Área de protección, linaje y capacidad, centro abandonado

Área de protección

El viaje a la isla de Holbox, en el canal de Yucatán, de los dos principales funcionarios del PAMI (Luana Volnovich y su pareja) fue considerado reprochable por haber quedado la entidad que tenían (y tienen aún) a su cargo sin conducción por varios días, y por haber sido realizado ese viaje en un momento en que el Gobierno nos aconseja al resto de los habitantes del país no viajar al exterior para no despilfarrar dólares.

Si uno hace asociaciones de este lamentable episodio con las circunstancias actuales, podría señalar que el significado del nombre de Holbox (en idioma maya “agujero negro”) se vincula con el agujero negro al que va a parar todos los meses el dinero que se nos descuenta a los jubilados, y que actualmente son administrados por los dos veraneantes nombrados, sin que jamás lleguemos a saber exactamente cuál es el destino de tantos millones de pesos y sin que se nos retribuya como contraparte con un servicio médico y asistencial satisfactorio.

La isla de Holbox, que es famosa entre otras cosas por los platos de langosta que se pescan en su mar y que sirven en los lujosos restaurantes, abarca un área de protección de flora y fauna. Uno podría inferir, asociándolo con esa particularidad, que los funcionarios que pasaron sus vacaciones en Holbox, al no haber dado siquiera una explicación de su cuestionable conducta ni haber presentado la renuncia a sus cargos, estarían también dentro de un “área de protección”, en este caso de La Cámpora.

Raúl H. Álvarez

DNI 7.619.244

Linaje y capacidad

“Realeza: familias que se componen del rey y la reina, sus hermanos, sus hijos, sus sobrinos, sus nietos y así sucesivamente, abarcando todo el linaje del conjunto conocido como realeza”.

“Nepotismo: trato de favor hacia familiares o amigos, a los que se otorgan cargos o empleos públicos por el mero hecho de serlo, sin tener en cuenta otros méritos”.

Las democracias occidentales modernas han dejado atrás el tiempo cuando las familias reales ejercían la administración del Estado. Hoy cumplen representaciones protocolares. El ejercicio del poder, mediante la sangre real, fue sustituido hacia formas de selección por aptitud, idoneidad y mérito. ¿Por qué en el siglo XXI personas como Máximo Kirchner, Santiago Cafiero, Wado de Pedro, Juan Cabandié, Victoria Donda o Pablo Moyano, quienes solo han mostrado que su participación como dirigentes está sustentada exclusivamente en su pertenencia a determinadas familias o “dinastías”, siguen siendo elegidas para diseñar las políticas públicas del país? No imagino elegir a mi hija para realizarme una intervención médica solo porque sea mi hija.

Los hechos demuestran que priorizar la consanguinidad puede ser favorable para pequeños grupos, pero no lo es para los intereses de toda la sociedad.

Rubén R. Corbani

rubencorbani@gmail.com

Centro abandonado

Nos sorprende la noticia del señor Rodríguez Larreta dedicándose al armado político por su deseo de ser presidente en 2023. No estaría mal que lo hiciera, pero no al mismo tiempo que el centro de la ciudad de Buenos Aires, con sus edificios históricos; la zona financiera, donde los principales bancos tienen sus casas matrices; un sinnúmero de hoteles; cientos de edificios de oficinas públicas y privadas y miles de comercios languidecen, cierran y desaparecen. Sin tomar nota aparentemente de la situación terminal que describo, siguen llegando las boletas de ABL, las cuentas de Ingresos Brutos para los privilegiados que aún abren y venden algo. Y mientras continúan las restricciones que se diagramaron e impusieron cuando la realidad del país y del mundo era muy distinta. Claro que quienes no tienen restricciones son los bullangueros piquetes que a diario invaden la zona, con la solícita custodia de la policía, la misma policía que brilla por su ausencia en esa misma zona y ni que decir después de las 18, cuando la escasa concurrencia de gente y de “arbolitos” se van, dejando las calles y los edificios como tierra de nadie en manos de una abigarrada sociedad de “sin techo”, drogadictos, trabajadoras del sexo y delincuentes que vuelven una odisea el circular por las calles. Este cuadro que describo es el del centro de la capital de nuestro país. Sede de la Casa de Gobierno, del Congreso de la Nación, de la Catedral mayor, del Palacio de Tribunales y de tantos otros edificios emblemáticos como los teatros Colón, Coliseo, Cervantes, etcétera. Mucho mejor sería que quien ejerce la tarea de gobernar la ciudad se sentara a imaginar cómo ayudar a los que sufrimos esta situación antes que pensar en su futuro como posible presidente. Y como medidas iniciales sugiero dejar de cobrar o rebajar impuestos, al menos a los propietarios e inquilinos; aumentar la presencia policial las 24 horas y dejar de lado, así sea de manera temporal, las restricciones de circulación que limitan el acceso a toda el área del centro, además de mejorar la higiene en general. No tendrá futuro político ninguno si no atina, al menos, a detener el deterioro del centro de la ciudad.

Gonzalo G. Rubio

DNI 8.634.717

La Tablada

El año 1989, plena democracia, comenzó con un déjà vu de los 70. El descalabro económico de Alfonsín se asemejaba al de Isabel de 1975 y otro atentado a una unidad militar recordaba a los tantos que hubo entre 1973 y 1976 durante gobiernos peronistas. El Movimiento Todos por la Patria –antes ERP–, dirigido por Gorriarán Merlo, atacó la Guarnición Ejército Tablada el 23 de enero. Su oficial al mando, el mayor Horacio Fernández Cutiellos, por teléfono informó a la brigada: “Voy a morir defendiendo el cuartel, ustedes recupérenlo”. Y así fue, él entregó su vida a ese Regimiento y el general Arrillaga lo recuperó al día siguiente.

Desde hace años el Estado nacional, bajo todas sus formas, persigue a militares y favorece a guerrilleros. Alfonsín había sido abogado defensor del terrorista Santucho, fundador del ERP. A Gorriarán Merlo lo indultó Duhalde y el general Arrillaga hoy está preso por haber matado un guerrillero durante la recuperación.

En un nuevo aniversario, vaya este recuerdo a los caídos y veteranos de La Tablada. ¡Presente!

David San Román

CES Centro de Estudios Salta

davidsanroman91@gmail.com

En la Red Facebook

Gasto oficial: Berni ordenó la compra de un avión por US$7 millones para trasladar funcionarios por la provincia

“Basta de gastos. No hay plata, no emitan más, endeudadores seriales”- Ana María Cavanna

“¡Parece una burla! ¿Para trasladar a los funcionarios? Pensé que sería para atrapar delincuentes”- Matuky Torres