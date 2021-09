Aplausos o silbidos, pedido a nuestra juventud, no te olvides

Carta de la semana

Aplausos o silbidos

Los argentinos estamos desesperanzados desde hace varias décadas, con enormes falencias en nuestra economía, nuestra seguridad, nuestra educación y nuestra salud, a lo que se le suma la enorme corrupción, la falta de una Justicia independiente y rápida, la falta de moneda, de vivienda, y una pobreza que casi se ha multiplicado por 10 desde 1970 hasta nuestros días. Son estos temas los que nos deben llevar a votar este domingo en las PASO y en las elecciones de noviembre. De no haber conseguido mejoras con nuestros votos anteriores… debemos insistir y decidirlo con simplicidad.

Si el Gobierno cumplió sus promesas de campaña y satisfizo tus expectativas, votá a sus candidatos; si no fue así, hay numerosas ofertas adonde dirigir tu voto... lo importante siempre es votar y manifestar tu conformidad o disconformidad con lo actuado. Simplemente… ¡aplausos o silbidos!

Guillermo González Lima

DNI 7.787.624

Pedido a nuestra juventud

Quisiera acercar una reflexión para nuestros hijos. Como es sabido y lógico, reina entre los chicos un desánimo generalizado que frustra a unos y les genera hambre e impotencia a otros. En fin, las estadísticas dan cuenta de la cantidad de jóvenes que se quieren ir de nuestra Argentina en busca de un mejor futuro. La tristeza por no tener un horizonte previsible o el agravio permanente de ver a nuestros dirigentes –todos– luchar por su espacio de poder, para lucrar en su beneficio personal y la contracara del enojo y hasta el hambre lo explican. Sin embrago, quiero invitarlos a ver desde otra óptica lo sucedido el jueves pasado a la noche. Un grupo de hoy jóvenes/hombres que también nacieron en general entre privaciones, que sufrieron maltratos por parte de los dirigentes, que fueron usados e insultados a más no poder y también padecieron angustias de todo tipo triunfaron y gozaron y nos hicieron orgullosos portadores de nuestros colores. Él, en particular, padeció tratamientos durísimos para superar sus limitaciones físicas, sufrió el desarraigo, luchó, perseveró, mantuvo la contracción al trabajo en forma cuasi religiosa, se refugió en la familia, ignorando todas las tentaciones y obtuvo seis balones de oro, 35 campeonatos con el Barcelona, tres campeonatos mundiales de clubes y, sin embargo, acá lo llamábamos Fracasado y a pesar de ello siempre vuelve a defender nuestros colores. Seguramente muchísimas voces le decían quedate en tu millonaria comodidad, pero no, siguió obsesionado trabajando, corriendo atrás de aviones y dejando a su familia para poder tener éxito con su argentinidad. Y el éxito llegó. Ahora, en ese momento cúlmine del jueves a la noche, no se vengó insultando, no criticó a los que lo agraviaron, no tuvo una sola palabra de reproche, ni dejó de lado a nadie, solo lloró de alegría. Queridos chicos, simple conclusión, dejen de mirar y escuchar a los políticos y dirigentes, dejen de amargarse por las injusticias, elijan este modelo que resume todos los valores e intenten perseverar en el trabajo, la familia y la humildad y el triunfo de sus vidas seguramente llegará y gozarán de su familia, sus amigos y sus arraigos. Chicos, no miren los autos, ni las casas, ni lo lujos de Messi; miren y recuerden su llanto de alegría por habernos brindado a todos los argentinos alegría e intentemos seguir su ejemplo.

Señor Lionel Messi: simplemente en nombre de todos los padres argentinos, muchas, muchas gracias.

Claudio Caputo

DNI 12.011.262

Arbitrariedad de la AFIP

La AFIP ha dejado de apelar el desprocesamiento de Lázaro Báez y desistió de la acusación contra Cristóbal López. Es un escándalo, ya que pone fin a investigaciones y procesos que el Estado debe llevar hasta las últimas consecuencias judiciales, dejando que sea la Justicia la que decida el destino final de las causas. La AFIP no puede elegir qué causas seguir y cuáles no, no tiene ni debe tener esa discrecionalidad. Debe proteger y luchar por las posturas que favorecen a esa repartición y, en su caso, será la Justicia en sus instancias finales la que podrá decirle que no tiene razón. Porque si no, todos tenemos derecho a que la AFIP no apele resoluciones en nuestro favor y que desista de los procesamientos en nuestra contra, desvirtuando totalmente sus funciones. Las causas que inicia el Estado deben seguirse hasta las últimas instancias, ya que de lo contrario se genera una ocasión de arbitrariedad que da lugar a actos de corrupción que, lamentablemente, en nuestra querida Argentina ya no sorprenden a nadie.

Francisco E. Cavallero

DNI. 16.161.134

No te olvides

Hoy es un día sin precedente. Elegimos candidatos en medio de una pandemia que se cobró 100.000 vidas y amenaza nuestro futuro. Y nuestro futuro –no hay nada más evidente– son nuestros niños. Te pedimos por eso que, cuando votes, no te olvides. No te olvides de los más de 270 días sin clases.

No te olvides de cómo el Gobierno ignoró las recomendaciones de la Sociedad Argentina de Pediatría, de Unicef y de científicos de todo el mundo que instaban a un retorno seguro a la presencialidad para frenar el daño a la salud integral de niños y adolescentes en todo el país. No te olvides de que 1 de cada 4 chicos de barrios populares vio interrumpida su escolaridad por el cierre de las escuelas. No te olvides de que más de 1.500.000 niños y adolescentes se cayeron del sistema educativo. No te olvides de la inequidad y desigualdad que la baja conectividad profundizó: fue solo una pequeña fracción de niños argentinos la que accedió a una educación virtual. No te olvides de que por problemas de infraestructura que el Gobierno no solucionó en un año y medio de pandemia todavía hay cientos de miles de niños sin presencialidad. No te olvides de que en 2020 los casinos estuvieron abiertos pero las escuelas cerradas. No te olvides del verano de fiestas masivas y escuelas vacías. No te olvides de que con el cierre indiscriminado de escuelas aumentó la violencia doméstica, se agravaron los trastornos psicóticos, y subieron las autolesiones y los suicidios de niños y adolescentes. No te olvides de las miles de niñas como Carina, que pasan a cuarto grado sin saber leer ni escribir. No te olvides de los miles como José, que con 7 años se quedan solos en su casa ocho horas porque sus mamás tienen que salir a trabajar. No te olvides de Luis, que nunca más volvió a la escuela. No te olvides de Gonzalo, que vende pañuelos de papel; ni de Joaquin, que reparte boletas partidarias bajo la lluvia. No te olvides de ellos. Sus aulas siguen cerradas. No te olvides del daño que les hicieron a los hijos de nuestra Argentina, a los más pequeños.

No te olvides, y no los votes. Pero votá. Votá por el futuro.Y comprometete. Si queremos una buena educación para todos como lo fue en el pasado, un igualador de oportunidades, los padres tenemos que seguir trabajando de forma comprometida. No solo para que las escuelas estén abiertas, sino también para que haya una buena calidad educativa.

Nuria Fortunato, Rosario Perrone, Rocio Zavalia, Josefina D’Empire y Lucia Cristofani

Padres Organizados San Isidro

Las Fuerzas Armadas

Las Fuerzas Armadas son el último recurso para la supervivencia del Estado; sin embargo, la política que se viene llevando para con ellas parecería que tuviera como finalidad “civilizarlas”, imponiéndoles normas e instrumentos propios de la sociedad civil que terminarán aniquilando la función verdaderamente guerrera de las mismas, minando su disciplina, la formación del carácter, el adecuado entrenamiento, el orgullo de pertenecer y el espíritu de defensa. Urge tomar medidas para que se reafirme la especificidad de la función militar. La degradación de nuestras FF.AA. no lo viene siendo solo en los planos jurídicos y psicológicos; lo es también en el plano material, y eso surge con simples comparaciones con otros funcionarios civiles, incluidas las fuerzas de seguridad, cuyas remuneraciones aumentaron mucho más que la del militar, en quien la sujeción profesional es mayor. Solo tres empleos del Estado requieren aprobación del Senado, los oficiales superiores, los jueces y los embajadores, y sin embargo, las diferencias salariales de los últimos con los primeros son abismales; deberían equipararse.

Jorge Augusto Cardoso

DNI 7.784.561

Inmobiliario

El impuesto inmobiliario complementario, inventado en la gestión Scioli en la provincia de Buenos Aires –mantenido en las gestiones de Vidal y de Kicillof– se aplica e impone a todo contribuyente que sea titular de más de una partida inmobiliaria. Como su nombre lo indica, “complementario”, es un accesorio de las partidas inmobiliarias principales. Curioso es que todos los contribuyentes puedan disponer, entre otros medios, el pago de las partidas principales mediante el débito automático de sus tarjetas de crédito Visa, Mastercard, American Express, Cabal e Italcred. Pero eso –que está expresamente permitido para lo principal– se encuentra expresamente prohibido para lo complementario y/o accesorio. Hay un doble castigo para el propietario múltiple en la provincia de Buenos Aires. Además de tener que abonar un impuesto extra, no puede hacerlo mediante el sistema de pago del débito automático de su tarjeta de crédito. Es hora de que las autoridades de ARBA igualen los medios de pago para este impuesto y habiliten de una vez el débito automático de las tarjetas de crédito. Eliminando así este castigo y trato discriminatorio que no tiene sentido alguno.

Diego H. Leguizamón Pondal

DNI 8.362.800

