Ampliar la Corte, en las estrellas, lo dijo Martín Fierro

Ampliar la Corte

Este país no permite descansar pensando que todo marcha sobre rieles. Mientras la ciudadanía intenta sobrevivir como puede a las secuelas de la pandemia de 2020 y 2021 y a los terremotos económicos que nos vienen castigando desde hace ya mucho tiempo y afectan enormemente nuestras vidas, aparece ahora la figurita que faltaba: el Gobierno propone ampliar la Corte Suprema, un tema que no le importa a la mayoría de los argentinos. Desde mi humilde posición de ciudadano común quiero expresar mi oposición, porque tiene mucho tufillo a intereses sectoriales y significaría un enorme gasto en un país pobre. Espero y deseo que triunfe el sentido común y que la iniciativa sea ampliamente derrotada en el Congreso.

Guillermo González Lima

DNI 7.787.624

En las estrellas

¿Inseguridad? ¿Inflación? ¿Jubilaciones? ¿Empleo registrado? ¿Salud? Temas que nos golpean a diario y a los cuales, supongo, nuestros representantes están abocados. ¡Sorpresa!, prendo la radio y me cuentan que en el Congreso están tratando “la cantidad de miembros de la Corte Suprema” (falta que traten el “álbum de figuritas de la Corte”); “la realización de las PASO”; un miembro más o un miembro menos en el Consejo de la Magistratura, y otros temas que a los que no estamos seguros de poder mañana comprar medicamentos o alimentos no nos preocupan demasiado en lo inmediato.

Siento que muchos de nuestros “representantes”, en lugar de entrar al recinto del Congreso, están ingresando al Enterprise, junto con el señor Spock.

Diego Montenegro

ignaciokaiser@yahoo.com.ar

Lo dijo Martín Fierro

El diputado Arroyo no tiene nada más importante que tratar en la Cámara baja que nombrar a Marcos Paz como “capital nacional del jamón crudo”. El señor Tombolini, secretario de Comercio, junto a otros funcionarios públicos, reunidos con kiosqueros y representantes de Panini para solucionar la falta de figuritas del Mundial, cuando hay empresas que no pueden producir por falta de insumos. El Presidente, junto a un séquito de más de 50 personas, entre ellas participantes de la “fiestita de Olivos” durante la pandemia, en Nueva York, probando guitarras eléctricas, hablando ante la ONU en contra de los mismos a los que les va a pedir ayuda y gastando los dólares que no nos dejan ahorrar a los jubilados, por habernos adherido al sistema de subsidios a la energía. El país en llamas y al parecer nuestros gobernantes se autoperciben como grandes estadistas. Así estamos y así nos va a ir. Ya lo dijo Martín Fierro a sus hijos: “Muchas cosas pierde el hombre/ Que a veces las vuelve a hallar/ Pero les debo enseñar/ Y es bueno que lo recuerden/ Si la vergüenza se pierde/ Jamás se vuelve a encontrar”.

Juan Bautista Garona

ganix.garona1952@gmail.com

Jorge Macri

Me caló hondo la nota en LN+ del 21 del corriente, por el contenido de la entrevista que mantuvo el titulado con el periodista Novaresio, porque además de contarnos con tristeza lo que definió como una “discapacidad” que le amargó la vida desde su infancia, barrunto que en su carrera política de alguna manera le están haciendo sopesar dicha dificultad como algo limitante. Si es cierto lo que sospecho, me siento moralmente obligado en recordarles a Jorge Macri y a toda la ciudadanía que a uno de los más grandes presidentes de EE.UU., Franklin Delano Roosevelt, a quien el propio Stalin reconoció como el que más había aportado para derrotar al Tercer Reich en la Segunda Guerra Mundial, en 1921 una poliomielitis dejó paralizadas sus piernas en forma permanente, lo cual no fue impedimento para asumir la presidencia, que, por única vez en la historia de ese país, ejerció a lo largo de casi 4 períodos, porque falleció meses antes de que terminaran la guerra y su mandato. Con respecto a Jorge Macri, es justo aclarar que ha ejercido con notable éxito su función de intendente del partido de Vicente López, rodeándose de colaboradores muy profesionales y con especial énfasis en la excelencia de su equipo del Ministerio de Educación. Con estos antecedentes podemos vaticinar que si se postulara a jefe de gobierno de la CABA, concretaría una gestión eficaz y transparente en todos los ámbitos de la vida ciudadana. En un país que necesita lo que intentó en la ex Unión Soviética Mikhail Gorbachov, uno de los grandes estadistas del siglo XX, con sus propuestas de perestroika y glasnost, necesitamos políticos con la capacidad de hacerlo, obviamente en un marco republicano, de libertad y democracia. Que hablen las PASO.

Carlos Tonelli

DNI 18.796.008

Carlitos Balá

¿Qué gusto tiene la sal? Seguramente el mismo que las lágrimas que derramaremos por él. Los que nos hemos criado disfrutando de sus programas nunca olvidaremos su bondad, talento y generosidad. Acabamos de perder a un hombre bueno.

No es poca cosa en los días que corren. ¡Podés descansar tranquilo, Carlitos!

Siempre estarás en nuestros recuerdos debido a que tu trabajo fue (usando tus propias palabras) “un kilo y dos pancitos”.

Javier Martín Espeja

DNI 14.569.768

Valentía

Sumo a lo dicho en la carta de lectores del 22 del actual del señor José Deym, con respecto a la familia Mercado-Pando –más allá de lo aclarado por el lector respecto de que el mayor (R) es completamente ajeno a los delitos de los 70– que son una hermosa familia, honesta y trabajadora, que ha soportado ya suficiente por el solo hecho de haber dejado al descubierto el relato sesgado de los hechos que hizo el kirchnerismo. Creo que a la luz de las verdades que hoy sabemos se merecen vivir tranquilos y con el agradecimiento de la sociedad por haber defendido, con enorme valentía, la verdad de la historia argentina en el momento en que los K tenían la suma del poder.

María Alejandra Rodríguez

maria.marge.rod@gmail.com

