y se comenzaría a gestar un verdadero federalismo en donde los estados provinciales tengan el peso específico que les corresponde. Los gobernadores deben ser funcionarios importantes en la Argentina y actualmente solo son mendicantes del poder central, gracias a la nefasta coparticipación (que debería ser al revés, es decir, que las provincias recauden y coparticipen al gobierno federal) y a la eliminación del colegio electoral. La tragedia en Corrientes puso de manifiesto la inutilidad del gobierno federal, que no puede (o no quiere) dar solución a la tremenda adversidad que atraviesa esa provincia, que afortunadamente gracias a la iniciativa de particulares (y a la lluvia) parece estar gestándose, al acicatear a varios funcionarios (aunque no a todos los deseables) a ponerse en movimiento.

Santiago L. Piaggio

DNI 13.827.980

Teatro y Covid

Después de dos años de evitar reuniones y espectáculos por ser de edad avanzada, no quisimos perder la oportunidad de ver una obra de calidad como es ¿Quién es Clara Wieck?, en el Teatro General San Martín. Al ser una sala municipal, pensamos que sus autoridades darían el ejemplo de los cuidados a tener durante la pandemia. Evidentemente el/la director/a no están al tanto de que aún la pandemia existe y no solo no piden certificado de vacunas a los espectadores como se hace en otros países, sino que los obligan a bajar en un atestado ascensor (no sé la causa). Además, nos encontramos con una pequeña sala donde no había ninguna clase de separación entre los asistentes. Lamentable, porque el excelente espectáculo merecía una sala más amplia y los cuidados que un teatro municipal debería tener.

Nelly Corleto

nellyconcor@gmail.com

En la Red Facebook

Condena argentina en la ONU a la invasión rusa en Ucrania

“¡Por fin! Siempre prueba y error”- Claudia Sciurano

“Tarde , pero peor es quedar como ‘socio’ de un país invasor de una república democrática como es Ucrania”- Alberto Esquiro

“Tenemos el gobierno más camaleónico de la historia. Según la ocasión , así es su discurso”- Lilian Noemí Román