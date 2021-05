Anteojeras ideológicas, respeto a las instituciones y el voto en España

Carta de la semana

Anteojeras ideológicas

Sorprende que el Presidente se preocupe por la represión supuestamente exagerada de las fuerzas del orden en Colombia. Como colombiana de nacimiento y argentina por adopción, me disgusta que el presidente argentino se refiera tan desaprensivamente sobre temas que escasamente se conocen aún, haciéndose eco de versiones no siempre objetivas. Hubiera querido verlo manifestarse de igual manera por los atropellos que permanentemente se producen en Venezuela. ¿O será que su visión sesgada y con anteojeras ideológicas no lo deja ver la realidad?

Llevamos años viendo cómo los colectivos chavistas persiguen y asesinan a opositores, y el Presidente se conmueve porque policías y fuerzas de seguridad reaccionan, muchas veces en defensa propia, ante el ataque de vándalos armados y dispuestos a todo, en imágenes que mucho me recordaron a las vividas en diciembre de 2017 con el Gordo Mortero al frente en la Plaza del Congreso.

Martha Lucía Flórez

DNI 18.830.601

Respeto a las instituciones

A renglón seguido del pronunciamiento de la Corte Suprema se escucharon expresiones agraviantes para con uno de los poderes del Estado, el Judicial. Por un lado, el Presidente dijo estar apenado por ver en esa sentencia “la decrepitud” del derecho, mientras que la vicepresidenta calificaba al fallo como un golpe a las instituciones.

En tiempos de tanto deambular entre intereses mezquinos, desorientados los argentinos frente a los mal llamados dirigentes, expresiones como estas no hacen sino menospreciar a nuestra República, ansiosa de sosiego para emprender de una vez por todas el camino de institucionalidad que sus padres fundadores, a 168 años de haber promulgado la Constitución nacional, se propusieron.

José María Curá

jmcestudio@fibertel.com.ar

Gasto en fútbol

Pensar que hasta no hace mucho a un papá no lo dejaron entrar a la provincia de Santiago del Estero, donde vive, con su hija Abigail en brazos, a la que había llevado a otra provincia para internarla. La niña, de 12 años, estaba muy grave y luego falleció. Pero en ese momento no le permitieron a su padre regresar por las restricciones impuestas ante posibles contagios. Ahora, con mucha indignación, veo que cada semana llegan a esa provincia aviones repletos de planteles de fútbol, a veces dos equipos en el mismo avión, con toda la cantidad de gente que ello implica: jugadores, entrenadores, ayudantes, etcétera. Todo esto para justificar la millonada de pesos que se gastaron en plena pandemia para hacer un estadio en la provincia, que ni siquiera tiene un equipo de ese deporte en primera división.

La cantidad de gente del fútbol que está contagiada es increíble, pero esa actividad no se suspende, pero las clases sí, que tienen muchísimos menos riesgos.

¿Cuántas vacunas se hubieran comprado con ese dinero?

Lamentablemente me recuerda la frase del general Perón “alpargatas sí, libros no”. Así pueden manejar a la niñez y a la juventud a su antojo.

Rosita Schiliro

rositaschiliro@hotmail.com

Vacuna cubana

Nos informamos en la nacion que el gobierno nacional está en conversaciones con el de Cuba para adquirir la vacuna Soberana, desarrollada en la isla caribeña, y dos cuestiones asaltan mi curiosidad. Primero, recordar que Cuba tiene una deuda en dólares impaga desde tiempos inmemoriales. Esa deuda podría ser saldada con el envío de vacunas por un monto equivalente, de esa manera terminaría de saldarse esa acreencia de larguísima data.

También he escuchado que la Argentina tiene tres proyectos de vacunas ya prácticamente desarrollados sobre la base de las nuevas tecnologías basadas en proteínas, una de ellas por la Universidad de San Martin. Así como Estados Unidos invirtió miles de millones de dólares en los desarrollos de Pfizer, Moderna y otras vacunas, ¿por qué el Estado argentino no aporta fondos para acelerar la producción de las vacunas locales, teniendo en cuenta que, en medio de una pandemia, ese gasto es la inversión con mayor impacto posible en la salud y en la economía?

Hernán Caballero

DNI 13.211.923

El voto en España

El populismo español sufrió una fuerte derrota con la victoria de Isabel Díaz Ayuso en la región de Madrid. Desde el principio de su campaña ella participó en protestas y cacerolazos contra el confinamiento, tomó la bandera de las clases presenciales y la clave de su campaña fue impulsar cambios que apuntan a una palabra: libertad. Como sucede en la Argentina, un amplio sector de españoles no quiere que el Estado se siga metiendo en su vida con restricciones sanitarias innecesarias a la circulación, la economía y la educación, y lo expresan con mucha convicción. Este es un cambio profundo que también está empezando a propagarse en nuestro país y anticipa una batalla cultural para que el Estado deje de estar sobredimensionado y que, al reducirse, se concentre en las áreas que verdaderamente le competen: justicia, educación, salud, defensa y relaciones exteriores. Con un menor gasto público puede reducirse la carga impositiva, bajar la inflación, aumentar la inversión y generar empleo para reducir la pobreza. Y al incorporar la fecunda economía de mercado a la que se han adherido los países que crecen y fijar libremente precios de venta, importar, exportar, comprar y vender divisas, se podrán eliminar las estériles regulaciones del dirigismo, estatismo e intervencionismo, que están destruyendo a nuestro país.

Ricardo E. Frías

DNI 4.362.046

En riesgo

Soy una persona con discapacidad de alto riesgo con CUD, de 43 años y madre de tres hijos. Hace quince meses que no salgo de mi casa porque no estoy vacunada contra el Covid. Tuve dos ACV hemorrágicos y aún tengo una enfermedad cerebrovascular. Mi diagnóstico es malformación arteriovenosa (MAV) congénita en lóbulo frontoparietal derecho, con una hemiplejía izquierda secuelar. Si contraigo el Covid puedo tener otra hemorragia cerebral y tengo escasa –por no decir nula– chance de sobrevivir. Necesito que mi caso se haga visible, al igual que el de muchas otras personas con discapacidad y enfermedades preexistentes que están encerradas y que, como yo, probablemente tuvieron que abandonar sus tratamientos de kinesiología, terapia ocupacional y salud mental, debido a la pandemia. Esta situación, globalmente conocida y acuciante, me tiene en un lugar incómodo desde marzo de 2020, sin poder hacer una vida normal. Mi estado de salud ha desmejorado notablemente por la falta de tratamientos, perdiendo masa muscular y sufriendo una disminución importante de peso corporal. Necesito la vacuna sin dilaciones. Por favor, señores gobernantes, atiendan a los sectores más vulnerables.

Además, resulta fundamental combatir la mortalidad materno-infantil por desnutrición como primera causa de muerte y garantizar el acceso a la educación y los demás derechos constitucionales, como el respeto por la vida humana desde la concepción. Como ciudadana argentina, exijo el cumplimiento de nuestra Carta Magna, de los tratados con jerarquía constitucional (artículo 75, inciso 22), y de todas las garantías allí establecidas.

María Laura Stevenin

DNI 26.060.502

Capitalismo

“Hay que revisar el capitalismo”, reflexionó Alberto Fernández cuando comenzaba la pandemia. Al parecer el capitalismo se lo tomó en forma personal, porque enseguida se puso a trabajar para fabricar vacunas y poder sacar al mundo de la oscuridad en la que lo metió un virus originado en un país comunista. Hoy, los países capitalistas empiezan a ver la luz al final del túnel gracias a las masivas campañas de vacunación. Quizás lo que tenga que revisar el Presidente es por qué la Argentina va en la dirección opuesta.

Martín Ruano

martin_ruano@hotmail.com

Vivienda ociosa

En la nacion del 7 del corriente mes se informa que el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, propone implantar un impuesto alto a los que tengan una vivienda ociosa, a fin de frenar la suba en los precios en los contratos de alquiler.

Yo le pregunto al ministro si será él quien saldrá a tocar timbres, golpear o patear puertas a las miles de viviendas de todo el pais, para comprobar si están ocupadas u ociosas, a fin de llevar a cabo su iluminada propuesta, encontrándose en estas ocasiones con la posibilidad de que sus moradores estén ausentes, por lo que en estos casos, deberá dejar un aviso que diga “paso en otro momento”.

Rodolfo Leandro Salomone

DNI 4.313.335

