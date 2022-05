Anses, Milei no exagera, programa consistente

Anses

La directora ejecutiva de la Anses, Fernanda Raverta, además de otorgar graciosamente un bono a los empleados de ese organismo, nombró 1000 empleados más en la planta permanente. Está claro que lo que menos necesita la Anses es más personal, ya que los fondos para solventar la fiesta los aportan los jubilados de sus haberes. Los jubilados de privilegio pueden soportarlo, pero los de a pie, que trabajaron y aportaron durante décadas, sufren el despilfarro de la mala administración y apenas sobreviven con sus magros haberes. ¿Hacía falta?

Francisco E. Cavallero

DNI 16.161.134

Milei no exagera

El BCRA incorpora al familiar de un empleado fallecido y la Anses celebra sus 30 años con un bono a todos sus empleados. Parece que Milei no exagera, sino que se queda corto.

María Isabel Di Biasi

dibiasiail@gmail.com

Programa consistente

El ministro de Economía, Martín Guzmán, ha manifestado con cierto énfasis ante empresarios que la clave es cambiar las expectativas de inflación y que por eso no solo es fundamental tener un programa consistente, sino también que sea creíble. Confieso que ya he comenzado con la parte que me toca procurando cambiar las expectativas de inflación. Hoy fui hasta la puerta del supermercado y no entré y luego concurrí hasta la entrada de la farmacia y me fui a mi casa a esperar a que el ministro cumpla con su parte, haciéndome conocer su programa consistente y creíble.

Oscar Edgardo García

Honoris causa

He notado que muchos periodistas están asombrados porque el rector de la Uncaus, quien le dará el doctorado honoris causa a la vicepresidenta Cristina Fernández, está imputado en una causa por lavado y tiene dos pedidos de prisión preventiva por coacción. Esa situación sería asombrosa en otro país y con otros personajes, pero aquí, siendo ambos imputados en diferentes causas y con pedidos de prisión, no tiene por qué asombrar.

Rafael E. Madero

DNI 8.558.733

Marcha contra la Corte

Se realizó una marcha contra la Corte Suprema, convocada y organizada por el Frente de Todos. No aceptan la división de poderes propia de una democracia republicana. En nuestra historia hay ejemplos en sentido contrario. Recordaré que “una democracia moderna, estable, eficaz, requiere una Justicia vigorosa, segura de su poder y dotada de los medios necesarios para cumplir con su tarea...” (Raúl Alfonsín, en el Colegio de Abogados de Buenos Aires, en Será Justicia, número 7090, 22/9/1983) y luego “... los jueces de la Nación habrán de completar la arquitectura constitucional de la república con su alta misión, más silenciosa, pero no menos esencial” (discurso ante la Asamblea Legislativa al asumir el cargo,10/12/1983). El presidente Alfonsín cumplió holgadamente con su palabra, respetando plenamente las decisiones de un Poder Judicial que ante la inauguración de un nuevo tiempo innovó y afirmó derechos fundamentales, y conforme a trabajos de las doctoras Álvarez, Clérici y Gaido y el doctor G.D. San Martín, estableció una “jurisprudencia de oro” en materia de derechos humanos y garantías, plasmándose en su agenda la transformación de una cultura autoritaria en otra que exige a los poderes del Estado dar razones para justificar sus actos. Entiendo útil esta recordación, ya que marca épocas y actitudes muy distintas.

Juan Antonio Portesi

juanchoportesi@yahoo.com.ar

Tierras del Ejército

La decisión judicial de entregar los terrenos de la Escuela Militar de Montaña, en San Carlos de Bariloche, al INAI, sin perjuicio de los recursos que pudieran presentarse y las investigaciones por la no apelación a término, amerita una movilización para exigir el respeto a la propiedad del Estado nacional sobre los terrenos en cuestión.

José Mancera

josefmancera@hotmail.com

Chile vs. Argentina

El actual presidente de Chile va a solicitar a todos los partidos políticos firmar un acuerdo transversal para luchar contra la inseguridad. También nuestros vecinos trasandinos podrán acceder a viviendas con créditos a pagar a treinta años. Están terriblemente asustados por la suba de la inflación, que es del 7,3% “anual” y en ascenso. En nuestro querido y castigado país ya no se puede comprar ni pan, y muchos políticos mantenidos por nosotros solo se ponen de acuerdo para aumentar sus sueldos o cobrar varias y suculentas jubilaciones a la vez.

Mercedes Campos

mechitac1944@gmail.com

Chicanas y trampas

Si los actuales gobernantes en vez de utilizar su capacidad para inventar chicanas y trampas maliciosas para perjudicar o ventajear no solo a sus opositores, sino también a sus pares la emplearan para bajar la inflación, mejorar la educación, la salud, la seguridad, en una palabra, si se dedicaran al bien común y no al propio, lograrían en poco tiempo un país normal y no un mamarracho como en el que lo están transformando.

Mariano E. Correa

DNI 10.809.024

Alumbrado público

Hace más de un mes que en la calle Valle al 1000 no funciona, pese a los reclamos al 147 y vía internet, el alumbrado público en toda la cuadra, que es una boca de lobo. Esto pone en riesgo nuestra seguridad y la del personal de vigilancia de la Policía de la Ciudad que pasea por estas cuadras. Llama la atención que esta misma policía por su propia seguridad no se dirija a las autoridades para pedir su reparación. Es de esperar que de inmediato se normalice este problema y no tengamos que lamentar algún hecho delictivo, ya que no existen cámaras de seguridad del gobierno de la ciudad, pedido que hace años he solicitado, pero nunca hay partidas presupuestarias para instalarlas y poco se preocupan las autoridades de la comuna 6.

Juan José Varrone

juanjose1936@gmail.com

