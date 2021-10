¿Argentino o mapuche?, ya nadie les cree, a favor del dictador

Argentino o mapuche

El canciller argentino, Santiago Cafiero, defiende y asegura los derechos constitucionales del ciudadano argentino Jones Huala, detenido en territorio chileno. Ahora, cuando Jones Huala promueve, encabeza y comete hechos delictivos contra la propiedad privada el gobierno nacional hace silencio porque –según convenga– el dirigente de la RAM en Chile es argentino, pero en la Argentina es mapuche.

¿En qué quedamos?

César Monicat

moc26@live.com.ar

Ya nadie les cree

¿A quién querés engrupir?, solíamos reprocharles, desde chicos, a quienes, apelando a argucias nos pretendían embaucar con hechos falsos o no creíbles. Hoy, viendo las actitudes del oficialismo después del 12 de septiembre, podríamos decir lo mismo a los funcionarios del Gobierno (si los tuviésemos a tiro), quienes, no habiendo podido digerir aún la contundente derrota intentan infantilmente revertir el resultado para las legislativas de noviembre regalando “sonrisas, puños contra puños (en señal de saludo afectuoso), abrazos y, ya entrados en el terreno material, televisores, heladeras, lavarropas, garrafas... lo que venga”, con la esperanza de que, una vez más, esa burda y gastada artimaña, como es la de comprar voluntades, les pueda mejorar el resultado en las urnas. Pero esta vez la sufrida gente que hace décadas viene siendo sistemáticamente defraudada decidió darse un baño de realidad, y al observar que a su alrededor solo crecían la miseria, el barro, el mal olor, la falta de agua potable, el hambre y las drogas, se miró al espejo y decidió castigarlos. Y con su voto adverso les propinó una derrota que jamás imaginaron que podría llegarles algún día.

Por ello, “señores políticos de morondanga”, no gasten más dineros (que van a necesitar en los dos años que aún tendrán por delante) ni utilicen remanidos eslóganes de campaña, como ese que dice en off “no es un regalo, es un derecho”. Ya nadie les cree.

Mario Andeguz

mandeguz@gmail.com

A favor del dictador

No debe sorprendernos la postura del Gobierno respecto de su neutralidad a favor del presidente y dictador Ortega de Nicaragua. No hay que esperar nada en contrario: fronteras adentro vemos su posición a favor del avasallamiento de la Constitución, las leyes y decretos que él mismo firma, contribuyendo a fomentar la anarquía y el desorden a fin de ocultar su pésima administración. Curioso en un abogado y además profesor de la UBA.

Roberto Rubén Sánchez

DNI 8.634.022

Escapadas

Un spot de campaña electoral nos aconseja, solicita, “clama” (como señala Fernández Díaz en la nacion del domingo pasado) que digamos sí: a que “los dirigentes se sienten y se pongan de acuerdo”, a pagar menos impuestos, a la educación pública, a bajar la inflación, a recuperar el trabajo, a “sentirse más seguros”, “a las escapadas”. Lo insólito es que de todos los sí que se supone cumplieron y cumplen quienes nos lo reclaman solo uno condice con lo que hicieron y hacen, el “sí a las escapadas”. Escapadas de la realidad, de la verdad, de la ética, del esfuerzo, del mérito, de la responsabilidad… que no asumen.

Jorge L. Noro Villagra

DNI 4.389.255

Cáncer de mama

Me cansó escuchar todo el santo día: “Día de la lucha contra el cáncer de mama”. Y en los medios de comunicación nos recuerdan ese día hacer los controles, chequearse a tiempo, no dejarse estar. Como si la responsabilidad de enfermar fuera solamente de quien no se controla. El examen (y las campañas que nos informan sobre su importancia) es una parte –fundamental, sin duda–, pero a veces no es todo. Yo me controlaba rigurosamente todos los años, tenía todos mis estudios, cuando le pregunté en dos consultas a mi ginecóloga qué era eso duro que tenía en el pecho izquierdo. “Cambios hormonales”, me respondió, argumentando que a mis 45 años “todo comenzaba a cambiar”.

Sí... así fue... pero por su culpa. Por no haberme mandado a hacer estudiar algo que se veía en una imagen y por un protocolo mal redactado. Por falta de formación e información. Porque despachaba pacientes en vez de atender, ver y escuchar personas. Mi intuición me llevó a consultar a un mastólogo. Por supuesto, era un cáncer. Ya lo sabía. Necesitaba que me lo sacaran. Y así fue que lo transité, durante la pandemia, con mi familia, mis amigos, la gente que supo estar y la que no. Mi fe, mi fortaleza, y los médicos y enfermeras que con tanto amor me cuidaron.

Por favor, quiero que quede claro que está bien recomendar hacerse estudios, pero yo recomiendo también a los médicos y médicas que se formen, que se capaciten, que se actualicen, que duden y que aprendan a ver personas y no solo órganos, imágenes o protocolos. Tómense su tiempo, relájense un poco, no sean reduccionistas. Sean más empáticos y menos comerciales. Y dejen de hablar de lucha, porque no se trata de eso, sino de la vida. Y la vida no es luchar contra nada.

Cecilia Millán

DNI 23.834.301

Desastre emocional

Estando en Uruguay vi por TV el acto por el Día de la Lealtad peronista. Fue una tristeza ver cómo las piedras que representan a miles de argentinos muertos por la pandemia eran vandalizadas. Si bien eran dos o tres personas militantes peronistas o de La Cámpora los que sacaron las fotos o tiraron las piedras emplazadas allí, no había por qué terminar así o provocar para que llegara la policía y debiera actuar. La policía hizo muy bien en no entrar en esto, podría haber sido una batalla campal, con heridos. Con estas cosas no se juega, muchísimos argentinos han perdido seres queridos y nada tenía que ver este memorial con la fecha que se conmemoraba.

Mal por quienes hicieron este desastre, principalmente emocional.

Luis Cabral

CI 2656274-1

