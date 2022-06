Aquel país que soñó Manuel Belgrano, causa Vialidad, rareza argentina

Carta de la semana

Aquel país que soñó Manuel Belgrano

Como bien señala Gustavo Levene en su Historia de la Argentina, “Manuel Belgrano fue un hombre de ideas y de acción”. De ideas, porque llegado de Europa no había en Buenos Aires persona que tuviera mayores conocimientos y preparación. Defendía que el progreso se lograba a través de la educación y que ella “era la herramienta de emancipación de los pobres”. Pero ese ideario lo respaldó en la acción, como la épica del Éxodo Jujeño. Y fue en la misa del 25 de mayo de 1812, ante el pueblo y para dar ánimo a sus soldados, que enarboló la bandera argentina por primera vez, desobedeciendo la orden del Triunvirato de no usarla. Dejemos hablar a la historia en sus palabras, reflejadas en el Archivo Capitular de Jujuy. “…este 25 de Mayo será glorioso para siempre en los anales de nuestra historia y vosotros tendréis un motivo más de recordarlo, cuando veis en él por primera vez la bandera nacional en mis manos”. Así se lograron los triunfos de Salta y Tucumán.

Pensador, educador, revolucionario, estadista, patriota. Murió olvidado, en la extrema pobreza, rodeado por sus hermanos y su médico. Nuestros jóvenes deberían comparar las virtudes belgranianas con la política actual, para que se den cuenta de por qué en lugar de tener el país que soñamos vivimos este presente lamentable.

Matías Aníbal Rossi

matiasrossi2014@gmail.com

Causa Vialidad

El 11 de julio comenzarán los alegatos en el juicio oral que se le sigue a Cristina Kirchner, a varios exfuncionarios y al empresario Lázaro Báez por el direccionamiento de la obra pública (que es la causa Vialidad). La Oficina Anticorrupción, en una insólita como inadmisible decisión, le informó al Tribunal Oral Federal 2 que renunciaba a la querella que llevó adelante desde 2016. Si la Unidad de Información Financiera imitara a la OA solo quedaría esperar la lectura en detalle de las pruebas que guarda el Ministerio Público, correspondiendo al fiscal de la causa Diego Luciani determinar luego si acusa a la expresidenta (como jefa de una asociación ilícita y defraudadora de la administración pública podría pedir una condena que va de los 5 a los 16 años de prisión). Es decir que durante el mes de julio se sabrá cuál es la pena que solicita el fiscal para la actual vicepresidenta. En 2015, también en la Argentina, hubo otro fiscal que tuvo el pésimo tino de adelantar en televisión la denuncia que iba a presentar ante el Congreso contra la entonces presidenta. Pero no pudo hacerlo porque a dos días de su presentación apareció suicidado en su departamento de Puerto Madero.

Como en el mismo país las dos instituciones (presidencia y Ministerio Público Fiscal) se volverán a cruzar, con la corrupción como escenario repetido, será indispensable extremar los recursos del Estado nacional para que podamos beneficiarnos con un juicio justo, “con absolución o condena”, indispensables para transitar el derrotero elegido.

Otto Schmucler

oschmucler@gmail.com

Rareza argentina

Si la selección argentina de fútbol quedara eliminada en primera ronda en el Mundial de Qatar, la renuncia posterior del cuerpo técnico sería instantánea. Sabrían, además, que nunca más podrán volver a ocupar la misma posición. La sociedad toda, sin grieta alguna, no lo toleraría. Como contrapartida, hace décadas que nuestros gobernantes nos vienen haciendo perder en primera rueda. Cada vez tenemos más pobres, más inflación y peor educación. Sin embargo, no solo no renuncian, sino que se vuelven a postular y los volvemos a elegir.

¿Por qué somos tan exigentes en fútbol y tan complacientes con los que nos gobiernan? ¿Seremos masoquistas?”

Guillermo Paniego

DNI 11.451.145

Camiones sin gasoil

Raro que Moyano no genere algún tipo de protesta o disturbio social, como suele hacer cuando algo no le gusta, frene a la falta de gasoil que justamente los camioneros necesitan para poder trabajar. Raro que no patalee, aunque parece que ha sido “silenciado” mediante el decreto 194/2022, por medio del cual el Gobierno creó el Sistema Integrado de Mejora y Profesionalización del Autotransporte de Cargas (Simpac) y a través del cual destinará a su sindicato el 6,5% de los recursos del fideicomiso que administra la tasa al gasoil y que equivalen a $500 millones al mes. Al parecer mientras reciba dicha suma, si sus afiliados pueden o no trabajar no le preocupa. ¿Se habrá dado cuenta de que todos los faltantes que hoy tiene el país se deben a la política que él ha impulsado y apoya? Nunca mejor aplicable la marchita peronista, que dice “combatiendo el capital”.

Agustín H. Banchieri

DNI 24.155.007

Inclusión o solo confusión

La inclusión no es una cuestión de lenguaje, sino de educación y respeto. Veo con asombro la discusión acerca del “lenguaje inclusivo” en las escuelas. ¿Es que acaso el “inclusivo” es un lenguaje? ¿Como el inglés, el italiano…? Parecería que no. Yo diría que es solo una deformación del español. Deformación sin ningún sentido práctico, y solamente ideológico. El idioma oficial de nuestro país es el español, es el que hablamos, con el cual nos entendemos. Y con el que podremos leer y entendernos en todos los demás lugares del mundo en que se hable nuestra lengua. Y así debe ser enseñado en las escuelas. Sin perjuicio de que haya modismos, de que haya palabras que se usan cotidianamente, pero que no son palabras del idioma. Y que son de uso local, restringido a un ámbito determinado, no serían entendidas en otros lugares. Por ejemplo, el lunfardo. Esos giros, localismos o palabras de moda no forman parte del idioma hasta que su uso se haya extendido y después de mucho tiempo sean aceptados por la Academia de la Lengua Española.

Hablen de forma “inclusiva” si quieren, van a tener que pensarlo, no saldrá naturalmente, y verán si los entienden. Pero no deformemos la mente de nuestros niños con estas estupideces que no van a servir nada más que para confundirlos.

Inés Menéndez

DNI 3.864.451

Salud mental pospandemia

En las escuelas en las cuales trabajo es sorprendente la cantidad de alumnos medicados, con ataques de pánico, fobias sociales, aislamiento. Es increíble la cantidad de casos que aumentaron pospandemia. Nos vemos obligados entonces a dejar de lado un contenido que debemos enseñar, para no descuidar y poner prioridad en el emergente psicológico, social y de convivencia que ha surgido en los últimos tiempos. Más allá de que existen equipos de orientación, también es nuestra responsabilidad como docentes no seguir las clases como si nada pasara. Los alumnos necesitan que los escuchemos, sentirse contenidos y acompañados por nosotros. Ahora bien, esa carga emocional y psicológica hace más fuerte y comprometida nuestra labor. Y ahí aparecen colegas que también padecen las mismas enfermedades o más graves, como la depresión o el suicidio. Esta situación no deja de preocuparme. Requiere atención urgente por los encargados de cuidar la salud y la educación de los habitantes. Por favor, no sigamos actuando como si nada pasara. Acá existe un asunto grave y hay que tratarlo, es clave y fundamental si queremos recuperar la sociedad que creemos que nos merecemos.

Verónica Ciolli Ceccato

DNI 28.620.548

Virgen del Cerro

El diario la nacion ha dedicado interés y atención al informar acerca de la controversia suscitada entre las hermanas carmelitas y el arzobispo de Salta. El tema inmediatamente involucró a las presuntas apariciones de la Virgen María en los Tres Cerritos y a la presunta vidente, María Livia Galliano de Obeid. En un artículo publicado el 5 de junio se afirma que en estos casos la Iglesia evalúa la condición psíquica del o de los individuos a través del trabajo de peritos … Desde el Arzobispado ratificaron a este medio que la mujer confirmó a (monseñor) Cargnello que se las hizo, pero que “nunca” recibieron los resultados. Quiero decir que mi versión de los hechos no coincide con lo informado. Mi participación en esos trámites se debió a un doble motivo. Por ese entonces, yo me desempeñaba como subsecretario de la Conferencia Episcopal Argentina y, por otra parte, pertenezco a la familia espiritual del Siervo de Dios Padre Luis María Etcheverry Boneo, siendo que –a la sazón– la psiquiatra y el médico elegidos por el arzobispo para las pericias pertenecen a esta misma familia. Por estas razones, en marzo de 2004 monseñor Cargnello, durante la reunión de la Comisión Permanente del Episcopado, me preguntó mi parecer acerca de la profesional elegida para la pericia. El 5 de julio de 2004 monseñor Oscar Mario Moya, presidente de la Comisión de Discernimiento de las Manifestaciones de la Virgen, comunicó por escrito a la señora María Livia Galliano la designación de la médica psiquiatra María Ana Ennis y del doctor Juan Víctor Arias como médicos participantes de la evaluación, que deberían firmar conjuntamente el informe resultante. Esta información puedo asegurarla porque hablé con ambos profesionales, a los que conocía desde hacía muchos años. La doctora Ennis, prestigiosa psiquiatra, realizó en su consultorio de la calle Agüero de esta ciudad los estudios entre el 6 y 7 de septiembre de 2004 y el resultado fue entregado personalmente por la señora de Obeid y el doctor Arias al arzobispo de Salta, en presencia de los presbíteros Ignacio de Loyola Pinto y de Sancristóval y Jorge Manzaráz. De todos estos testigos solo ha muerto el doctor Arias, así que será fácil verificar la veracidad de mis afirmaciones.

Pbro. Eduardo Pérez dal Lago

eduardoperezdallago@gmail.com