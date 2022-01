Ajustes, violencia habitual, la educación pública

Ajustes

El presidente Alberto Fernández declaró: “Debemos recordar que cuando los ajustes llegaron nuestro pueblo padeció”. Debería considerar también que los ajustes que llegan son para pagar los desarreglos económicos de los populismos perversos y cortoplacistas que gobiernos como el suyo han aplicado en la Argentina, y que todos padecemos desde hace décadas.

Violencia habitual

¿Hasta cuándo seguiremos normalizando la violencia? Escribo con las pocas fuerzas que me quedan después de haber recibido a las 7 am la llamada de mi hijo de 21 años para decirme: “Mamá, estoy bien”. Quizás debería estar agradecida por esta llamada. Muchas otras madres no la tuvieron. A la salida de un boliche en la Playa Varese de Mar del Plata lo agarraron entre dos chicos, le pegaron y una vez que se cayó al piso le tiraron una piedra en la cabeza. ¿Por qué tanta violencia? ¿Por qué tanta maldad? ¿Por la impunidad de sentirse dueños de la vida de otro y decidir con un piedrazo quién vive y quién no? ¿Hasta cuándo?

Por favor, padres, eduquemos a nuestros hijos, no es una tarea fácil, pero es muy necesaria. La educación, el respeto y el amor nos van a salvar, de lo contrario seguiremos normalizando la violencia.

La educación pública

Con relación a la nota publicada el 17 de enero que cuenta como novedad la historia de un vecino de nuestro barrio que egresó de la universidad y estudió, gracias a una beca de una fundación, en una institución privada, lo que llama la atención es todo lo que el artículo elige no contar. En la villa 31 –renombrada barrio Padre Carlos Mugica– hay una gran cantidad de vecinos y vecinas que estudian en la universidad. La mayoría lo hace en la universidad pública o gracias a las organizaciones que acercan la educación superior al barrio. El enfoque de este testimonio, a nuestro entender, se queda corto. Y quizás responda a la necesidad de resaltar un modelo de sociedad basado en los éxitos individuales y el esfuerzo personal combinado con el aporte de privados “bien intencionados”. Pero la realidad de nuestro barrio se parece mucho más a las historias de quienes, con esfuerzo, lograron acceder a la educación superior gracias a la educación pública, al rol del Estado y a la presencia de las instituciones del barrio, que a un ejemplo singular basado en lo que se representa como un caso de meritocracia.

Trenes seguros

Sergio Massa ha presentado recientemente, con el ministro de Transporte, un plan de trenes seguros. Los trenes no son seguros por un deseo, por una ley que los promocione como tal; los trenes son seguros cuando sus trabajadores están idóneamente preparados. Son seguros para circular en sus estaciones cuando integralmente el país ha sido manejado con cordura y ha hecho disminuir la pobreza evitando la inseguridad, que es cotidiana en estos días. Es por eso que el señor Sergio Massa, por más que ponga la voluntad de acompañar, no va a solucionar nada con solo expresiones de deseo.

Lo que debe hacer, junto con el ministro de Transporte y la administración de este país en general, es generar condiciones de trabajo, disminuir la delincuencia y dar seguridad por medio de la presencia policial adecuada. En tanto sigan con estos actos demagógicos, nada va a cambiar y está a la vista que llevan más de 12 años de gobierno y todo ha sido peor.

Ucranianos

Los ucranianos en la Argentina son más que los inmigrantes de las últimas décadas. Muchos dentro de la colectividad judía también lo son “potencialmente” por ser descendientes en segunda o tercera generación de ucranianos, si es que Ucrania –como lo hacen España o Italia– reconociera el origen de quienes un siglo atrás huyeron de pogromos zaristas o totalitarismo comunista, sucesivamente. Y si bien –como en mi caso– lo somos en tercera instancia (argentinos, luego israelíes en caso de emigrar a ese país, y por último ucranianos) algún sentimiento a favor de aquella tierra de ancestros, donde se encuentran enterrados nuestros antepasados, aún conservamos, mítica y culturalmente, en evocaciones y costumbres. Bueno sería que dadas las actuales circunstancias pudiera producirse un demorado acercamiento solidario entre las colectividades ucranianas cristiana y judía, cuya instigada confrontación tanta tragedia ocasionó por aquel entonces.

Cortes, otra vez

Es como un déjà vu, puede ser el sur, puede ser el norte, pero en la ciudad de Buenos Aires padecemos cada verano los cortes de luz. Soy del barrio de Nueva Pompeya y en esta oportunidad comenzaron antes de las Fiestas. De ahí en más, baja tensión, corte, vuelve la luz, baja tensión, corte, vuelve 10 minutos, se vuelve a cortar, y así seguimos. Muertos de calor, mal dormidos y tragando rabia, y los grupos electrógenos que hacen un ruido infernal, los negocios de alimentos con las heladeras vacías buscando cómo no tirar mercadería, en los edificios no sube el agua, etcétera. Llamamos a Edesur para hacer los reclamos y cada 2 días nos cambian el número como si fuera dado de baja, y vuelta a empezar. Apelamos a los SMS, a Twitter, y hasta fuimos a la empresa a reclamar, ¡la cual se encuentra custodiada por Gendarmería! Pero, claro, no puedo elegir la compañía de electricidad, y me tengo que conformar con lo que hay.

En la Red Facebook

Vecinos de Bolívar dejan de pagar la tasa de red vial luego de un aumento y por el mal estado de los caminos

“Los felicito por su decisión; por qué pagar lo que no tienen. Creo que de una buena vez debemos defender nuestros derechos”- Edit Castro

“Qué lamentable el estado de las calles en todos lados, se rompen los vehículos”- María Vera

“Esa tasa de impuestos que cobran y no retribuyen en obras, ¿adónde pensás que va? A abultar las billeteras de los políticos mientras la gente que labura y transita por esas calles sigue esperando”- Alfredo Oviedo