Aprender, clases presenciales y estatizar todo

Hace unos años, el kirchnerismo dejó de medir y publicar el “índice de pobreza” para no estigmatizar a los pobres. Ahora, el kirchnerismo pretende suspender las mediciones del nivel de educación y aprendizaje. ¿Será para no estigmatizar a la ignorancia? Claramente, en vez de solucionar los problemas, el kirchnerismo opta por hacer lo mismo que el avestruz.

César Monicat

DNI 16.844.933

Clases presenciales

Parece una broma de mal gusto la falta de oportunidad de las autoridades de la provincia de Buenos Aires, que mantuvieron las escuelas cerradas durante la época templada con dudosos argumentos y ahora, por razones igualmente poco claras, deciden reiniciar las clases presenciales justo cuando comienzan los días fríos. Así, los chicos deben permanecer en aulas con ventanas abiertas para mantener los protocolos de aireación anti-Covid, en condiciones que al mismo tiempo favorecen que contraigan otras enfermedades, como gripe, bronquiolitis y neumonía, que pueden llegar a ser igualmente peligrosas.

Américo Luis Dini

DNI 4.257.269

Estatizar todo

Debería ser obligatorio que todos los que ocupen un puesto político, desde el presidente para abajo, envíen a sus hijos a la escuela pública, se atiendan en hospitales públicos, utilicen el transporte público y se jubilen con la media de la población retirada. Por supuesto que no es original mi sugerencia, pero ante la fuerte insistencia que tienen de estatizar todo, no estaría mal que lo practiquen desde ahora, así cuando logren su objetivo ya habrán solucionado todo lo que no está a la altura de sus exigencias. En las próximas elecciones se podría sugerir un referéndum que apoye la idea. Pura ilusión, ¿cierto?

Susana Mastronardi

DNI 12.276.049

Falta de autocrítica

El temor a perder en política a veces lleva a sus personajes a decir cualquier cosa. En la última aparición pública en La Plata, la vicepresidenta no fue capaz de hacer una sola autocrítica frente a la terrible situación que atraviesa el país ante al Covid. Esto sería aclarar por qué hay escasos testeos, escasos vacunados con dos dosis, asumir el vacunatorio vip, plantear sólidos argumentos sobre la no incorporación de las vacunas Pfizer. Estos y otros ineptos manejos han llevado hoy a la Argentina a tener una cifra próxima a los 100.000 muertos, cifra significativa a nivel planetario. No solo dejó deseos de declaraciones serias, sino que lo más increíble es que dio a entender que muchos fallecidos se debieron a tener “miedo a la vacuna”, desde ya (obviamente) infundido por la oposición y los medios. Por Dios, señora, ¿en qué fantasía está viviendo? Está menospreciando el intelecto del ciudadano. Lo único que deseamos es vacunarnos y ya.

Alberto F. Díaz

DNI 10.492.915

Abuso a la vejez

Quiero felicitar y agradecer el editorial de LA NACION del 16 de junio “Abuso y maltrato a la vejez”. Por experiencia y porque desde hace 10 años –desde que murió María Elena Walsh– vivo recibiendo casi a diario cartas y documentos de letrados y particulares que reclaman dinero.

Es inaudito que a los 89 años deba estar expuesta a ese maltrato, que, además, me distrae de mis tareas esenciales, de mi profesión, mi único estímulo para seguir viviendo. Desde servicio doméstico hasta grandes empresas internacionales –que han vivido de la generosidad desmedida de María Elena– no dejan de acosarme con amenazas y juicios de causas inexistentes.

Muchas gracias por poder leer esas reflexiones. Me siento acompañada.

Sara Facio

DNI 3.327.254

Unión de la oposición

Los abajo firmantes, preocupados por el futuro de nuestro país, compartimos un análisis sobre las elecciones de 2021. En ocho provincias se eligen tres senadores, y se adjudican dos a la lista más votada y uno a la segunda. De las 72 bancas, el oficialismo renueva 15 de sus actuales 43, y la oposición, nueve de sus 29. Si la oposición triunfara en los ocho distritos y obtuviera 16 bancas, pasaría de 29 a 36. Al perder en los ocho distritos, el oficialismo pasaría de 43 a 36 bancas, con lo que se quedaría sin quorum propio y con las bancadas empatadas. Cuanto más fraccionada se presente la oposición, menores serán sus posibilidades de ser la lista más votada del distrito, lo que favorecerá que el oficialismo mantenga o aumente su quorum. En diputados, el sistema D’Hont pierde proporcionalidad y favorece a la lista más votada en cada distrito electoral cuanto menor sea el número de bancas a distribuir y cuanto mayor sea la diferencia de votos entre la lista más votada y las que le siguen. Que la oposición se presente con lista única, especialmente en los 16 distritos de menor población, donde se renuevan dos, tres o cuatro bancas sería lo más conveniente. Resulta entonces que, en cada distrito, tanto en la elección de senadores como en la de diputados, una lista de oposición que aglutine a todos los espacios que están a favor de la república es una condición necesaria para impedir que el oficialismo tenga quorum en ambas cámaras.

Roberto E. de Abelleyra

DNI 4.581.517

Jorge Vartparonian

DNI 16.822.370

Cristián Fernández

DNI 4.402.245

Agradecimiento

Hace unos días estuve internada durante una semana en el Sanatorio Mater Dei. Quiero expresar mi agradecimiento a esta institución. El trato amable y cariñoso del personal, enfermeras, médicos y hermanas me hizo recuperar de mi enfermedad, rodeada de fe y demostrando una vez más que antes que nada lo importante es no perder la humanidad. Todos nos necesitamos siempre, pero mucho más nos necesitamos en esta época de pandemia. Citando al papa Francisco: “Solos no salimos”. Salí gracias a todos los integrantes de este sanatorio increíble, que tiene como meta privilegiar al enfermo. Gracias una vez más a todos los que trabajan allí.

Inés García Oliver

inesgarciaoliver@gmail.com

