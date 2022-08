Argumentos, integridad territorial, otra fiesta incorrecta

Argumentos

Si los mejores argumentos que tiene la señora Kirchner para recusar al fiscal y a un juez y solicitar la nulidad de todo lo actuado en el juicio por la causa Vialidad son una foto, un partido de fútbol y la cita de un diario oficialista, queda implícitamente reconocido y claramente demostrado que el valiente alegato del doctor Luciani está en la vía correcta.

Carlos Alberto Blanco

DNI 4.313.685

Integridad territorial

Al referirse a la visita de Nancy Pelosi a Taiwán, El embajador argentino en China, Sabino Vaca Narvaja, acaba de aseverar (sic) que “la Argentina respalda el principio de integridad territorial”. Sin embargo, acá en territorio patrio el gobierno nacional avala y tolera los reclamos de separación, entrega y soberanía ancestral de una buena parte de nuestra Patagonia por las comunidades mapuches. ¿Cuál es el principio de integridad territorial que el embajador Vaca Narvaja pretende embanderar?

César Monicat

moc26@live.com.ar

Otra fiesta incorrecta

Tan solo con hojear tímidamente las páginas de los diarios de los últimos días nos encontramos con escenas realmente extravagantes, que no parecen salidas de la vida real. Claramente no alcanzaría el espacio de esta sección si intentara mencionar a cada una de ellas, empero, sí puedo dedicarme a una, y en pocas líneas, solo planteando los siguientes interrogantes: ¿cómo es posible que el “nuevo superpoderoso Massa” no haya aprovechado la oportunidad para demostrar algo de recato, seriedad, pulcritud, humildad y, sobre todo, contención, frente a la colosal pobreza que asuela nuestras tierras? ¿Cómo es posible que, al mismo tiempo que anunciaba tremendos ajustes que castigarían, aún más, a los ya azotados ciudadanos, y especialmente a los sectores más frágiles, llevara a cabo una frívola fiesta para quinientos invitados, con el extrañísimo objeto de celebrar impúdicamente su llegada? ¿Cómo es posible que luego del escándalo que estalló con la famosa celebración del cumpleaños de la señora Fabiola en plena pandemia se tenga el tupé de repetir algo que, en otro contexto, resulta peligrosamente parecido? ¿Cómo puede ser que ningún funcionario se atreva a decir la verdad? ¿Acaso todos pretenden acomodarse a lo que consideran “políticamente correcto”? ¿No hay ya valientes dispuestos a asumir las consecuencias de sus propios actos, atreviéndose a hacer lo que se debe hacer?

Chesterton nos expresaba, hace ya más de un siglo, que él se había convertido al catolicismo porque esa era la única manera de liberarse de la degradante esclavitud de ser un hijo de tu tiempo. Con esto nos decía, desde luego, que la mera adhesión a los postulados de su época no hacía más que esclavizar a las personas y convertirlas en verdaderos infelices. Claramente, nuestros funcionarios no lo han leído jamás, lo que se advierte con facilidad, a poco que se vea que sus conductas tan solo provocan pasmo, escándalo, vergüenza y desconcierto.

Francisco García Santillán

DNI 10.661.522

Segmentación

Es razonable que se paguen tarifas que cubran los costos de la energía. A los que no calificamos para mantener el subsidio nos espera un fortísimo incremento en los valores que pagamos por gas y electricidad. Al leer las facturas de gas y electricidad, aparecen una gran cantidad de impuestos, tasas, fondos especiales y fiduciarios. Las tarifas de energía, dado su obvio impacto en la calidad de vida del ciudadano, no deberían tener ningún impuesto, tasa, gabela o arancel que no sea el IVA, impuesto suficientemente retributivo para el fisco y coparticipable para las provincias. Sería muy sano “despiojar” las facturas de energía de todo concepto que no sea el puro costo de la tarifa y el IVA. El gobierno nacional debe instar a las provincias y municipios a eliminar todos estos conceptos. Queda luego al ciudadano el arma del voto, para mezquinarlo a aquellas administraciones provinciales y municipales que no eliminen estos cargos distorsivos e injustificados.

Ernesto Gesualdi

DNI 11.959.365

Pueblo inexplicable

Han tenido resonancia las recientes palabras del senador uruguayo Daniel Caggiani, al decir que “el problema de la Argentina es que está lleno de argentinos”. Pero no debería sorprendernos, más allá de sus disculpas posteriores. Si las tres personas más influyentes de nuestro país en este momento incluyen a un hombre que ha mentido y ha mostrado su incapacidad en el ejercicio de la máxima autoridad, a una mujer procesada y sospechada de corrupción, enriquecimiento y asociación ilícita, y un flamante superministro sin escrúpulos que no resiste ningún archivo por sus contradicciones permanentes desde su aparición en la vida política, la pregunta que cabe hacernos es por qué millones de argentinos, sin tolerarlo, lo permitimos... será simplemente porque, como expresó el legislador uruguayo, “somos argentinos”, un pueblo inexplicable.

Sergio Etchepare

DNI 14.568.993

Medidor antiguo

Vivo en un departamento de 36m2 con mi pareja, y nunca gastamos más de 300 kwh por mes. El mes pasado, en julio, nos llegó una factura exorbitante de $6737,27 y nos figura un consumo de 1360 kwh. Cuando fuimos a ver el medidor, con todo desconectado, vemos que gira como una calesita, y que además se trata de un equipo que perteneció a la Compañía Ítalo Argentina de Electricidad, que dejó de funcionar en la década de 1960. Es decir, el equipo tiene más de 60 años... De los 52 medidores que hay en el edificio solo el mío y otro son de esa época. Los demás 50 han sido renovados. Vengo denunciando la situación y el mal funcionamiento a la empresa Edesur y pidiendo el reintegro por la sobrefacturación desde hace días, pero no tengo respuesta ni solución. Hice reclamos a través de la web de la empresa, sus redes sociales, ante el ENRE, cn el mismo resultado negativo. Esta semana ya llevo medidos más de 300 kwh, y no me lo cambian.

Mariana Larosa

DNI 32.309.546

En la Red Facebook

Los fiscales denunciaron que Lázaro Báez compró estancias y se enriqueció con “información privilegiada”

“Una lástima, con tanta avaricia se robó y no terminaron ninguna ruta. Sí cobraron todas las rutas adjudicadas por adelantado”- Oscar E. Villanueva

“Solo en este país pasan este tipo de cosas”- Rodolfo Mariano Gil